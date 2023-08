De liedjes van Wolfgang Van Halen rocken op ‘Mammoth II’ gladjes maar lekker ★★★☆☆

In april speelde Wolfgang Van Halen met zijn band Mammoth WVH vlekkeloos in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, in het voorprogramma van Metallica. Wolfgang kreeg van zijn legendarische vader Eddie direct na de geboorte een gitaartje omgehangen, dus hij heeft het niet van een vreemde. Hij speelde als bassist in zijn vaders Van Halen en later in de metalband Tremonti, maar met zijn eigen Mammoth WVH lijkt de musicus het meest op zijn gemak.

Op Mammoth II speelt ‘WVH’ alle instrumenten zelf, van slagwerk tot snaren. Zijn liedjes rocken gladjes, dankzij een lekker volle productie, een kristalheldere gitaarsound, de vlotte refreintjes en de aangenaam jubelende zang. Bijster origineel is het misschien niet: de meeste openingsriffjes klinken iets te bekend in de oren. Van Halen weerstaat wel de verleiding ieder nummer dicht te smeren met juichende gitaarsolo’s, en dat geeft rust. In Better Than You laat hij horen een zeer bekwaam liedschrijver te zijn: in de track herken je zowel het hardrockende geluid van Soundgarden als de gelaagde vocale pracht van The Beatles.

Wolfgang Van Halen. Beeld Travis Shinn

Mammoth WVH Mammoth II Heavy ★★★☆☆ I Am The Sheriff/ BMG