De lezende mens is een boeiende analyse van de ontlezing, die soms verzandt in babbelproza ★★★☆☆

In De lezende mens – De betekenis van het boek voor ons bestaan zingen Ruud Hisgen (docent en auteur) en Adriaan van der Weel (anglist en boekhistoricus) een hartstochtelijke lofzang op lezen en ‘het boek’. Ze beschrijven het belang van lezen voor onze cultuur en ons denken, de werking van het leesproces, het ontstaan van de boekcultuur en vooral: de gevolgen van alle digitale ontwikkelingen op ons leesgedrag en hoe we daarmee moeten omgaan.

In hun inleiding zeggen ze dat zij geen somber toekomstbeeld willen schetsen, maar hun analyse van de status van boeken en de gevaren die op de loer liggen, neemt soms apocalyptische vormen aan: ‘Schijnbaar machteloos hollen we op een afgrond af waarvan we weten dat die ons zal verzwelgen.’

De auteurs zijn bezorgd over de groeiende ontlezing. Zij signaleren verder een afbrokkeling van wat zij ‘diep lezen’ noemen: een grondige, zorgvuldige manier van lezen waarbij alle analytische en kritische vermogens van de lezer worden aangesproken. Die vermogens zijn noodzakelijk voor politieke participatie in een democratische samenleving: ‘Wie kritisch leest, is zich bewust van de overvloed aan misinformatie en van het bestaan van politieke en ideologische vooroordelen en manipulatie.’ Een ‘dieplezer’ laat zich niet meesleuren door de waan van de dag. Diep lezen leidt tot diep denken en beide zijn pijlers onder een democratische samenleving, aldus de auteurs. Die samenleving wordt bedreigd door toenemende ontlezing en vluchtiger lezen.

Bladerend lezen

Lezen is meer en meer een praktische vaardigheid geworden waarbij verdieping naar de achtergrond is gedrongen. Dagelijks wordt er veel gelezen, maar steeds minder op papier en steeds meer op de schermen van laptop, computer en smartphone. De toenemende ‘schermcultuur’ zien de auteurs niet alleen als concurrentie, maar ook als een ernstige bedreiging van geconcentreerd lezen. Vrijwel alle informatie die boeken kunnen bieden is online te vinden. De eindeloze variëteit in digitale attracties vraagt minder van onze denkkracht dan lezen en de behoefte aan snelle informatieverwerving nodigt ook niet uit tot aandachtig lezen. Door de focus op kort en snel is er minder behoefte aan langere, complexe teksten, die vaak ook moeilijk worden gevonden.

Schermen nodigen ook uit tot het ‘bladerend’ lezen van stukken die vaak korter zijn dan een boek. Op zichzelf is hier niets mis mee, maar schermlezen wordt problematisch als het onze standaardleesmodus wordt en als die ook wordt toegepast op langere teksten, vooral boeken. ‘Onze schermen vragen voortdurend zoveel aandacht voor zoveel informatie, dat we de rust niet meer kunnen vinden voor het aandachtige, diepe lezen.’

De motivatie om écht te lezen is tot een dieptepunt gedaald, stellen de auteurs. Diep lezen komt onder druk te staan en daardoor verandert niet alleen onze manier van lezen, maar ook ons denken – en daarmee de samenleving.

De maatschappij heeft behoefte aan kritisch en bewust denkvermogen, maar de digitale omgeving, ‘waar iedereen onbekommerd onbenulligheden en zelfs flagrante onzinnigheden openbaar kan maken’, stimuleert deze niet en leidt tot een verlies van individuele denkvaardigheid. De gevolgen zijn zichtbaar in het huidige populisme en de frictie tussen feitelijk nieuws en nepnieuws. Beide ontwikkelingen zijn bedreigingen voor onze democratische samenleving.

De lezende mens is een prikkelende, goed beargumenteerde en soms wat moralistische ode aan het lezen, die ook vragen oproept. Hisgen en Van der Weel staan uitvoerig stil bij de ontlezing onder jongeren. Terecht stellen ze dat het onderwijs een wezenlijke rol kan spelen bij het stimuleren van (diep) lezen, maar op de even lastige als essentiële vraag hóé je dan leesmotivatie en leesplezier kweekt, geven ze geen concreet antwoord. Ook vragen ze zich niet af hoe het komt dat leesvaardigheid en leesplezier onder Nederlandse jongeren opmerkelijk hard daalt vergeleken met andere landen.

Niet alleen onnauwkeurig lezen, maar ook gebrekkige kennis houdt verband met populisme en nepnieuws. Dit aspect had meer expliciete aandacht kunnen krijgen in het boek.

Tips en adviezen

Hisgen en Van der Weel geven suggesties voor ‘de aspirant-meerlezer’, zoals ‘Ga eens grasduinen in een bibliotheek’ en ‘Sluit je aan bij een lees- of boekenclub’. Merkwaardig: je hebt bijna 250 zorgelijke bladzijden over diep lezen achter de rug en wordt vervolgens getrakteerd op tips om een betere en enthousiastere lezer te worden. De kans dat degenen voor wie deze adviezen nuttig zijn De lezende mens zullen lezen, lijkt mij niet groot.

Ruim 300 bladzijden hebben de auteurs nodig om hun interessante boodschap over te brengen. Dat had korter gekund. Hun relaas is wijdlopig en vervalt geregeld in babbelproza als: ‘Veel mensen krijgen de kriebels van het woord ontlezing, maar het blijft hardnekkig rondwaren. Kennelijk is er emplooi voor; kennelijk drukt het iets uit waar we een woord voor nodig hebben. Maar wat is het precies waar we dat woord voor nodig hebben? Wat betekent ontlezing eigenlijk?’

Vermoeiende en weinig fraaie verwijzingen in de tekst (‘Zoals we daarnet al zagen’, ‘Zoals we in hoofdstuk 6 zullen zien’) verhogen het leesplezier niet echt – formuleringen als ‘en ga zo maar door’ doen dat evenmin. En dan zijn er ook nog veel herhalingen, soms letterlijk hele zinnen. Ook het geduld van een gretig en diep lezende mens kent zijn grenzen.

Ruud Hisgen en Adriaan van der Weel: De lezende mens – De betekenis van het boek voor ons bestaan. Atlas Contact; 350 pagina’s; €21,99.