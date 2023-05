De levende jongleersculpturen in de Rotterdamse schouwburg blijven je zeker bij ★★★☆☆

‘Square 10’ door Tall Tales Company. Beeld Jona Harnischmacher

Als hij niet afgelopen zomer overleden was, zou architect en voormalig rijksbouwmeester Wim Quist (1930-2022) zeker in zijn nopjes zijn geweest met Square 10 van het Rotterdamse circustheatergezelschap Tall Tales Company. Deze originele jongleerroute is tot en met zondag te zien op alle verdiepingen van ‘De Kist van Quist’, tijdens de tiende editie van Circusstad Festival. De vormgerichte voorstelling accentueert niet alleen het tienjarig bestaan van het Rotterdamse circustheatergezelschap en het festivaljubileum, maar ook de heldere, symmetrische architectuur van de Rotterdamse schouwburg.

Tien jongleurs gaan de toeschouwers voor tijdens een wandeling langs bordestrappen, vides en galerijen tot in de benauwde orkestbak aan toe. Overal presenteren ze een korte jongleeract, vaak geïnspireerd door het geometrische vormenspel van de vermaarde kunstwerken van beeldhouwer en componist Don Satijn (1953). Die duiken ook her en der op en interfereren naadloos met de functionele architectuur van het theater, evenals de levende jongleersculpturen.

Over de auteur Annette Embrechts is sinds 1998 dans- en theaterrecensent voor de Volkskrant. Ze schrijft over dans, performance, theater en circustheater.

Via een koptelefoon maakt een stem ons bewust van algoritmen en patronen in onze omgeving. Dat kan de achterliggende codetaal van het jongleren zijn, alsook de genummerde samenvatting van onze digitale identiteit. Soms kleurt de voice-over de beleving iets te veel in en zijn de scènes net te formeel of te kort om al het zitten, staan en lopen te rechtvaardigen. Toch blijven de prachtige patronen die Tall Tales Company weet te genereren als verlengstuk van alle architectuur je zeker bij.

Extra leuk wordt het wanneer de jongleurs zichzelf uitdagen door een swingend dansje te integreren of het publiek te vragen een ‘robotjongleur’ te programmeren met getallenreeksen. Dan besef je weer hoe moeilijk het is iets te creëren wat er ogenschijnlijk zo eenvoudig uitziet. Square 10 is daarmee zeker een ode aan Quist, Satijn én de kunst van het weglaten.

Square 10 Circustheater ★★★☆☆ Door Tall Tales Company. 3/5, Theater Rotterdam, tijdens Circusstad Festival. Aldaar 5, 6 en 7/5.