De Lehman Trilogy blijft keurig verteltheater over een bankiersfamilie die kan wegkijken als de beste ★★★☆☆

Lehman Trilogy van Internationaal Theater Amsterdam. Beeld Fabian Calis

We zitten al ruim drie uur naar het toneel te kijken als de maatpakken eindelijk uitgaan. De nette, maar bij vlagen gewetenloze bankiers van de familie Lehman hebben intussen het veld geruimd. Hun wereldberoemde bank hebben ze verkwanseld aan een stelletje cowboys en nóg gewetenlozere bankiers.

We zijn beland in de jaren negentig van de vorige eeuw, het tijdperk van het razendsnelle geld. Ook bij de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers vinden The Wolf of Wall Street-achtige taferelen plaats. De excessieve winsten, decadentie, hebzucht en arrogantie leiden tot het bekende eindpunt: het failliet van de bank in 2008. De wereldwijd voelbare val van Lehman Brothers leidde de grootste financiële crisis van deze eeuw in.

Het is een klassiek verhaal van hoogmoed en hebzucht. Maar toch zien we hiervan maar een minuscuul flintertje terug in de voorstelling Lehman Trilogy van het ensemble van Internationaal Theater Amsterdam.

Gastregisseur Guy Cassiers bewerkte het gelijknamige toneelstuk uit 2013 van de Italiaanse schrijver Stefano Massini. Dit stuk maakte in verschillende uitvoeringen al een zegetocht over de wereld. Groots waren de ambities van Massini: hij schreef een familiegeschiedenis die een periode tussen 1844 en 2008 omspant. De voorstelling van Cassiers duurt drieënhalf uur, inclusief twee pauzes, maar daarin komen de spectaculaire val van de bank en de directe aanleidingen daarvoor (gesjoemel met rommelhypotheken) nagenoeg niet aan de orde. Op zich logisch, want de familie Lehman had zich toen al volledig uit de bank teruggetrokken. Die droeg enkel nog hun naam.

Wat we wel te zien krijgen is een succesvol immigrantenverhaal. Hoe drie Joodse broers uit het Duitse Beieren naar de Verenigde Staten komen en daar een imperium opbouwen en dat handig door een burgeroorlog en twee wereldoorlogen loodsen. Dat is een fascinerend gegeven en nog vlot gespeeld ook. Maar toch blijft na afloop de gedachte knagen dat deze familiegeschiedenis gewoon niet enerverend genoeg is om meer dan drie uur toneel te rechtvaardigen.

Lehman Trilogy kreeg een strakke choreografie. Beeld Fabian Calis

Het is in wezen chronologisch verteltheater. We zien in 1844 de gebroeders Lehman Amerika bereiken en in Alabama een stoffenwinkel openen. Ze gaan steeds meer handelen met de eigenaars van de katoenplantages en vinden zo een nieuw beroep uit: de tussenhandelaar. Katoen wordt koffie en later wapens, olie en sigaretten. Nog later handelen ze enkel nog in geld en derivaten. Hoe abstracter de grondstof, hoe immoreler de handelaar.

Het winkeltje wordt een bank en de broers worden steeds rijker. Heel soms wordt voorzichtig een vraagteken geplaatst bij bijvoorbeeld de herkomst van die katoen (plantages waar miljoenen tot slaaf gemaakten werken) of het doel van die wapens. Maar de Lehmans zijn niet alleen heel goed in geld verdienen, ook wegkijken kunnen ze als de beste. Het eigenbelang staat voorop, zeker bij de latere generaties Lehman. Zoals zoon Philip die na de beurskrach van 1929 bewust geen andere banken helpt om zelf overeind te blijven. En kleinzoon Bobbie, die helpt de atoombom te financieren.

Cassiers laat de vele rollen en bijrollen spelen door een groep van slechts zes acteurs. Gender en leeftijd lopen door elkaar. Deze strakke choreografie geeft het verhaal de nodige dynamiek en tegenkleuren. Gijs Scholten van Aschat speelt het ene moment een tienermeisje en dan de charismatische Philip Lehman. Opvallend mooi is Jesse Mensah als Mayer Lehman, ogenschijnlijk de meest menselijke van de drie broers, met een ontwapenende glimlach waar elke tweedehandsautoverkoper jaloers op zou zijn.

De enscenering is, zoals vaak bij Guy Cassiers, gestileerd. Er zijn acteurs en er is tekst. En vooruit, een podiumbrede videomuur, die meekleurt met het actuele decennium. Maar dat is het. Omdat die acteurs zo goed zijn (op een aantal versprekingen na, maar er is dan ook heel veel tekst), is het verhaal lang onderhoudend.

Toch blijft het keurig verteltheater over een familie die, zo vanuit hun eigen perspectief bekeken, slechts indirect betrokken was bij allerlei immorele episodes uit onze geschiedenis en die ook niet een bijzonder dramatisch verhaal had. De voorstelling is daarmee een tegenpool van het deze zomer gespeelde The Damned van regisseur Ivo van Hove, ook een geschiedenis over een familiebedrijf dat aan hebzucht ten onder gaat. Zo luidruchtig als die voorstelling was, vol liquidaties en verkrachtingen, zo ingetogen is deze Lehman Trilogy. Waren die pakken maar wat eerder uitgegaan.

Toneelhit over Lehman Brothers In 2019 kwam The Lehman Trilogy thuis in New York, de stad waar de familie Lehman en hun zakenbank ooit gevestigd waren. De Britse voorstelling, in regie van Sam Mendes (bekend van films als Skyfall en American Beauty), kreeg een minutenlang ovationeel applaus. In het publiek zaten vast genoeg mensen die de val van de bank van dichtbij hebben meegemaakt. Het toneelstuk van de Italiaanse schrijver Stefano Massini kreeg na enkele Europese opvoeringen wereldwijd succes in deze bewerking van Mendes, eerst op West End en daarna Broadway. Inmiddels is het stuk vertaald in 24 talen.