De legendarische bandleider James Last door de ogen van zijn zoon Ron: ‘Hij was een wereldverbeteraar’

James Last met zijn zoon Ronald, in 1980 in Fort Lauderdale. Beeld Getty Images

Met een stevig armgebaar ontdoet Ronald ‘Ron’ Last de enige zichtbare herinnering aan zijn vader in de Hamburgse binnenstad van alledaagse smoezeligheden. Dan verschijnt daar ‘James Last’, in die frivole typografie, in een voor Mr Happy Sound ongepaste grauwheid.

Hij kon de steen met zijn vaders naam erop eerst niet vinden, er waren tientallen stenen op dit plein bij de Hauptkirche Sankt Michaelis. Toegegeven, zo bijzonder is het niet dat je zijn vader hier tegenkomt. Elke slager of bankdirecteur kon zo’n steen sponsoren, het geld ging naar de renovatie van de kerk. Zijn orkest had het voor hun bandleider ‘Hansi’ gedaan, vanwege zijn 70ste verjaardag in 1999.

‘Duitsland is James Last vergeten’, zegt Ron, en de kale zestiger zal het deze dag nog vaak herhalen, rondrijdend in zijn Smart-autootje, door de stad die James Last baarde. ‘Ze zagen hem als te populair, en vooral: te happy. Een Duitser hoort niet happy te zijn.’ De legendarische, besnorde bandleider (1929-2015) is terechtgekomen in het kelderkastje van de muziekgeschiedenis, en niet alleen in Duitsland. De enige plek waar zijn lp’s nog lijken te gedijen is in de eeneurobak van de kringloopwinkel.

‘Naar iedere charlatan die iets in de muziek heeft gedaan wordt een straat, plein of desnoods steeg genoemd’, meent zijn zoon. ‘Voor mijn vader heeft de gemeente nog niks gedaan. Hij verkocht meer dan 80 miljoen platen, had hier zijn eerste concert, was een deel van de gemeenschap en betaalde hier belasting. Je kunt zeggen dat hij zelfs the red light district, de Reeperbahn, voor een deel heeft gefinancierd. Dat was zijn manier om mensen aan zich te binden, hij nam ze daar mee naartoe. Als je met hem was, kreeg je een stuk van het goede leven.’

Elvis Presley zingt James Last Elvis Presley zong maar liefst twee muzikale composities van James Last, net zoveel als van Bob Dylan. In 1970 was er de song When the Snow is on the Roses tijdens een liveshow in Las Vegas. Onder de titel No Words had James Last in 1973 bij songwriter Carl Sigman in Nashville een compositie aangeleverd. Sigman noemde het Fool, schreef er een hartverscheurende tekst bij, en de in een echtscheiding verkerende Elvis Presley nam het op.

Hups dansen op kloeke klanken

Er doemt een beeld op in vele Nederlandse huishoudens, laten we het situeren begin jaren zeventig van de vorige eeuw. In een houten muziekmeubel, naast de met bielzen afgezette schoorsteenmantel, valt de naald in een langspeelplaat. De tafel vol glazen sherry, pijpjes bier, blokjes kaas, plakken leverworst en uitpuilende asbakken begint te bewegen, door het hupse dansen op de kloeke klanken van James Last: een non-stopmedley van bekende popnummers, bij elkaar gehouden door muzikale maïzena, met gelalala als vocale bloemkool.

Nederland was het land waar hij in de jaren zestig, na het toenmalige West-Duitsland en Engeland, een zeer gewild fenomeen werd. Dat was niet in de laatste plaats te danken aan de lancering van de lp James Last op klompen in 1969, waarop hij oud-Hollandsch repertoire door de James Last-feestmachine haalde, ook nog gevolgd door Onder Moeders Paraplu (1970). Het tv-duo Koot & Bie verschafte hem een bijnaam met eeuwigheidswaarde, James Overlast. Zelf naamgrapte hij, Last but not least. En: Ladies first, James Last.

James Last in 1971. Beeld Getty Images

Ron Last stuurt zijn Smart door de drukte van Hamburg, zeker niet op weg naar Het Wereldwijd James Last Hoofdkwartier waar hij, zus Catharina en James Lasts tweede vrouw Christine zijn schatten bewaakt. Zoiets bestaat niet, na zijn dood bleken er bijkans geen liquide middelen over te zijn. ‘Hij heeft amper iets nagelaten’, zegt Ron. ‘Bij de bank troffen we een lege kluis aan, en we weten niet wie deze heeft geleegd.’ In My Autobiography (2006), het boek dat James Last samen met Thomas Macho schreef, noemde hij scheefgelopen financiële exercities op, en hoe hij was geflest door hoegenaamd betrouwde adviseurs. Wijngaarden, gezondheidsklinieken, oliebronnen en katoenvelden – alles waarvan hij dacht dat het een goede investering was, mislukte. Hij was bankroet, met een flinke schuld bij de belastingdienst. Ternauwernood krabbelde hij weer overeind.

Wat James Last wel in Hamburg had, volgens zoonlief, was ‘een spiritueel thuis’, de Hauptkirche Sankt Michaelis. Hier kwam hij vaak, nam hij zijn kerstshow op en was zijn herdenkingsdienst in de zomer van 2015, nadat zijn lichaam was overgebracht vanuit Florida. Acht jaar geleden leek de nalatenschap van James Last nog stevig op de banden te staan. De Duitse televisie zond de begrafenisceremonie, Im gedenken James Last, in zijn geheel uit, en bondskanselier Olaf Scholz, toen nog burgemeester van Hamburg, zei bij zijn afscheid: ‘Het knipogen van James Last is gestopt, Hamburg buigt in dankbaarheid.’

‘Cultuurhistorisch gezien was hij maar één stap verwijderd van Johannes Brahms, zei men’, zegt Ron. ‘Bij mooie praatjes op zijn begrafenis is het gebleven.’

In de botanische tuin, die hij nu rechts passeert, zag hij zijn vader voor het eerst spelen in Café Seeterrassen. Hij was 5, en de broers Hans, Werner en Robert Last jamden samen in een jazzcombo. Het zag er in zijn herinnering uit ‘als het coolste op aarde’, en: ‘wat die broers daar uitspookten met elkaar, voelde voor mij als iets heel belangrijks.’

James Last, zijn vrouw Waltraud en Ronald, thuis in Florida, 1975. Beeld Getty Images

Ook Mahler en Brahms kregen een happyclappysaus

Hans Last, in de jaren vijftig tot drie keer toe verkozen tot Duitse jazzbassist van het jaar, was met zijn vrouw, zoon en dochter van Bremen naar Hamburg vertrokken, het muzikale centrum van West-Duitsland. Daar waren de platenmaatschappijen gevestigd en kon je altijd je kunsten vertonen voor in de omgeving gelegerde Amerikaanse soldaten. Last arrangeerde in dienst van het NDR-omroeporkest en schnabbelde erbij, voor zangers als Freddy Quinn en Catharina Valente.

Al langer liep hij rond met het idee om muziek te fabriceren die elk stug partijtje een opkontje kon geven. ‘Als de feeststemming niet komt van de gastheer of gastvrouw, dan moet ze komen van de platenspeler’, schreef James Last in zijn autobiografie. Wat de feestvreugde nodig had, in zijn optiek, was een stamppot van fragmenten van bekende hits, een vrolijke beat, aangelengd met gezellig geroezemoes, klappen, gelach en glasgerinkel. Alsof de dansfuif al in volle glorie gaande was, nog voor-ie was begonnen. Voor de opnamen in de studio werden mensen ingehuurd om flink te drinken en lawaai te maken.

Non stop dancing, zoals de potpourri heette, verscheen in 1965. Hans Last keek raar op toen hem de plaat in handen werd geduwd. Zijn naam was veranderd in James Last, platenmaatschappij Polydor vond dat internationaler klinken. Het instantsucces had niet zozeer te maken met de feestgeluiden, maar vooral met het gekozen repertoire: brokjes van nummers van de belangrijkste band in de popgeschiedenis, The Beatles.

Ron: ‘Wat mijn vader deed, was van groot cultuurhistorisch belang: met zijn arrangementen dichtte hij eigenhandig de generatiekloof. Door geen Engelse teksten te gebruiken, of amper, maakte hij Beatles-liedjes meezingbaar voor ouders, zonder die luide sound en het geschreeuw. Zo konden ze meelalala-en met de muziek van de rebellerende jongeren.’

De James Last-hogesnelheidstrein werd vanaf dat moment in gang gezet, de Happy Sound werd uitgerold, in talloze non stop dancing-, beachparty- en a gogovariaties, soms twaalf platen per jaar, altijd met bewerkingen van de laatste hits. Daarna moesten klassieke componisten eigentijds worden klaargestoomd. Classics Up To Date heette de serie waarin Mahler en Brahms gedoopt werden in de happyclappysaus. Omdat de huiskamer al was veroverd, werd het eind jaren zestig tijd om met zijn orkest de wijde wereld in te trekken, met James Last als middelpuntvliedende kracht. Hij zou uiteindelijk meer dan 2.500 concerten geven, waarvan 91 in de Royal Albert Hall in Londen. ‘Mijn vader genoot het meest van de blije gezichten van zijn fans’, zegt Ron. ‘Hij vond dat hij voor drie families moest zorgen: zijn eigen gezin, zijn orkest en zijn publiek. Dat voelde als een grote verantwoordelijkheid, hij wilde alle families tot elkaar brengen.’

Want wat weinig stervelingen weten, zegt Ron, was dat James Last in wezen een echte wereldverbeteraar was. Zijn universele gedachte: als zoveel nationaliteiten in zijn orkest vreedzaam samen konden spelen, als hij waar ook ter wereld mensen blij wist te maken, waarom moesten landen dan oorlog voeren? ‘Vrede was belangrijk voor hem’, zegt hij. ‘Daarin is de Tweede Wereldoorlog bepalend geweest. Zijn oudste broer stierf op het slagveld, en mijn vader was erbij toen die verschrikkelijke boodschap werd overgebracht. En nooit zou hij meer vergeten dat hij, vanaf het balkon van hun flat in Bremen, Hamburg zag branden.’

Ronald Last met zijn vader, in 1975. Beeld Getty Images

Altijd in de schaduw van zijn vader

Hoe idealistisch zijn vader was, bleek volgens Ron uit een tournee door de Sovjet-Unie in 1972. Toen hij bemerkte dat er de communistische autoriteiten alles aan gelegen was om zijn optredens te dwarsbomen, had James Last ‘een muzikale wraakactie’ in petto. Tijdens een concert in Moskou speelde hij Power to the People van John Lennon, waarna de militairen de elektriciteit uitzetten. Hij liet het orkest onversterkt doorspelen en het publiek zong luidkeels mee.

Op weg naar Friedhof Ohlsdorf, waar ‘de Koning van de Liftmuziek’ zijn laatste rustplaats kreeg, vertelt Ron – nu een coach in onder meer holistisch tijdmanagement – over zijn leven ‘in de enorme schaduw’ van zijn vader. Ook hij koos voor een loopbaan in de muziek en vertrok naar Amerika. Het werd hem snel duidelijk dat hij senior onmogelijk kon evenaren. ‘Zelfs als je goed bent, word je steeds vergeleken met de meest geniale bandleider die ooit heeft geleefd, je eigen vader. Serieus, ik had beter loodgieter kunnen worden.’

In een poging om als vader en zoon dichter tot elkaar te komen, vroeg James Last hem lid te worden van zijn orkest, begin jaren tachtig. Maar wat Ron niet meeviel, was dat hij oog in oog kwam te staan met de talrijke buitenechtelijke escapades onderweg en zelfs met de affaire van zijn pa met een dertig jaar jongere vrouw. ‘Hij kon moeilijk nee zeggen’, zegt Ron. ‘Het gebeurde voor mijn ogen, en dat was verwarrend. Kijk, hij was geen engel, hij was een mens, maar ik vond het vooral verschrikkelijk voor mijn moeder, Waltraud.’

Toen Ron zijn vader liet weten dat hij niet langer met hem op een podium wilde staan en meende serieus te moeten gaan werken aan zijn eigen loopbaan, was de verwijdering een feit. Vijf jaar lang zagen ze elkaar niet, stijfkoppen als ze beiden waren. Door bemiddeling van platenmaatschappij Polydor werd de vrede getekend. Ron werd manusje-van-alles in de entourage van James Last en mixte zijn muziek, een rol die hij tot het eind vervulde.

De auto wordt geparkeerd in een van de vele lanen van de immense begraafplaats, een van de grootste ter wereld. Een jaar voor zijn dood, in 2014, vertelde zijn vader hem dat hij vrede had gesloten met God. Hij lag in het ziekenhuis in Florida en was opgegeven. In een visioen verscheen God op een nacht bij het ziekenhuisbed van James Last. Hij wilde nog niet weg, zei hij Hem, hij moest nog afscheid namen van zijn fans. Of dat mocht.

‘En dat gebeurde’, zegt Ron, terwijl hij naar het graf van zijn vader loopt. ‘Wat volgde, was een dramatische en emotionele rollercoaster, zijn afscheidstournee. Iedereen wist dat dit het einde was. Tijdens deze tour hadden we samen de mooiste gesprekken in de bus en voelde ik me dankbaar voor wat hij voor mij was geweest. We hadden vrede gesloten, en meer dan dat. Op het eind was hij mijn beste vriend.’

Langs een hoge haag, een smal pad en dan is daar zijn bescheiden grafsteen, sober en vaal. ‘Last’ staat er, en daaronder ‘Hans’. Achter de steen liggen groene bakjes, bestemd voor de bewonderaars die hier bloemen achterlaten. Laatst wilde hij het graf bezoeken om met zijn vader de zaken des levens door te nemen, bleek er een flinke groep fans te zijn. ‘Ik bleef op een afstandje kijken. Ze floten zijn muziek, ze hadden echt een leuke tijd. Dat had mijn vader geweldig gevonden: dat hij zelfs op zijn begraafplaats mensen happy kon maken.’

Een alledaagse, gewone steen, dat is wat hij zelf wilde, zegt Ron, hij begon zijn concerten niet voor niets met Fanfare for the Common Man. ‘En wij hebben gekozen voor Hans Last, want dat was wie hij echt was. James Last was een publiek persoon, en als je sterft laat je die naam los. Zelfs als je een grote bandleider bent geweest.’

Dan loopt Ron Last weg, in stilte, om zich nog een keer om te draaien richting het graf van zijn vader, en hij zegt zacht: ‘Danke.’