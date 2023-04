De legendarische advocaat Perry Mason krijgt een nieuwe kans, en dat blijkt een goed idee ★★★★☆

Vanaf links: Matthew Rhys, Chris Chalk en Juliet Rylance in ‘Perry Mason’.

Het is nauwelijks te overschatten hoe diep de figuur van de fictionele strafadvocaat Perry Mason in de Amerikaanse psyche zit geëtst. Hij begon zijn leven als de hoofdpersoon in de ruim tachtig romans van Erle Stanley Gardner, vanaf The Case of the Velvet Claws uit 1933. Gardner was als voormalig advocaat de John Grisham van zijn tijd; hij was de bestverkochte Amerikaanse auteur van de 20ste eeuw tegen de tijd van zijn dood in 1970.

De populariteit van Perry Mason groeide met twee klassieke televisieseries met Raymond Burr in de titelrol. De eerste serie liep van 1957 tot 1966. Burr maakte zijn comeback in een dertigtal Perry Mason-televisiefilms, die tussen 1985 en 1995 werden uitgezonden en daarna eindeloos herhaald. Het is niet overdreven te stellen dat veel Amerikanen en kijkers in het buitenland hun kennis over het Amerikaanse rechtssysteem rechtstreeks van Perry Mason haalden.

In 2020 haalde HBO de populaire advocaat weer tevoorschijn. Dat eerste seizoen Perry Mason kan worden beschouwd als een prequel, waarin de voorgeschiedenis van het personage Mason werd geschetst. Voornaamste trekpleister was de geweldige acteur Matthew Rhys (bekend van de serie The Americans), maar het was even wennen dat we de standvastige advocaat hier aantreffen als iemand die van zijn leven een puinhoop aan het maken is en die worstelt met een trauma uit de Eerste Wereldoorlog. De serie leunde zwaar op het film noir-idioom, maar ging met de plot alle kanten op.

Het bleek een heel goed idee om de Perry Mason van Matthew Rhys in het tweede seizoen een nieuwe kans te geven, met een klassieke zaak in het Los Angeles van de jaren dertig. Die wordt bekeken met een moderne blik, met veel aandacht voor het diepgewortelde racisme in de Amerikaanse justitie. De impliciete vraag die hier wordt gesteld is: zijn we enigszins opgeschoten in de afgelopen honderd jaar? Het kantoor van Mason krijgt een zaak die op voorhand verloren lijkt. Twee arme Mexicaanse immigranten worden beschuldigd van de roofmoord op een vooraanstaand burger. Niemand, de jury incluis, lijkt te twijfelen aan de uitkomst van het proces. Maar Mason en zijn partner Della Street (Juliet Rylance) en onderzoeker Paul Drake (Chris Chalk) bijten zich vast in de zaak, die slechts de façade blijkt van veel grotere misstanden en een door en door corrupt systeem.

Seizoen 2 van Perry Mason kan rustig worden bekeken zonder kennis van het eerste seizoen. De makers lieten zich duidelijk inspireren door het stijlboek van de klassieker Chinatown (1974) van Roman Polanski en Robert Towne, een film die zelf al een ode was aan de klassieke films noirs uit de jaren veertig en vijftig. Heerlijk die traag kringelende sigarettenrook in het late zonlicht dat door de jaloezieën binnenvalt. En als er dan op de soundtrack een ijl trompetje begint te spelen, à la de legendarische filmmuziek van Jerry Goldsmith, dan kan de zaak niet lang genoeg duren.