De landschappen op de foto’s van Marie-José Jongerius zijn desolaat, bijna abstract en van een brute schoonheid

In Winterswijk worden de foto's van de in De Bilt geboren Marie-José Jongerius (52) tentoongesteld. Na haar opleiding in Den Haag migreerde ze naar de VS, waar ze verliefd werd op het droge Californische landschap – maar er ook de klimaatramp zag ontluiken.

Betreed een nagenoeg duistere expositieruimte, laat je ogen minutenlang wennen en richt je op de foto’s die traag opdoemen in het donker. Je ziet een bundel kunstlicht, afkomstig van een schijnwerper op een eindeloze zandvlakte bij nacht: de stralen vallen op de bandensporen van onzichtbare vrachtwagens. Aan weerszijden doemen zandheuvels op van onbestemde hoogte. Een andere foto. Uit de nacht komt een immense betonnen wand tevoorschijn, de voorkant van een industrieel of utilitair gebouw dat zijn contouren ternauwernood prijsgeeft. Vier zwak oplichtende straatlantaarns vormen de minuscule aanwijzingen voor de grootte van het gebouw, dat wordt weerspiegeld in een bijna zwarte watermassa op de voorgrond.

Desolaat, bijna abstract en van een brute schoonheid, zijn de foto’s. Wie ze tot zich laat doordringen, voelt zich even klein en op zichzelf teruggeworpen.

Verlaat, als je alle pakweg twaalf foto’s hebt gezien, die baarmoederachtige ruimte, knipper met je ogen tegen het schelle zonlicht en waan jezelf in de subtropische idylle van Los Angeles, Californië. Ranke palmbomen reiken naar de wolkenloze, blauwe hemel. Weelderige greens wachten op gefortuneerde senioren die hun golfballetje komen ranselen. De grasvlakten worden beregend door verkoeling brengende sproeiers. Privézwembaden lonken de bewoners met hun koude water. Denk het gezoem van airconditioners en het monotone ronken van het verre autoverkeer erbij. California Dreaming.

Het zijn twee ogenschijnlijk contraire werelden die fotograaf Marie-José Jongerius (52) in haar oeuvre samenbrengt. En toch is het niet zo moeilijk om bij alle tegenstellingen – licht versus donker, industrie versus natuur en recreatie, verlatenheid versus menselijke nabijheid – ook de overeenkomsten te zien. Die beginnen bij Jongerius’ fascinatie voor het grensgebied van natuur en cultuur, tussen wat oorspronkelijk is en wat door mensenhand gemaakt. Dat is ook de plek waar, zegt Jongerius, ‘de frictie ontstaat’ die haar monumentale foto’s zowel schoonheid als vervreemding en suspense geven.

Een allesomvattende ervaring

Nocturnal (nachtelijk) heet de installatie, die duistere ruimte die Jongerius heeft ingericht in Villa Mondriaan in Winterswijk. Wie het effect wil ervaren van al die nachtfoto’s (met slechts één keer een natuurlijke lichtbron, weerspiegeld door de maan) moet minstens een kwartier wennen. ‘Ik wil dat de bezoeker ook voelt hoe het is om ’s nachts te fotograferen. Je moet even niet precies weten waar je bent, waar je naar kijkt, wat je bestemming is. Dan begin je te acclimatiseren en gaan je ogen ontdekken.’ Het is een vorm van ontregeling waarmee Jongerius de bezoeker een ervaring wil geven die hij ook bij een popconcert kan ondergaan: ‘Het heeft de artistieke bedoeling een allesomvattende ervaring te creëren, waarbij je je voelt opgetild.’ Zoals Olafur Eliasson dat deed met zijn Weather Project, die gigantische, bijna echte zon die de turbinehal van Tate Modern in Londen in een oranje gloed zette.

Echo Park Lake Beeld Marie-José Jongerius

De foto’s in Villa Mondriaan, het huis waar de beroemde schilder opgroeide, vormen een selectie uit diverse series die Jongerius sinds pakweg 1995 in de VS en Nederland heeft gemaakt. Zoals de mysterieuze foto met de betonnen wand van het waterpompstation bij IJmuiden (2013), dat overtollig water uit het Noordzeekanaal naar zee maalt. Of Echo Park Lake in Los Angeles (2015), een water omzoomd door die typisch Californische palmbomen, maar geen natuurlijk meer: het ontstond ooit doordat een olieboer een gat in de grond groef, op zoek naar een nieuwe bron. En die woestijn met de bandensporen? Dat is de Tweede Maasvlakte in wording, het huidige domein van enorme containeroverslagbedrijven in de Noordzee voor Rotterdam. Jongerius zag de kale maagdelijke vlakte, die inmiddels onherkenbaar is veranderd.

Nee, Jongerius’ werk heeft niet als thematiek de brute architectuur van fabrieken en utiliteitsgebouwen. Niet de onbestemde, anonieme vormgeving van amusementsmegapool Los Angeles. Niet de machistische wereld van slurpende baggerschepen en mammoettrucks geladen met megatonnen zand. Ook niet de enorme stuwdammen rondom L.A. waaraan, daarover straks meer, de stad zijn bestaansrecht heeft te danken.

Het zijn de onderwerpen van haar fotografie, maar het thema van Jongerius’ consistente, inmiddels ruim twee decennia omspannende oeuvre is toch het streven van de mens de wereld naar zijn hand te zetten en zichzelf te beschouwen als oppermachtig heerser over het ondermaanse. En als onvermijdelijk gevolg daarvan: wateroverlast en overstromingen hier, verdroging, smeltende gletsjers en watertekorten daar: klimaatcrisis.

Van Den Haag naar New York, daarna Los Angeles

Haar jeugd bracht Jongerius bij wijze van spreken door op een zeilboot. Hoeveel sluizen zal ze niet hebben gepasseerd op de rondzwervingen met haar familie door Holland? ‘Ik realiseerde me natuurlijk nog niet wat er zou gebeuren als de sluizen altijd open zouden blijven staan. Ik dacht er ook niet over na wat er zou gebeuren als er geen dijken zouden zijn. Je accepteert de ingrepen in het land als een vanzelfsprekendheid, je groeit ermee op.’

Na haar opleiding fotografie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag klonk de roep van Amerika. Ze werd, in 1995, assistent van de (Nederlandse) in New York woonachtige Dana Lixenberg en ontwikkelde zich als portretfotograaf. Kocht een oude 4x5-inch Crown Graphic, de zware (analoge) grootbeeldcamera waarmee ze nog steeds werkt. Verkaste met haar toenmalige partner naar Los Angeles, waar ze als liefhebbers van Hollywoodfilms bij uitstek acteurs en regisseurs – de vleesgeworden iconen van de Californische cultuur – gingen fotograferen. Zij kwam erachter dat die wereld van glitter and shine (en van eindeloos veel assistenten die van dwarsliggen, bemoeizucht en ‘hun’ sterren uit de wind houden een levensdoel hebben gemaakt) niet de hare was.

Laughlin Beeld Marie-José Jongerius

Ze verlegde langzaamaan – haar partner werd haar ex – haar aandacht naar het landschap van Californië en tot voorbij Las Vegas, Nevada, het gebied dat intussen haar vermoedelijk levenslange fascinatie had gewekt: de eenzame woestijnen, de stuwmeren en waterreservoirs, kanalen en waterlopen, het nationale park van de door U2 bezongen Joshua Tree, de oases van golfvelden die, als ze door bedrijfsproblemen éven niet worden besproeid, hopeloos vergelen en ten prooi vallen aan het mulle zand. De mensen die haar vroegere werk bevolkten, verdwenen definitief uit beeld: ‘Ze leiden in het landschap te veel af, ik wil juist dat daar alle aandacht naartoe gaat’, zegt Jongerius.

‘De Verenigde Staten zijn toch het laatste land dat nog moest worden ontdekt en waar je het gevoel kunt hebben zelf nog op ontdekkingsreis te zijn. In de woestijnen kun je echt nog verloren zijn als je een paar verkeerde afslagen neemt. Of als je, zonder bereik, in the middle of nowhere een lekke band krijgt. Het gevoel dat je ergens bent waar misschien nog nooit iemand een voet heeft gezet, dat trekt me enorm. Ik ben hier nooit met The Lonely Planet. Als iedereen rechtsaf gaat, ga ik linksaf op zoek naar het avontuur.’

Fascinatie voor het West-Amerikaanse landschap

Ze werd bij haar omzwervingen getroffen door de alomaanwezigheid van zwembaden – niet alleen bij rijke villabewoners en vijfsterrenhotels, maar ook bij eenvoudige huizen en goedkope motels. Zijn ze statussymbolen? Ze zijn niet zelden omzoomd door kunstgras, en vaak ook gewoon noodzaak in het warme klimaat – green spots in de woestijn waar Jongerius ‘altijd een paar gallons water’ bij zich heeft om dat eeuwige dorstgevoel voor te blijven. Jongerius’ zoektocht leidde tot haar eerste boek, Sweetwater (2001), met vooral foto’s van die wat morsige zwembaden waar de motelgasten en bewoners bewegingsloos ronddobberen en na het bad drogen in ijzeren zonnestoelen bespannen met rubberdraden.

‘Toen ik Sweetwater maakte, viel bij mij ook het kwartje. Je voelt daar steeds hoe kunstmatig het landschap is. De natuur speelt er een grote rol, maar is teruggebracht tot het decor van ons bestaan.’ Gaandeweg ontdekte ze hoe verslaafd L.A. is aan het water dat daar van oorsprong nauwelijks was te vinden. Ze ging, zoals ze bij elk project doet, uitgebreid onderzoek doen naar de geschiedenis van de stad, sprak (en werkte samen) met deskundigen op uiteenlopende terreinen als stadsontwikkeling, waterbouw, architectuur, natuurbehoud, botanica – iedereen die een steentje bijdraagt aan de vormgeving van een landschap.

En zo kreeg de geschiedenis van Amerika’s Nieuwe Westen – die min of meer parallel loopt met de popularisering en steeds ruimere toepassing van fotografie in de vroege 20ste eeuw en dus ook veelvuldig in zwart-wit is gedocumenteerd – langzaamaan gestalte voor Jongerius’ geestesoog. De vondst van grote hoeveelheden olie. Het besef dat op de plek van het huidige L.A. alleen een bloeiende stad kon ontstaan als het oneindig veel meer water zou kunnen slurpen dan er beschikbaar was. De ontdekking van visionair William Mulholland (we kennen die naam van Mulholland Drive), die een even ingenieus als hoogmoedig plan bedacht én uitvoerde om met een enorm systeem van aquaducten, stuwdammen, waterreservoirs en kanalen het water van de Colorado, honderden kilometers verderop, naar L.A. te brengen.

Palmbomen als onvergankelijk symbool voor LA

Er valt oneindig veel meer over te vertellen, en Jongerius doet dat ook in haar veelgeprezen, in samenwerking met Hans Gremmen gemaakte, tweedelige boek Edges of the Experiment – The Making of the American Landscape (2015). Waarin het onder veel meer – instortende dammen, cactussen, cowboys, cinema, natives – ook gaat over de komst van de Mexicaanse palmboom die het handelsmerk van Californië en Hollywood in het bijzonder is geworden. In duizendtallen zijn ze over L.A. verspreid om de Olympische Spelen van 1932 luister bij te zetten, nu een tot cliché verworden, onvergankelijk symbool.

Jongerius: ‘Eigenlijk wordt er op de palmen ook architectuur toegepast. Want de oude bladeren worden verwijderd, zodat er een mooie lange stam is te zien, met een compacte kruin. Maar van oorsprong gedijen bij L.A. palmbomen waar de oudere bladeren aan blijven hangen. In de woestijn zie je ze in groepjes bij elkaar, vaak de plekken waar de oorspronkelijke Amerikanen hun nederzettingen hadden. In de buurt van die palmbomen is het wel 15 graden koeler dan in de zon.’ Het zou mooi zijn als zulke ‘wilde’ exemplaren de straten van L.A. verkoeling kwamen brengen. ‘Maar Hollywood wil absoluut niet tornen aan zijn beeldmerk.’

Zoals ze kennis opdeed bij een botanicus in L.A. met groot gezag, zo zocht Jongerius de samenwerking met filmers en kunstenaars die L.A. en het landschap eromheen als inspiratie en decor benutten: filmer en acteur Dennis Hopper (regisseur van het fameuze Easy Rider), Anton Corbijn (fotograaf en naamgever van U2’s The Joshua Tree en fotograaf van de Mojave Desert), de fotograaf Mark Ruwedel, die in de wijde omtrek van L.A. plaatsen fotografeert die alle het woord ‘Palm’ in hun naam dragen. Ruwedel wordt de protagonist in de film waaraan Jongerius traag maar gestaag werkt.

Klimaatverandering

Groot was de verleiding om te zwelgen in het land van Hollywoods dromen, te genieten van de grazige golfvelden tussen het woestijnzand, de weelderige vegetatie, de autovriendelijke straten in de door zijn gridpatroon zo overzichtelijke stad, de koelte van de alomtegenwoordige, energievretende airconditioners. Maar steeds luider werd ook het stemmetje in Jongerius’ achterhoofd dat zei: hier klopt iets niet.

Lake Mead Beeld Marie-José Jongerius

Ze zwierf rond Lake Mead bij Las Vegas in het naburige Nevada, het enorme stuwmeer gecreëerd door de Hooverdam, waarvan het waterpeil gestaag daalt – 30 meter in tien jaar tijd. ‘De oevers van het meer zijn wit uitgeslagen door een bacterie die toeslaat als het gesteente droog ligt. Op mijn foto zie je hoe dramatisch de daling is. De pijpen waarmee het water aan het meer wordt onttrokken voor transport naar de steden zijn inmiddels aangebracht op de bodem van Lake Mead.’ Het is een combinatie van de almaar stijgende vraag naar water, verdamping en verminderde toevoer – de eeuwige sneeuw en de gletsjers in de bergen die de Colorado met smeltwater voeden, smelten of zijn verdwenen, en er valt steeds minder neerslag.

Imposante en soms ook deprimerende foto’s zijn het, maar neerslachtig wordt Jongerius er niet van. ‘Het verbaast me vaak wel. Iedereen ziet dat er iets misgaat en maar een enkeling die roept: zo kan het niet langer. Maar ik ben vooral nieuwsgierig naar de processen die hebben geleid tot de huidige problemen, en in de oplossingen die er hopelijk toe leiden dat er meer balans ontstaat tussen de menselijke activiteiten en wat het landschap en het klimaat aankunnen.’

Spiegelbeeld van Nederland

Teruggekeerd in Nederland, waar Jongerius in 2011 moeder van een dochter werd, bekeek ze het land met nieuwe ogen. Met de frisse blik van de relatieve buitenstaander besefte ze dat het landschap van de West Coast in veel opzichten spiegelbeeldig is aan Nederland: even kunstmatig, even afhankelijk van grootschalige bouwwerken en machines, sluizen, dijken, dammen. Waar de West Coast hunkert naar water, voert Nederland er steeds nieuwe gevechten tegen.

Ze verdiepte zich in de werking van de stuw in de Lek bij Hagestein, die enorme en onbegrijpelijke achtbaan-achtige constructie waaraan het verkeer op de snelweg achteloos voorbij snort. Ze zag de enorme watermassa’s die daar worden gereguleerd – haar foto toont de bijna angstwekkende krachten die er worden beheerst. Ze ontdekte in IJmuiden hoe op vergelijkbare wijze reusachtige waterpompen het oppervlaktewater naar zee dwingen en zo het dichtbevolkte achterland droog houden.

Tire Beeld Marie-José Jongerius

De aanleg van de Tweede Maasvlakte , de zoveelste Hollandse overwinning op de ontembaar geachte zee, heeft ze twee jaar lang gevolgd. Ze haalde het voor toegang vereiste veiligheidscertificaat, beloofde de beheerder altijd met een assistent, nooit alleen, de vlakte te betreden en karde nachtenlang met haar fourwheeldrive over de bijna ongerepte vlakte. ‘Ik heb nergens eigen belichting gebruikt en was dus altijd op zoek naar lichtbronnen in de buurt waarmee ik mijn foto zou kunnen maken. Het had voor mij alleen zin om op pad te gaan als het helder weer was en er geen wind was die het stof opblies. Als ik drie foto’s op een nacht kon maken, was ik tevreden.’

Een zweem van menselijke overmoed

Jongerius zelf zal het niet zo zeggen, maar juist die Maasvlakte-foto’s in Nocturnal (behalve als installatie ook in boekvorm verschenen) tonen naast geavanceerd technisch en planologisch meesterschap ook een zweem van menselijke overmoed. Want we beheersen nu wel de wereldzeeën, maar staan uiteindelijk machteloos tegen de door onszelf veroorzaakte klimaatcrisis. Kijk maar naar bijvoorbeeld Kadir van Lohuizens After Us the Deluge, het magistrale fotoboek waarin hij de desastreuze gevolgen van het stijgen van de zeespiegel wereldwijd heeft vastgelegd. Een aanrollende catastrofe die vermoedelijk, voorspelt niet alleen hij, aan Nederland niet voorbij zal gaan.

Jongerius’ foto’s roepen niet de dwingende urgentie op die je wel voelt als je ziet hoe op Van Lohuizens foto’s de bewoners van eilandjes in de Stille Zuidzee de golven al in de achtertuin zien breken, en zich beschermen met dijkjes van puin en afval. Zij creëert liever een wat ze noemt ‘artistieke laag’ tussen het dreigende onheil en het publiek dat haar foto’s bekijkt. De artistieke kwaliteit streelt het oog en zet de verbeelding aan het werk.

‘We hebben een muur om ons heen gebouwd om te voorkomen dat heftige informatie te diep tot ons doordringt. Voor expliciete beelden in documentaires en in de kranten sluiten we ons grotendeels af. Het is heel pijnlijk, maar dat is een gevolg van hoe media op ons inwerken. Ik hoop dat het door mijn foto’s een beetje gaat spoken in je hoofd. Ik vind het mooi als mensen zich door mijn expositie afvragen: ziet straks onze wereld er alleen nog maar zó uit?’

Nocturnal van Marie-José Jongerius, t/m 24/4 in Villa Mondriaan, Winterswijk.

Gelijknamig tweedelig boek (met zes verschillende covers beschikbaar); Ontwerp Willem Henri Lucas; 138 pagina’s; uitgegeven in eigen beheer; € 75 via info@edgeoftheexperiment.org

Leids Prentenkabinet Het Prentenkabinet van de Universiteit Leiden, een instelling met een belangrijke collectie Nederlandse fotografie, heeft onlangs besloten het complete oeuvre van Marie-José Jongerius te verwerven. Daardoor worden al haar negatieven, haar onderzoek, correspondentie en voorstudies (bijvoorbeeld gemaakt met de smartphone) gedocumenteerd, toegankelijk (en makkelijk vindbaar) gemaakt en voor de toekomst bewaard. Jongerius is de eerste levende fotograaf die deze eer ten deel valt. Het Rijksmuseum heeft een vergelijkbare overeenkomst gesloten met fotograaf Erwin Olaf.

Inspiratie Enkele kunstenaars die Jongerius hebben geïnspireerd zijn filmer Wim Wenders (van onder meer Paris, Texas), diens cameraman Robby Müller en beroemde (landschaps)fotografen als Robert Adams, Ansel Adams, Ed Ruscha, Stephen Shore, Joel Sternfeld, Gerhard Richter en het duo Ernst & Hilla Becher, de grondleggers van de Düsseldorfer Schule.

Marie José Jongerius Beeld Wendelien Daan