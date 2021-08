De laatste woorden en gedachten van schilder Francis Bacon

In 1982 reisde kunstenaar Francis Bacon tegen het advies van zijn artsen in naar Madrid, om daar zijn laatste grote liefde, José Capelo, te ontmoeten. Na enkele dagen werd hij met ernstige medische klachten opgenomen in een ziekenhuis en bracht zes dagen door op de intensive care, waarna hij stierf. Gedurende die periode was zijn enige contact de non Zuster Mercedes. Mede door zijn beperkte Spaans sprak Bacon slechts enkele woorden met haar.

In De dood van Francis Bacon probeert bewonderaar Max Porter (Verdriet is het ding met veren, Lanny) invulling te geven aan de gedachten die de kunstenaar gedurende die laatste dagen door het hoofd moeten hebben gespookt. Hij doet dat via een reeks korte teksten, waarin hij de essentie van Bacons schilderijen omzet in taal. Dat leidt regelmatig tot fraaie beelden (de pijnlijke beet op een korrel hagel in een stuk korhoen: ‘Een stalen boor via mijn vullingen helemaal door tot in mijn pisbuis.’) Maar vaak ook tot cryptische taalflarden, alleen te duiden voor kenners van Bacons werk en biografie.