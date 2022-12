De laatste Jood van Afghanistan oogt gebroken, maar is het niet

Hij noemt zichzelf ‘de laatste Jood van Afghanistan’. Zabulon Simintov, begin 70, woont op een etage boven de synagoge in Kabul, in harmonie met de naburige moslims, ‘mijn broeders’. Het eerste schrikbewind van de Taliban, van 1996 tot 2001, heeft hij overleefd. De fundamentalisten hebben de Thora verscheurd, het was een ‘duistere en zwarte tijd’. Dertig jaar is Simintov al alleen, zijn vrouw en dochters zijn naar Israël geëmigreerd, net als de meeste van de 80 duizend Joden die Afghanistan ooit telde. Maar hij is er geworteld.

Zabulon Simintov in 'De laatste zoon' van Sinan Can. Beeld BNNVara

In de 2Doc-documentaire De laatste zoon spreekt BNNVara-verslaggever Sinan Can hem thuis in april 2021. President Joe Biden trekt zijn leger terug uit Afghanistan: ‘Time for the American troops to come home.’ Even later stort het door het Westen overeind gehouden Afghaanse leger ineen, president Ghani vlucht naar het buitenland en de Taliban nemen Kabul in. Voor de tweede keer. ‘O wee, als zij aan de macht komen’, waarschuwt Simintov. Dan is het gedaan met werk en onderwijs voor vrouwen. Er komen weer lijfstraffen en executies. Dan wordt hem het bidden weer verboden. ‘Eerst pakken ze je op en mishandelen je, daarna vragen ze wat je hebt gedaan.’ Desalniettemin bezweert hij Can: ‘Ik blijf, dit is mijn thuisland.’

Na de machtsovername door de fundamentalisten blijft Can, met groeiende ongerustheid, contact zoeken met Simintov. Maar zijn mails en apps blijven onbeantwoord. Wat is er van hem geworden? Dan volgt er geruststelling: op Twitter ziet hij een filmpje met Simintov, die per vliegtuig arriveert in Istanbul. Het is het wat raadselachtige begin (hoezo stuit Can op die tweet?) van een speurtocht in de Turkse miljoenenstad: hij wil van Simintov weten waarom die toch uit Afghanistan is gevlucht.

Can gaat op zoek naar een synagoge – als ze érgens weten waar de laatste Jood van Afghanistan terecht is gekomen, dan daar. Valt nog niet mee om, want Joodse gebedshuizen moeten in Istanbul voorzichtig zijn en schermen zich af voor de buitenwereld. Toch leidt een tip uit de synagoge Can naar Simintov, die in een vervallen pand met immigranten blijkt te wonen. Langs een levensgevaarlijke smokkelroute is hij per bus naar Pakistan uitgeweken. Een bekende zou hem naar Amerika overbrengen, ‘maar dat was een leugen’. Doodongelukkig is hij in Istanbul, maar hij heeft geen keuze. ‘De losgeslagen Taliban vermoorden zelfs hun eigen mensen. Ik ben niks voor hen.’

Moeizaam beweegt hij zich door zijn appartementje. Hij oogt gebroken, maar is het niet. Je was de laatste Jood in Afghanistan, constateert Can. Simintov corrigeert: ‘Ik bén de laatste.’ De synagoge in Kabul is afgegrendeld, de religieuze voorwerpen worden bewaard en wachten op betere tijden. ‘Het is nog niet voorbij’, zegt de moedige man, wiens vluchtverhaal méér kijkers verdient dan de 56 duizend die 2Doc op dinsdagavond laat wisten te vinden.