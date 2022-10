De laatste expositie van het Mondriaan 150-jaar is helaas niet erg enerverend geworden ★★☆☆☆

Piet Mondriaan in zijn atelier aan het Rembrandtplein 10 in Amsterdam Beeld Fotograaf onbekend, RKD, Den Haag

Volgens de schrijver Nescio was ook Piet Mondriaan een Amsterdammer. Twintig jaar, van 1892 tot 1912, woonde de schilder in de stad. Hij versleet er woonadressen, beëindigde relaties, werd afgewezen voor de Prix de Rome, raakte betrokken bij een anarchistisch complot, doorstond een geestelijke crisis en ontwikkelde zich als kunstenaar. Hij veranderde van een betrekkelijk traditionele landschapschilder in iemand die voorging in het moderne. Ook toen Mondriaan bij lange na nog niet de beroemde vernieuwer was die hij zou worden, waren de eerste voortekenen al te zien. Over deze premoderne Mondriaan maakte Museum Flehite in Amersfoort een tentoonstelling: Naar de natuur: Mondriaan en de Haagse School. Het is de laatste expositie van het geruisloos voorbijgegleden Mondriaan 150-jaar.

Een enerverend slotakkoord is het helaas niet geworden. Integendeel, de tentoonstelling – op een steenworp afstand van Mondriaans geboortehuis – voelt als een haastklus: onhandig wat betreft de presentatie en met een bijeengeraapt ogende selectie. Veel vroege werken die je in deze context zou verwachten (het Kunstmuseum Den Haag bezit een collectie van wereldklasse) ontbreken. Wat er wél hangt is, uitzonderingen daargelaten, van een ontmoedigende middelmatigheid. Het is de B–kant van Mondriaan en de Haagse School: schetsen, vingeroefeningen, afgeronde stukken ook wel, maar dan vaak de mindere versies uit een serie. Deze bruiklenen zijn deels afkomstig van particulieren, en deels ook van de kunsthandel Simonis & Buunk. Zeker een derde komt uit de catalogus van de firma uit Ede. Het voelt daardoor onwillekeurig alsof het Museum Flehite een bulkdeal heeft gesloten met de verkopers op de Veluwe (‘Hier, deze krijgt u er óók nog bij...’), het goede, het slechte en het lelijke. De verzameling biedt een indruk van Mondriaan en zijn tijdgenoten, maar erg flatterend is die niet.

Jan Hendrik Weissenbruch (1824-1903), ‘Polderlandschap met molen en pramende boer’, aquarel op papier, 30 x 46 cm. Beeld Collectie Simonis & Buunk Kunsthandel, Ede

Hij had misschien ook gewoon niet zo’n flitsende start, de jonge Mondriaan. Pakweg tot zijn 30ste was hij een kundige, maar weinig opzienbarende portrettist en landschapschilder. In dat laatste genre betoonde hij zich vooral schatplichtig aan de schilders van de Haagse School. Net als zij werkte Mondriaan in de buitenlucht, in vele tinten grijs, al waren zijn landschappen stroever geborsteld dan die van de Hagenaren. Net als zij had ook hij zijn vaste stekjes. Waar Mauve graag werkte op de Larense hei en Weissenbruch op het Scheveningse strand, trof men Mondriaan en zijn vrienden, onder wie Simon – zoon van – Maris, in het polderlandschap rond het Gein, vlak bij Abcoude. Mondriaans onderwerpen waren overzichtelijk. Steeds keerde hij terug naar dezelfde bomen (een rijtje populieren), molens (de Oostzijdse) en rivierbochten. Hij varieerde erop, als een jazzpianist op een vertrouwd thema. Toen al was hij meer geïnteresseerd in het ‘hoe’ van een schilderij dan in het ‘wat’.

Piet Mondriaan, ‘Oostzijdse molen’ (1906 -1907), olieverf op doek, 49 x 62 cm. Beeld Particuliere collectie

Veel van deze landschappen, zoals Geïsoleerde boom aan het Gein, zijn impressies van de vooravond. Ze tonen het moment dat onder meteorologen bekendstaat als de civiele schemering, wanneer bomen en gebouwen silhouetten vormen tegen de nog lichte hemel. Het is niet moeilijk te begrijpen waarom Mondriaan dol was op juist dit tijdstip. Het is het moment waarop het landschap zijn meest vergeestelijkte, van details gevrijwaarde aanblik biedt; de meest vereenvoudigde. Het is dagdeel waarop verandering het meest voelbaar is, ook dat zal Mondriaan hebben aangesproken. Transitie, hoe een indruk verandert in een beeld, hield hem toen al bezig.

Piet Mondriaan, ‘Bocht in het Gein met drie geïsoleerde populieren’ (1905), schets III, 68 x 62,5 cm. Beeld Collectie Mondriaanhuis

De werkelijke transitie vond niet lang hierna plaats. Die voltrok zich toen Mondriaan in 1908 het agressief zinderende Molen bij zonlicht schilderde, een modern manifest waarmee de schilder zich in één klap losmaakte van de oude kliek. Dat schilderij was eigenlijk de ideale afsluiter geweest van deze magere expositie. Soit. In een volgend Mondriaan-jaar dan maar.

Frits Mondriaan Piet Mondriaan was niet de enige in zijn familie met artistiek talent. Mondriaans vader, Pieter Cornelis Mondriaan sr., kon ook knap tekenen. Diens broer ook, de Haagse kapper en pruikenmaker Frits Mondriaan. Die zat in zijn vrije tijd graag met zijn ezel en schilderspullen in het Haagse Bos. Op andere dagen ging hij de stad uit om te schilderen. In de tentoonstelling zijn verscheidene schilderijen van diens hand opgenomen; traditionele, maar zeker niet slecht geschilderde landschappen. Een donker spiegelende boompartij, daar draaide oom Frits zijn hand niet voor om. De vochtige atmosfeer, zo typerend voor de Haagse School, had hij ook goed in de vingers.