De laatste de beste? Hoe het is om een theatervoorstelling voor het laatst te spelen

Tom van Kalmthout en Yannick van de Velde van Rundfunk backstage in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam, direct na de laatste keer dat ze 'Todesangstschrei' speelden op zaterdag 25 februari 2023. Beeld Daniel Cohen

Tim Fransen (34) speelde zijn derde voorstelling De mens en ik voor het laatst op zaterdag 17 december, in Diligentia in Den Haag. De première was in november 2021. In totaal speelde hij De mens en ik 125 keer. Hij won er een Poelifinario mee, de cabaretprijs voor de beste voorstelling van het seizoen.

Tim Fransen stelt voor dat we taart nemen, in de lobby van het Haagse hotel waar hij vandaag overnacht met zijn vriendin, een feestelijke afsluiting van zijn tournee. ‘Voor mij is een voorstelling voor het laatst spelen best een bijzonder moment’, zegt hij, ‘maar de mensen voor wie ik vanavond speel, hebben daar geen enkele boodschap aan. Ik benoemde het gisteravond, dat ik in dit theater mijn tour afsluit, maar dat was toch weird. Je wilt eigenlijk juist de illusie hooghouden dat wat er op die avond gebeurt uniek is, dat je het verhaal dat je vertelt op dat moment kwijt moet. En ineens breng je in herinnering: ik heb dit al meer dan honderd keer gespeeld.’

Net voor de pandemie begon hij met try-outen. ‘Ik had toen al veel materiaal, maar de voorstelling had nog helemaal geen vorm. Tijdens de lockdown, begin 2021, ben ik columns gaan schrijven voor de Volkskrant, een soort gedachte-experiment: wat voor oordeel zouden intelligente buitenaardse wezens over ons vellen? Ik kijk er niet op terug als mijn meest geslaagde project, maar die buitenaardse wezens hebben wel het idee opgeleverd voor de vorm die mijn regisseur Daniël Samkalden en ik nog zochten.

‘Na de lockdowns – de tournee is drie keer onderbroken – begon de oorlog in Oekraïne. De voorstelling gaat over de toestand van de wereld, en doordat de context waarin ik haar speelde telkens veranderde, moest ik mezelf er opnieuw toe verhouden. Sommige dingen kregen door de oorlog een andere lading, zoals het stukje over kernwapens waarin ik zeg: ‘In een wereld met kernwapens en kwantumcomputers kunnen we ons geen dwaasheid meer permitteren.’ Uiteindelijk versterkten de gebeurtenissen de vraag die ik in het begin stel ook: voegt de mensheid meer goeds toe aan het universum of juist meer leed en ellende?’

‘Ik vind het leuk dat ik door het touren Nederland op een nieuwe manier ben gaan leren kennen. En dat ik een zekere intimiteit heb gekregen met plekken waar ik anders nooit was gekomen, doordat ik inmiddels vaker bij dezelfde theaters ben geweest. De lieve directeur van het theater in Wageningen die je na twee jaar weer spreekt, de bakker in Heerlen waar ik altijd een stuk vlaai haal, een Chinees restaurant in Drachten waar ik het personeel inmiddels ken, al herkent het mij andersom nooit. In feite heb ik de ultieme flexwerkplek.

‘Ik hou er ook van dat je je voorstelling leert als je broekzak. En van bezig blijven met uitzoeken hoe elke grap, elke zin, zo optimaal mogelijk tot z’n recht komt, totdat alles helemaal klopt. Al moet ik eerlijk bekennen dat ik nu wel op het punt ben aanbeland dat het als een bevrijding voelt om De mens en ik los te laten. Op een gegeven moment zit de voorstelling in je werkgeheugen, maar ze blijft toch altijd een beetje beslag op je leggen. Als ik aan het touren ben, bedenk ik eigenlijk nooit een grap. De afgelopen periode heb ik bijna niks in mijn notitieboekje geschreven. Nu komt er eindelijk weer ruimte om iets nieuws te scheppen.

‘Van de drie voorstellingen die ik tot nu toe maakte, ben ik het meest tevreden over De mens en ik. Van iets zwaars iets lichts maken is wat ik het liefst doe en dat is met deze voorstelling volgens mij het best gelukt.

‘In mijn volwassen leven ben ik gevormd door de vraag die ik in deze voorstelling stel: wat is dit voor rare diersoort waartoe ik behoor? Nu is het wel weer even spannend: waarover ga ik het hierna hebben, en heeft dat hetzelfde belang voor mij? Dat het belang heeft, vind ik belangrijk, omdat je je toch twee, drie jaar aan een thema committeert. En je hebt nooit de garantie dat het nog een keer lukt, hè. De eerste twintig try-outs weet je in elk geval zeker dat het niet gaat lukken; dan sta je gewoon weer te ploeteren.

De dag dat de oorlog uitbrak, speelde hij ook in Diligentia, herinnert Tim Fransen zich ineens. ‘Toen zijn mijn technicus en ik met zijn tweeën naar de Russische ambassade gegaan om te demonstreren. Gisteravond zijn we bij een lekker Italiaans restaurant wezen eten. Ik zie hem tijdens een tournee vaker dan sommige van mijn beste vrienden en na vandaag zie ik hem weer een heel jaar weer niet. Best apart is dat.

‘Optreeddagen zijn heel overzichtelijke dagen. Ik ga ’s ochtends sporten en verder doe ik niks, tot ik om een uur of half 3, 3 uur naar het theater vertrek. De afgelopen maanden zijn mijn vriendin en ik een paar keer met mijn regisseur en zijn vriendin naar een escaperoom geweest in de stad waar ik die avond moest optreden. Dat is al bijna te veel aan activiteit op een dag, merk ik dan. Door de jaren heen ontdek je hoe je het touren voor jezelf zo leuk mogelijk kunt maken. Ik heb tegenwoordig altijd een stretcher mee, om in de kleedkamer nog een podcast te luisteren.

‘Mijn huisarts heeft rond de première van mijn eerste voorstelling gezegd: met hoe jouw lichaam reageert op stress had je beter postbode kunnen worden. Sindsdien heb ik wel geleerd hoe ik dat de baas kan zijn. Ik heb sinds een jaar thuis een spinningfiets. Soms kom ik om 1 uur ’s nachts thuis en voel ik dat ik nog veel adrenaline in mijn lijf heb. Dan ga ik nog een half uurtje op die fiets, waar ik dan helemáál geen zin in heb, maar als ik dat niet doe, slaap ik niet of word ik veel te vroeg wakker.

‘Daar kijk ik nu ook wel weer naar uit: het gewone huiselijke ritme, dat ik niet om 1 uur thuiskom en even niet op die spinningfiets hoef. Het is toch een soort regime waarvan je bevrijd bent. En dan krijg ik er daarna vanzelf weer zin in.’

Todesangstschrei, de tweede voorstelling van Rundfunk, was zaterdag 25 februari voor de 176ste en laatste keer te zien in Carré in Amsterdam. Yannick van de Velde (33) en Tom van Kalmthout (32) hadden hun première drie jaar geleden, in februari 2020.

Op de dag dat de theaters voor het eerst moesten sluiten vanwege corona, donderdag 12 maart 2020, zat ik met Rundfunk in de auto naar de Tilburgse schouwburg. Het duo was een maand eerder in première gegaan met hun voorstelling Todesangstschrei, binnenkort zou hun eerste film Jachterwachter te zien zijn in de bioscoop. Op de A2 hoorden ze de persconferentie van Mark Rutte, maakten ze rechtsomkeert en reden naar Bolenius, een sterrenrestaurant op de Zuidas.

Eigenlijk zouden ze in april 2021 klaar zijn geweest met deze tournee. Uiteindelijk sleepte Rundfunk de voorstelling door lockdowns en verplaatsingen bijna twee jaar langer achter zich aan.

Met welk gevoel nemen ze er nu afscheid van? Tom van Kalmthout, met een spottend lachje: ‘Voldaan. Maar dat waren we eerlijk gezegd al wel een tijdje.’ Yannick van de Velde: ‘Vijf gangen na het toetje, om nog maar een eetvergelijking te maken. Toen we euforisch met jou gingen eten, dachten we nog: over een maand kunnen we waarschijnlijk weer door. Dat werd uiteindelijk pas na anderhalf jaar.’

T: ‘Drie keer een uitverkocht Carré is wel een ontzettend lekker einde.’

Y: ‘Corona is natuurlijk voor veel mensen een vreselijke tijd geweest, maar voor mij persoonlijk had het niet beter gekund. Onze dochter Sjuul was pas 2 maanden oud. Ik heb lekker met een kleine baby op de borst thuis films gekeken en gekookt. Zo konden Yentl (Yentl Schieman, cabaretier, red.) en ik het ouderschap leren. Dat was eigenlijk heel welkom, want de periode voor Sjuuls geboorte was een drukke tijd, met het draaien van de film.’

T: ‘Wij stonden nog aan het begin van een lange tournee toen de theaters sloten en we hadden de mazzel dat de voorstelling goed verkocht; daardoor is er bij het verplaatsen bijna niks geannuleerd.

‘Het ding is: als je een voorstelling heel vaak speelt, ga je door allerlei fasen. Ook na de première proberen we nog nieuwe dingen en variaties uit om elkaar aan het lachen te maken. Je gaat als het ware op zoek naar wat er nog meer in de voorstelling zit. En op een gegeven moment zijn we daar klaar mee en proberen we de show weer heel strak te krijgen. Die fasen zijn tijdens deze tour meerdere keren gepasseerd. En nu zijn we op het punt dat er niet meer zoveel te ontdekken valt.’

Y: ‘We gaan nu lang de tijd nemen om een nieuwe voorstelling te maken. Pas over een jaar gaan we in première. Tijdens het schrijven van deze voorstelling moesten we ook nog een film opnemen. En tijdens de lockdowns schreven we aan een nieuwe serie, die binnenkort op tv komt.’

T: ‘Toen merkten we hoe heerlijk het is om iets te schrijven als dat op dat moment je enige bezigheid is. Tot dan toe hadden we steeds van alles tegelijk gedaan. We wilden alle dingen aangrijpen die op ons pad kwamen, en hadden het idee dat het allemaal nú moest gebeuren. Terwijl dat helemaal niet per se nodig is.’

Y: ‘Na de laatste voorstelling geven we een feest in een hotel vlakbij Carré, waar je een kamer van drie verdiepingen kunt huren met barpersoneel, een paaldanspaal en zo veel gordijnen dat je niet meer ziet of nou het dag of nacht is.’

T: ‘Ik heb het gevoel dat we voor het eerst sinds anderhalf jaar weekend hebben.’

Y: ‘Lekker even geen theater, denk je dan. Maar ik geloof dat ik de komende vijf weken naar tien voorstellingen van collega’s ga die ik nog wil inhalen. Zit ik toch weer elke vrijdag en zaterdag in het theater.’

Na 120 optredens nam Lisa Ostermann (31) op zaterdag 18 februari afscheid van haar debuutvoorstelling Met z'n allen in de Kleine Komedie in Amsterdam. De première was in mei 2022, ruim twee jaar nadat ze het Leids Cabaret Festival won.

Ze gaat gegarandeerd huilen, zegt Lisa Ostermann, als ze na haar laatste voorstelling in een uitverkochte Kleine Komedie de coulissen in loopt. Dat gebeurde de afgelopen maanden wel vaker als ze van het podium afkwam. ‘Ontlading, denk ik. Het is geweldig om een paar keer in de week anderhalf uur lang precíés te zeggen wat je bedoelt, in plaats van zoals de rest van de tijd in het leven nét niet, en dat je steeds achteraf bedenkt hoe je het beter had kunnen verwoorden. Het voelt als anderhalf uur legale drugs, zo veel energie en adrenaline als er vrijkomt.’

Ze heeft zich in de loop van haar eerste tournee over van alles verbaasd, of nee, verwonderd. Over de plastic buis met stro en vijf appels die ze na afloop kreeg uitgereikt in een theater ‘in een streek waar ze veel met appels doen’. Ostermann: ‘Veel vaker dan bloemen krijg je koolhydraatrijke streekproducten mee naar huis.’

Lisa Ostermann backstage in De Kleine Komedie in Amsterdam, direct na de laatste keer dat ze 'Met z'n allen' speelde op zaterdag 18 februari 2023. Beeld Daniel Cohen

Over het feit dat er overal mensen in de zaal zaten: ‘Dat is mij echt meegevallen, elke keer weer. Nee, maar echt. En ze kwamen met véél.’ Wat ze ook nog niet kon weten: dat try-outen erg aan haar besteed is. ‘In een klein zaaltje met mensen die weten dat jij het zelf ook nog niet helemaal weet, en dat dat het dan mag zijn. Ik werd daar erg gelukkig van.’

Twee maanden voor de première zat ze er evengoed een beetje doorheen. ‘Ik had corona gehad, en met de geannuleerde voorstelling werd ik ineens banger dat ik de verwachtingen niet zou kunnen waarmaken. In elk theater stond wel iemand klaar om me te herinneren aan die verwachtingen. Ik sliep heel slecht, of eigenlijk sliep ik gewoon niet echt.

‘Ik had in mijn hoofd dat ik per se een 10 moest halen, dat anders alles voor niks was. En dat is dus niet waar gebleken. Want ik heb geen 10 gehaald met deze voorstelling – voor mijn eigen gevoel niet, maar ook niet volgens de recensenten. Ze schreven positief over mij, ik heb mooie quotes uit hun stukken kunnen halen, maar het was niet zo van: deze meid heeft haar vorm en stem al helemaal gevonden.

‘En daar hebben ze gelijk in. Bijna alle recensenten schreven dat de voorstelling te lang was en dat zij één scène aan het einde zouden schrappen. Eerst vond ik die kritiek op mijn baby moeilijk, maar na twee dagen ging ik erover nadenken: ja, wat vind ik hier nou eigenlijk van?

‘Toen ben ik uit nieuwsgierigheid toch gaan proberen of het inderdaad beter werd als ik dat stuk wegliet. En ook daarin hadden ze gelijk. Ik vond het eigenlijk wel prettig dat mijn enthousiasme het hier won van mijn ego. Maar nog belangrijker is dat ik het wél al anderhalf jaar superleuk heb op het podium, hoewel de voorstelling geen 10 is. Ik voel iedere avond dat er iets gebeurt in de zaal, en dat er mensen zitten die snappen wat ik bedoel. Deze tour is voor mij een bevestiging dat ik op mijn plek ben in dit vak.

‘Na afloop ging ik bijna altijd nog even de foyer in. Ook dat vond ik erg leuk, al zijn mensen soms echt gek. Er was één vrouw die mijn haar beetpakte en zei: ‘Mooi haar.’ Dus ik: ‘Nou, bedankt!’ En toen bleef ze dus mijn haar vasthouden, terwijl ze allemaal niet per se chille dingen over de voorstelling ging zeggen, zoals dat ze het soms langdradig vond. Dat is raar, toch?

‘De komende tijd ga ik aan mijn volgende voorstelling werken, met regisseur Koos Terpstra. Voor Met z’n allen heb ik ongeveer 56 scriptversies geschreven, die ik telkens uit mijn hoofd leerde. Dat ga ik nu anders doen, door in elk geval te beginnen met alleen maar steekwoorden. En ik ga stand-uppen, minstens één avond per week. Ik heb scherper voor ogen dat cabaret maken niet gaat om het vinden van doorwrochte analyses en waarheden over mensen, maar dat het beter werkt om de dingen gewoon aan te kaarten zoals ze jou raken, boos maken. Ik heb in deze voorstelling best veel ‘logisch’ geprobeerd te maken, en dan gaat juist de glans ervan af.

‘Na de laatste ga ik een dankwoord houden, vooral gericht aan mijn technici.’ Lacht: ‘Dat dankwoord vind ik intussen spannender dan die hele voorstelling.’