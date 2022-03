De kunstmarkt herstelt van corona, met dank aan superrijke verzamelaars

Opvallend is dat 74 procent van de verzamelaars vorig jaar kunstzinnige NFT’s heeft gekocht.

Een bezoeker op de The Armory Show in 2021, een kunstbeurs in New York. Beeld Getty Images

De internationale kunstmarkt heeft zich vorig jaar gerevancheerd van de pandemie. Het zijn vooral de miljonairs en miljardairs die het geld weer laten rollen. De grootste groei was er bij de veilinghuizen.

In 2021 werd er wereldwijd voor 65,1 miljard dollar (58,8 miljard euro) aan kunst gekocht en geveild. Dat is 15 miljard dollar meer dan in 2020 en iets meer dan in 2019, het jaar voor het uitbreken van de coronacrisis. Tot die schattingen komen de Zwitserse bank UBS en Art Basel, een van ’s werelds meest toonaangevende kunstbeurzen.

Hun jaarlijkse studie richt zich met name op het topsegment van de kunstmarkt. USB en Art Basel ondervroegen honderden internationale galeries en ruim tweeduizend vermogende verzamelaars uit de VS, Azië en Europa. Een op drie van de verzamelende superrijken kocht in 2021 voor meer dan 1 miljoen dollar aan kunst en antiek.

Deze fanatieke groep is vooral te vinden in China en in mindere mate in Duitsland, Frankrijk en de VS. Wat hielp bij hun kooplust, was dat er meer kunstbeurzen konden doorgaan dan 2020. Toen konden veel beurzen hooguit met ‘online viewing rooms’ werken. Verzamelaars kopen vooral direct via een galerie of kunsthandelaar.

Het zijn echter veilinghuizen zoals Sotheby’s en Christie’s die in 2021 het grootste herstel lieten zien, zowel online als offline. Op kunst- en antiekveilingen werd naar schatting voor 26,3 miljard dollar verkocht, een groei van 47 procent ten opzichte van 2020. Ook hier domineren de superrijke kopers, al wisten de veilinghuizen ook veel nieuwe kopers te verwelkomen.

Opvallend is dat 74 procent van de vermogende verzamelaars vorig jaar kunstzinnige NFT’s heeft gekocht, ofwel virtuele eigendomscertificaten van virtuele kunstwerken. Voor veilinghuizen was dat aandeel nog relatief beperkt op de totale omzet. Zo verkocht Christie’s voor 150 miljoen dollar aan NFT’s. Dat is inclusief het veelbesproken werk van Beeple, Everydays: The First 5000 Days (69,3 miljoen dollar).

Die interesse voor digitale kunst zal in 2022 blijven aanhouden, verwacht de studie van USB en Art Basel. Vooral millennials die verzamelen zijn gebrand op NFT’s, net als verzamelaars in Taiwan, Singapore en het Verenigd Koninkrijk.

Galeriehouders en kunsthandelaren zijn optimistisch over 2022. Zes op de tien verwachten een verdere omzetstijging, drie op de tien denken dat de verkopen stabilisen en één op de tien houdt rekening met een daling.