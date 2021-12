De kunstenaar van Pink Floyds opblaasvarken heeft nu eindelijk een naam

Velen zullen zijn ontwerpen wel eens hebben gezien. Neem die ene scène in de 007-film Diamonds are Forever, uit 1971, waarin Sean Connery in een zilverkleurige opblaasbal in de Stille Oceaan wordt gedropt, al rollend over het water bij het boorplatform van schurk Blofeld arriveert om daarna zichzelf te bevrijden door een rits te openen: ‘Goedemorgen heren, ik ben van de vervuilingsinspectie’. Misschien herinnert u zich de hoes van Pink Floyd’s album Animals, met die vliegende roze big tussen de vier schoorstenen van het Battersea Power Station in Londen. Of de transparante drumkit waarop Cesar Zuiderwijk van Golden Earring zijn roffels liet horen.

Theo Botschuijvers opblaasvarken boven Battersea Powerstation.Afbeelding uit boek Beeld Hypgnosis

Wie de vrolijk makende opblaaswerken in het zojuist verschenen boek Playful Inventions doorkijkt, zal veel herkennen, maar niet de naam van de maker. En dat terwijl deze uitvinder, dromer en subversieveling al vanaf 1965 luchtkunst maakt.

De naam: Theo Botschuijver. Geboren in 1943 in Rotterdam, opgeleid als industrieel ontwerper in Eindhoven, aanvankelijk samenwerkend in een collectief, maar te allen tijde (mede)bedenker van doorzichtige objecten waarin je al ‘wandelend’ de zeeën zou kunnen oversteken, opblaaspaviljoens om in te lunchen, luchtkussens om op te springen. Pneumatische werken die bovendien nog eens mondiaal aftrek vonden: van de lucht-regenboog voor de National Gallery of Victoria in Melbourne tot de 250 meter lange, manshoge pvc-buis over de Maschsee bij Hannover en plastic oversteekobjecten over de Neva in Sint-Petersburg.

Kunstwerken waarin elke toeschouwer een gebruiker werd. Ontstaan in de tijd van Fluxus en happenings, van opkomend participatie en speels verzet; ludiek en gezag ondermijnend. Want één ding was zeker: met de soms tot gigantische proporties opgeblazen bollen, veelvlakken en slangen vielen hele straten, pleinen en parken te blokkeren. Niet zelden zag je ze bij een protestmanifestatie.

Bovendien was het de tijd van nieuwe materialen en technieken. In dit geval: plastic dat sterk genoeg was en goed te lijmen of te sealen, in elke gewenste vorm. Wolken, draken, duiven, een heus expositiegebouw. En dus ook een big. Overigens wist dat zeventien meter lange Pink Floyd-varkentje zich boven het Battersea Power Station te bevrijden uit de touwen, dreef af richting vliegveld Heathrow en moest door een scherpschutter in een heli uit de lucht worden geschoten, wat hem niet is gelukt. De ‘flying pig’ landde uiteindelijk kilometers verderop in het prikkeldraad van een varkensfokker.

Ook wetenswaardig: dat niet Sean Connery voor Diamonds Are Forever in de plastic bol over het oceaanwater wandelde, noch een stuntman (die het had geprobeerd en was ‘groen en geel’ van zeeziekte geworden), maar Theo Botschuijver himself. Waardoor hij voor 25 seconden een anonieme rol in een echte James Bond-film heeft gespeeld.

Afbeelding uit Theo Botschuijvers Playful Inventions. Beeld Jeffery Shaw - Hypgnosis

Stilzitten doet Botschuijver na een carrière van zo’n vijftig jaar overigens niet. Zijn meest recente project behelst een opblaasvliegtuig. Waarom zijn er wel zeppelins en vliegtuigen, maar is er geen combinatie van beide, vraagt Botschuijver zich aan het einde van het boek af. Zijn oplossing, de Airwing, is een inkopper in deze tijd van energietransitie en oplopende vliegschaamte. Zwevend op helium verbruikt de plastic vleugel enkel energie om zich voort te bewegen. Oké, misschien moet er aan de breedte van tweehonderd meter nog wat gesleuteld worden.