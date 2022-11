De Kruisoprichting, lang versleten voor imitatie, is wel degelijk een Rembrandt

Rembrandt van Rijn, ‘De oprichting van Jezus aan het kruis’, Museum Bredius, Den Haag, na restauratie. Beeld Carola van Wijk, Rijksmuseum

Verzamelaar en kunsthistoricus Abraham Bredius (1855-1946) was groot liefhebber van Rembrandts schilderkunst. Hij bemachtigde twee Rembrandts voor zijn kunstcollectie, allebei met Bijbelse afbeeldingen: in 1913 een paneel met een Christusfiguur erop, in 1921 een scène van de kruisoprichting. In 1935 publiceerde hij het boek Rembrandt schilderijen 630 afbeeldingen. Dat was de eerste keer dat het oeuvre van de 17de-eeuwse schilder bijeen was gebracht in één boekwerk. Het zou na hem nog veel vaker worden gedaan. Enkele decennia na Bredius’ overlijden verdween de Kruisoprichting uit zulke boeken. De Duits-Nederlandse kunsthistoricus Horst Gerson deed het in 1969 nog af als een ‘grove imitatie’. Tientallen jaren was het paneel geen Rembrandt. En nu weer wel.

Jeroen Giltaij (75) was hoofdconservator van Museum Boijmans Van Beuningen. Hij is al tien jaar met pensioen, maar nog behoorlijk actief: ‘Ik moet gewoon iets hebben wat me bezighoudt, ik heb geen zin om de hele dag uit het raam te staren.’ De eerste ochtend van zijn pensioen begon hij meteen aan een lijvig boek over Hollandse schilderkunst in de Gouden Eeuw.

Vier jaar geleden besloot hij zijn tanden in Bredius’ boek te zetten: ‘Inmiddels schatten we Rembrandts oeuvre zo rond de 330 schilderijen. Ik was benieuwd wat er met die driehonderd afgevallen werken was gebeurd. Het is zonde als naar die schilderijen helemaal niet meer wordt gekeken.’ Stuk voor stuk ging hij alle honderden schilderijen uit Bredius’ boek langs. Monnikenwerk. Rond nummer tweehonderd wilde hij er eigenlijk mee ophouden. ‘Maar toen dacht ik: ik ben nu al zo ver, laat ik nu maar doorgaan.’

De Kruisoprichting was nummer 608 in Bredius’ boek. Giltaij bekeek het schilderij op een afbeelding online en was meteen verkocht: ‘De belichting is indrukwekkend, je kunt hele kleine penseelstreekjes zien. Bij de knieën van Jezus kun je een gezichtje zien, ik dacht: dat lijkt wel een zelfportret van Rembrandt!’ Hij ziet ook waarom eerdere experts het paneel hebben afgewezen: ‘Het is schetsmatig geschilderd. Maar toch dacht ik: het kan alleen een Rembrandt zijn.’

Het schilderij van Rembrandt in het interieur van Abraham Bredius. Erboven hangt een portret door Willem Drost, een leerling van Rembrandt. Jaartal foto onbekend. Beeld Museum Bredius

Giltaij heeft zich ook weleens vergist in een toeschrijving, zegt hij erbij: ‘Het is belangrijk dat je de tijd neemt voor dit soort onderzoek.’ Het paneel werd door Museum Bredius naar een restaurator gebracht en daarna in het atelier van het Rijksmuseum in Amsterdam nader onderzocht. In augustus kreeg Giltaij het verlossende telefoontje van Petria Noble, hoofdrestaurator van het Rijksmuseum. Zij kon niets aan het schilderij ontdekken waardoor het géén Rembrandt zou zijn. Giltaij: ‘Toen dacht ik: ik heb een medestander, en niet de eerste de beste.’

Dus nu staat de Kruisoprichting in Giltaijs nieuwe boek: Het Grote Rembrandt Boek. Alle 684 schilderijen. Door die titel lijkt het alsof Giltaij nog honderden andere Rembrandts heeft ontdekt, maar dat kan hij uitleggen: ‘Er staat ‘alle 684 schilderijen’, maar die zijn dus niet allemaal van Rembrandt.’ Elke afbeelding is voorzien van commentaar van de kunsthistoricus. Opvallend: er zit ook een schilderij bij dat volgens het gezaghebbende Rembrandt Research Project wél van de hand van de schilder is en volgens Giltaij niet. En de nieuwe Rembrandts die Jan Six onlangs ontdekte, heeft de kunsthistoricus buiten beschouwing gelaten: ‘Daar is nog te weinig onderzoek naar gedaan, ik ben niet overtuigd.’

Een deel van de technische onderzoeksresultaten van de Kruisoprichting wordt nog verwacht. Zo maakte het Rijksmuseum speciale geavanceerde scans van de olieverfschets. Wat de datering betreft, kreeg Giltaij vorige week nog een verrassend bericht. Aan de hand van de jaarringen van het paneel ​is vastgesteld dat het paneel op zijn vroegst is geschilderd in 1642. Giltaij nam aanvankelijk aan dat het schilderij een voorstudie was van een schilderij uit 1633 uit de collectie van de Alte Pinakothek in München​, maar dat is nu uitgesloten​: ‘Daar heb ik nog geen oplossing voor. Daar zijn we nog enorm over aan het nadenken.’

Rembrandt van Rijn, De oprichting van Jezus aan het kruis Beeld Alte Pinakothek, München