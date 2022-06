Hier is dan de kroon op het werk van het Gewandhausorchester uit Leipzig met dirigent Herbert Blomstedt. Hun opnamen van orkestwerken van Johannes Brahms worden afgesloten met de Derde en Vierde symfonie.

Wat een mooi liefdeskoppel is dit orkest met de 94-jarige Zweedse dirigent. Dat hoor je in het beroemdste deel, het derde van nummer drie, waarin het melancholieke thema van bronzen cello’s via de glanzende houtblazers naar die ene sombere maar troostende hoorn reist.

Hij laat het thema in het eerste deel knetteren als een bliksemschicht van Jupiter. In de finale is de achtergrond waartegen datzelfde thema afsteekt, als een door koper gekleurde zonsondergang.

En dan de Vierde: de donkere strijkers overspoelen je met een rustige maar sterke golfslag in het eerste deel. Vuurspuwend is het Allegro giocoso. Zilverige violen krijgen bijval van een tintelende triangel en een blazende pauk. Blomstedt raakt dit geweldige orkest op precies de goede plekken aan.

Herbert Blomstedt

Brahms 3 & 4

Klassiek ★★★★☆ Pentatone