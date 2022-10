De krasse knar van nu wil niet in een verzorgingshuis, want dat vindt-ie ‘een gevangenis’

‘Zijn jullie oude knarren?’, vraagt de documentairemaker van Tegenlicht. De groep senioren op scootmobiels, die zich aan de Hollandse kust heeft verzameld om samen te rollen door de duinen, te kijken naar de golven en een ijsje op te boulevard te eten, wil er niets van weten. Nee hoor, zij gaan erop uit, gaan en staan waar ze willen en genieten van hun vrijheid.

Typisch ouderen van nu, stelt de Tegenlicht-aflevering Samen grijs worden. Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Al helemaal niet tussen de vier muren van een verzorgingshuis dat ooit als de kroon op de verzorgingsstaat werd beschouwd, maar door de senioren op wielen als ‘een gevangenis’ wordt gezien.

Senioren in ‘Tegenlicht’. Beeld VPRO

Dat deed de makers denken aan de Krasse Knarren van Van Kooten en De Bie in een fragment uit 1997. Een in leer gehulde 52-jarige met een zilveren kuif en beugel beklaagt zich over zijn ‘luxe appartementencomplex voor krasse knarren in goeden doen’. Zijn motor past niet in de berging. ‘Onze natural life extension wordt volledig genegeerd’, zegt de knar, zittend op zijn motor.

De boodschap is duidelijk: geen verzorgingstehuis. Maar intussen zitten we in een grote grijze golf die in 2040 zijn piek beleeft, én met een gigantisch personeelstekort. Al die zorgbehoevende mensen moeten toch ergens wonen. En dus toont Tegenlicht, het enige programma op de Nederlandse televisie dat in de toekomst kan kijken, ons de mogelijkheden.

We zien kant-en-klare mantelzorgwoningen voor mensen met grote tuin en dito portemonnee, een meergeneratiehuis en -flat, en: een Knarrenhof, waar zowaar ook plek is voor sociale huurders en kopers met een kleine beurs. Maar de meeste ouderen op een voorlichtingsavond in Oosterbierum hebben geen zin in verhuizen, zegt de voice-over, niet ‘zolang ze vitaal zijn en goed zitten in dat ruime, vaak al afbetaalde huis, waar je twee keer per jaar de bedden opmaakt voor de kinderen die komen logeren’.

Ander probleem bij enthousiast bedachte oplossingen is de regelgeving. Als niemand in een verpleeghuis wil wonen moet je het systeem menselijker maken. En de regels veranderen die bijvoorbeeld verbieden dat je een door familie meegenomen taart deelt met andere bewoners, zegt Teun Toebes, verpleegkundige en de enige jongere in de aflevering. ‘Je kunt ook een andere vraag stellen: hoe zou jij willen leven?’

Een enkeltje Benidorm is ook een optie. In Hollandse makelaars aan de costa (RTL5) roepen jonge Nederlandse stellen de hulp in van landgenoten die hen voor gingen. Een klassiek commercieel realityprogramma gecombineerd met het gluren naar zonnige vakantiehuizen à la Droomhuis gezocht. Makelaars en projectontwikkelaars Eric-Jan en Daphne, zijn tot verloofde gepromoveerde nanny, zijn bijvoorbeeld gespecialiseerd in villa’s met stervoetballeresthetiek. Denk: zwembadbars, infinitypools, hottubs en garages met gezichtsherkenning. Je kunt er niet oud in worden, maar lekker om naar te kijken is het wel.