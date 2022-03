‘De kracht van Leedvermaak is dat het met poëzie én humor de oorlog de feestzaal binnen laat dringen’

Scènebeelden van de voorstelling Leedvermaak, door Het Nationale Theater. Rechts Tamar van den Dop als Lea.

LEEDVERMAAK 1982

Het toneelstuk Leedvermaak (1982) van Judith Herzberg, dat wordt beschouwd als een van de beste naoorlogse Nederlandse toneelstukken, is op bijzondere wijze ontstaan. Toen Herzberg van Toneelgroep Baal de opdracht had gekregen een stuk te schrijven, wist ze al dat het over een familie moest gaan, en welke acteurs het zouden spelen, maar verder stond niets vast. Met een Israëlische vriendin, de regisseur Nola Chilton, had ze in die tijd gesprekken over het feit dat ze een heel aantal mensen kende dat in de oorlog veel had meegemaakt en erna succesvol was geworden. En dat ze daar verder geen verklaring voor had. ‘Dat is interessant, daar kun je iets mee doen’, had die vriendin gezegd. Herzberg is in kranten en tijdschriften gaan bladeren en heeft daar foto’s uitgeknipt van mensen die ze een naam heeft gegeven. Zo kregen haar personages gestalte en vooral een gezicht.

Op de tafel in haar huis in Amsterdam ligt veertig jaar na dato een blauwe map op tafel. Daarin zitten de uitgeknipte fotootjes van lang geleden die uiteindelijk Lea, Ada, Simon, Dory, Riet en al die anderen werden, de personages uit Leedvermaak. Het stuk is gesitueerd in 1972, op de bruiloft van hoofdpersoon Lea, die werd opgevoed door een onderduikmoeder en later werd verenigd met haar ouders, die het concentratiekamp hadden overleefd.

Herzberg: ‘Die fotootjes heb ik gebruikt om een overzicht te kunnen krijgen over het grote aantal acteurs en personages. Dit werd Duifje, dit Zwart, dit Nico, enzovoort. Zo had ik dus wel personages, maar nog geen stuk. Ik kon gaan verzinnen wat ze gezegd zouden hebben. En ik kon situaties bedenken. Soms leken ze uit zichzelf aan het praten te gaan. Iemand in het stuk heeft een tuintje en wil er een vijvertje in maken, en in die vijver weer een eilandje. Ik denk dan: hoe komt die man op dat idiote idee? En dan: dat heb ik zelf bedacht. Bij de repetities is er ook veel door de acteurs bijgedragen.’

De voorstelling Leedvermaak door Toneelgroep Baal in Theater Frascati Amsterdam, 1982.

Judith Herzberg (87) vertelt over Leedvermaak, dat na vele jaren opnieuw wordt gespeeld, door Het Nationale Theater in Den Haag. Als onderdeel van een trilogie dit keer, want na Leedvermaak schreef ze twee vervolgstukken: Rijgdraad (1995) en Simon (2001), die nu door het Haagse gezelschap als marathonvoorstelling op één avond worden opgevoerd. Die vervolgstukken werden op verzoek van de acteurs geschreven: ze waren benieuwd hoe het met hun personages verder zou gaan.

De oeropvoering van Leedvermaak door Toneelgroep Baal in regie van Leonard Frank, is legendarisch geworden. Die voorstelling, die werd gespeeld in theater Frascati in de Nes in Amsterdam, was zo’n succes dat de mensen naar verluidt huizen ver in de rij stonden. Behalve het stuk zelf was ook de locatie onderdeel van dat succes: de scènes speelden zich voor een groot deel af op de balkons van het theater, dat vroeger als veilinghuis voor tabak dienst had gedaan. De balkonnetjes werden door de bruiloftsgasten gebruikt om zich af te zonderen, een luchtje te scheppen. Het publiek zat beneden en keek omhoog naar wat zich op die dag afspeelde. ‘Wie neemt er nou een taart die niet door de deur kan?’, zegt een van de gasten. Waarop Leonard Frank bedacht om die taart van beneden omhoog te takelen.

Judith Herzberg Beeld Ineke Oostveen

In de voorstelling was niet het bruiloftsfeest te zien, het publiek zag de achterkant ervan. Het drama wordt vooral duidelijk in het verhaal van personages van Ada en Riet – de een de echte moeder van bruid Lea, de ander de onderduikmoeder die na de oorlog haar Liesje, zoals ze Lea is gaan noemen, weer moest afstaan. Riet: ‘Er zijn er zo veel niet terug gekomen. Waarom moesten deze, bij al die mensen die zijn omgekomen, juist blijven leven? Liesje was al op me gaan lijken.’

Herzberg zelf heeft weleens gezegd dat haar stuk niet over de Tweede Wereldoorlog gaat, en ook niet over Joden. En dat zegt ze nog steeds, ook in 2022. ‘Het gaat gewoon over de repercussies van oorlog op verschillende mensen. Ik heb er ook een loodgieter in geschreven, een gewone man die veel tegenslag heeft gehad in het leven, maar daar verder niet zwaar aan lijkt te tillen. En verder heeft het stuk iets heel herkenbaars, denk ik, met al dat familiegedoe enzo.’

LEEDVERMAAK 2022

In een inleiding bij Judith Herzbergs ‘toneelkroniek van een familie’ schrijft dramaturg Mira Rafalowicz in 1997: ‘Het bevrijdende van Leedvermaak en Rijgdraad is dat ze ook gewoon over Joden gaan. Goede en slechte, sympathieke en antipathieke, en orthodoxe. Al deze joden zijn overlevenden, of kinderen van overlevenden. Hoe kan het anders? Want zo is dat nu eenmaal met Europese joden. Als ze het niet overleefd hadden, waren ze er niet meer.’

Nu, in 2022, wordt dat weer eens glashelder aangetoond in de voorstelling van Het Nationale Theater. De eerste try-out daarvan was vorige week woensdag in Theater aan het Spui in Den Haag. De marathon duurde toen zes uur, maar regisseur Eric de Vroedt beloofde na afloop dat de voorstelling met een uur zou worden ingekort. Een historische avond werd het wel: het was voor het eerst dat de drie stukken op één avond achter elkaar werden gespeeld. In dit geval ook nog eens in de ‘uncut’ versie.

De Vroedt: ‘De kracht van Judith is dat ze met korte scènes, komische situaties, snelle dialoogjes, poëzie én humor het spook van de oorlog die feestzaal binnen laat dringen. Ze roept bijna onnadrukkelijk een grote, zware wereld op zonder dat het echt zwaar wordt. Leedvermaak is natuurlijk het eerste en bekendste stuk, Rijgdraad en vooral Simon zijn wat meer ambigu. Maar ze worden alle drie beter door ze achter elkaar te zien. Je leeft als het ware een kwart eeuw met deze familie mee. Het thema Holocaust is intussen met veel Hollywood-kitsch overladen, maar bij Herzberg gaat het juist door dat alledaagse weer zinderen. Met lichtheid weet zij een wereld na Auschwitz op te roepen.’

De Vroedt geeft toe dat hij aanvankelijk aarzelde om Leedvermaak te gaan regisseren. Vooral vanwege de mythische proporties waarmee het stuk in Nederland nog steeds is omgeven. In Duitsland lag dat anders: in 2015 regisseerde hij het stuk onder de titel Leas Hochzeit bij Schauspiel Bochum.

‘In Nederland was Leedvermaak heilig. Maar ik vroeg me ook af of het nog wel relevant was, ruim 75 jaar na de oorlog, los natuurlijk van de kwaliteit van de stukken. Het opnieuw spelen voelde een beetje als een ceremoniële keuze. Pas in Duitsland durfde ik het aan en via die omweg uiteindelijk ook in Den Haag. Overigens viel mij in Duitsland op dat zodra het woord Auschwitz in de voorstelling viel, er niet meer werd gelachen.’

Poster voor de Leedvermaak-trilogie van Het Nationale Theater.

Het Nederlandse publiek zich gelukkig prijzen dat De Vroedt zijn schroom heeft overwonnen. In drie delen – alle drie totaal verschillend van toon en sfeer – ontrolt zich opnieuw deze soms grappige, aandoenlijke, maar ook huiveringwekkende familiekroniek. ‘Je had me mee moeten nemen naar het kamp, doodgaan is niet erg, losgelaten worden is erg’, zegt Lea tegen haar vader. Die kernzin onderstreept dat Leedvermaak vooral gaat over het trauma van losgelaten worden – in allerlei vormen, van ouders en kinderen, van echtparen, van minnaars.

Bij het Nationale Theater wordt Lea gespeeld door Tamar van den Dop. Ze was zenuwachtig toen Herzberg voor het eerst naar een repetitie kwam kijken. ‘Ik wist dat ze in de zaal zat en ik wist ook dat ze heel eerlijk is en zegt wat ze vindt. ‘Daar ben je!’, zei ik na afloop tegen haar. ‘En jij bent er ook’, was haar antwoord. Dat ene zinnetje koester ik, omdat ik vermoed dat ze het goed vond. Op de toneelschool las ik al haar gedichten, ik bewonder haar omdat ze met zo min mogelijk woorden, zo direct en tactiel een sfeer kan oproepen. Elk woord staat precies op de juiste plaats. Het is schone taal, goed doordacht, en met humor waarin je ook de snik kunt voelen. Haar tekst is niet sentimenteel, soms heel grappig en ze ziet ook het absurde van haar situaties. Nu ik Lea mag spelen, voelt het als mijn plicht en verantwoordelijkheid haar stuk recht te doen. Ik heb een Joodse achtergrond, maar heb daar nooit iets mee willen doen. Ik speelde bewust geen Anne Frank of Anna Karenina. Maar dit is mijn momentum, nu kan ik het aan, alles klopt nu.’

Omdat het spelen van Leedvermaak, Rijgdraad en Simon op één avond ruim zeven uur zou duren, heeft Herzberg haar tekst samen met dramaturg Willemijn Barelds flink ingekort. De Vroedt: Eerst wilde ze dat niet. ‘Borgen duurde toch ook zo lang?’, zei ze, en ‘jullie zijn toch zo van de marathons?’. Maar alles is voorzichtig behandeld, ingekort, opnieuw gerangschikt. In die zin is het eigenlijk de première van een nieuwe versie van Leedvermaak.’

De Vroedt kijkt met genoegen terug op zijn samenwerking met Herzberg. ‘Zij is zelf een soort wandelend gedicht: ze schakelt in één moeite van een zwaar onderwerp door naar de vogeltjes in de tuin. Ze kan in een gesprek over Bergen-Belsen ineens terechtkomen bij het broodje dat ze net bij de bakker heeft gehaald.’

Zaterdag is de langverwachte première van de Leedvermaak-marathon in Den Haag. Herzberg zal daarbij aanwezig zijn. ‘Ik houd niet zo van lange voorstellingen, ik ben bang dat ik halverwege in slaap val’, zegt ze. ‘Eigenlijk houd ik ook niet zo van premières. Maar toch verheug me er enorm op. De personages die ik ooit uit krantenknipsels heb ontworpen, komen nu weer tot leven.’

Op de valreep toch nog die ene vraag: als Leedvermaak niet over de oorlog gaat, en ook niet specifiek over Joden, wat is dan de kern?

‘Er is geen kern. Het is gewoon een toneelstuk. Er zit geen boodschap in. Ik wou een toneelstuk maken waarin acteurs zich konden inleven en uitleven. Ik vind Zomergasten van Gorki bijvoorbeeld erg mooi. Het had ook over zomergasten kunnen gaan.’

Leedvermaak, de trilogie van Judith Herzberg door Het Nationale Theater. Première 26/03 in Theater aan het Spui, Den Haag; tournee.