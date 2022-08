De kracht van goed ‘production design’: hoe een filmset als levend organisme meegroeit met de plot

De villa van de welvarende familie Park in ‘Parasite’ (2019).

Een beker propvol tandenborstels. Natuurlijk staat die daar, op een plankje in de badkamer van de 14-jarige Nour, zijn drie broers en hun comateuze moeder. Ook de hoofdpersonages van het Franse drama Mes frères et moi (nu in de bioscoop) zullen regelmatig hun tanden moeten poetsen.

Maar hoe logisch de aanwezigheid van de beker met tandenborstels ook is, en hoe onnadrukkelijk die zich ook mag ophouden tussen de andere spullen in de badkamer, op de achtergrond verraadt het voorwerp stilletjes de complexe familieverhoudingen. Nour en zijn broers zitten elkaar voortdurend op de lip. In de benauwende huiselijke situatie – een rommelig appartement in een Zuid-Frans havenstadje – krijgt de jongen nauwelijks ademruimte. Tegelijkertijd proberen zijn oudste broers het gezin bijeen te houden en willen ze hun stervende moeder per se thuis verzorgen.

Dat alles wordt uitgedrukt door die beker met zijn opgehokte tandenborstels, zonder dat de film er expliciet op wijst. Wat knap en subtiel van regisseur Yohan Manca, kun je dan denken.

Het in juni verschenen boek Production Design & the Cinematic Home kiest een ander perspectief. De Engelse filmwetenschapper Jane Barnwell legt de eer voor zulk detailwerk niet bij de regisseur, maar bij de production designer. Barnwell benadrukt dat het in de eerste plaats diens taak is om de visie van de regisseur om te zetten in een coherente visuele stijl, in nauwe samenwerking met de director of photography en de decor- en kostuumontwerpers. Iemand als Jonathan Israël, de production designer van Mes frères et moi, schept als het ware de huid van een film – tot en met de beker met tandenborstels in de badkamer, het op een kast rondslingerende strijkijzer en de onder zooi verstopte, met voetbalstickers beplakte piano waar mama ooit op speelde.

Waarom dan één beker in plaats van vier of vijf? Waarom een witte? En die tandenborstels, ogen die fris of juist wat smoezelig? Wezenlijke vragen, als je Barnwells boek volgt. ‘De persoonlijke ruimte kan de psychologie van een personage weerspiegelen, terwijl de interieurs een innerlijk landschap en lagen van het achtergrondverhaal reflecteren.’ Barnwell, die al meerdere boeken over production design schreef, nodigt de lezer uit om de blik juist op die achtergrond te richten.

Mes frères et moi (2021).

Gemakkelijk is dat niet. Het cruciale werk van de production designer wordt al snel over het hoofd gezien en in zekere zin kun je zeggen dat dat ook zo is bedoeld. Barnwell: ‘Het succes van het production design hangt vaak samen met hoe onzichtbaar het is – omgevingen die geloofwaardig overkomen en geen aandacht vestigen op hun kunstmatigheid.’

Juist vanwege die fascinerende paradox – hoe transparanter het production design, hoe krachtiger – heeft Barnwell the cinematic home, het ‘filmische thuis’, uitgekozen als onderwerp voor haar boek. De woning van een filmpersonage moet je meestal het gevoel geven dat hier echt en al een hele tijd wordt geleefd: alsof de camera midden in een wereld is geplant die ook buiten het filmkader bestaat, in plaats van in een zorgvuldig ingerichte ruimte. Tegelijkertijd dienen de personages volledig tot uitdrukking te komen in hun omgeving, te midden van hun spullen. Alles lijkt er ‘zomaar’ te zijn terwijl het, soms op een haast subliminale manier, zwanger van betekenis is.

Het huis van hoofdpersoon Chris in ‘Get Out’ (2017), met aan de muur zijn uitvergrote zwart-witfoto’s.

Neem Get Out (2017) van Jordan Peele, een van de films die Barnwell uitgebreid behandelt. De Afro-Amerikaanse fotograaf Chris Washington gaat voor het eerst met zijn witte vriendin Rose Armitage op familiebezoek bij haar ouders. Te laat beseft hij dat de visite een valstrik is: de Armitages blijken duivelse racisten die Chris met hypnose willen zombificeren, zoals ze eerder al deden met de vele andere zwarte mannen die Rose meelokte. Een beladen thematiek die op allerlei niveaus door het production design spookt, tot en met de wanddecoraties.

Chris wordt geïntroduceerd via enkele zwart-witfoto’s van zijn werk, die in uitvergroot formaat aan de muren van zijn woning hangen: een zwarte man die met een bos witte ballonnen over straat loopt, een gemaskerd wit jongetje en een van onderaf gefotografeerde opvliegende duif. Heel subtiele verwijzingen naar de ellende die Chris te wachten staat, maar ook beelden waarin lucht en vrijheid een belangrijke rol spelen. Daarnaast vormen de foto’s een sterk contrast met de oude landkaarten, jachttrofeeën en statige 19de-eeuwse portretschilderingen (van witte mensen) die in het ouderwets ingerichte landhuis van de Armitages hangen.

Als je de film een tweede keer kijkt, krijgen die objecten een duister karakter, maar daarvan proef je de eerste keer nog weinig. ‘Het huis van de Armitages moet volstrekt normaal en liberaal aanvoelen en niets prijsgeven van de sinistere toestanden onder het exterieur’, vertelde Rusty Smith, de production designer van Get Out, aan Jane Barnwell.

Toch laten Peele en Smith die sinistere toestanden tot het oppervlak doordringen. Achter het bed in Rose’ oude slaapkamer hangen hippe posters, maar later, als de ware plannen van de Armitages duidelijk zijn geworden, hebben ze plaatsgemaakt voor selfies van Rose met haar eerdere slachtoffers: zwarte mannen die, net als de hertenkoppen in het huis, gereduceerd zijn tot trofee. Dat is de kracht van production design: hoe een set niet zomaar een set blijft, maar als levend organisme meegroeit en meespreekt met de plot.

Production design reikt daarbij veel verder dan het decorontwerp, benadrukt Barnwell. De ruimten waarin een film zich afspeelt, hun belichting en de kleding van de personages die zich in die ruimten begeven: de production designer is degene die ze op één lijn brengt, in overleg met de regisseur. Om de blik van haar lezers op al die niveaus te trainen heeft Barnwell een methode ontwikkeld die ze visual concept analysis noemt. Die methode staat stapsgewijs stil bij elk facet van het production design, dus bijvoorbeeld ook bij de wisselwerking tussen binnen en buiten, of hoe de achterliggende psychologie van een scène doorsijpelt in het kleurgebruik.

Vertrekpunt is het idee dat aan ieder filmontwerp een eenduidig visueel idee ten grondslag ligt, waarna de methode twee kanten op kan werken. Als je weet welke invalshoek de production designer en regisseur hebben gekozen, kun je ernaar gaan speuren in de uiteindelijke film. Maar je kunt ook aandachtig naar een film kijken om zelf tot een interpretatie van het visuele concept te komen.

Barnwell past haar aanpak even nuchter als inzichtelijk toe in zeven interessante casestudy’s, van Get Out en Bridget Jones’s Diary (2001) tot de Netflix-serie Stranger Things. Een van Barnwells interessantste voorbeelden is Bong Joon-ho’s Parasite (2019), waarin de straatarme Koreaanse familie Kim infiltreert in het huishouden van de welvarende familie Park. Barnwell beschrijft hoe production designer Lee Ha-jun het concept van ‘verticale hiërarchie’ uitwerkte, te beginnen bij de relatie tussen interieurs en exterieurs (‘in and out’, noemt Barnwell dit onderdeel van haar analyse).

De immens krappe, met spullen en troep bezaaide souterrainwoning van de Kims is gesitueerd in het laaggelegen, arme deel van een grote stad. Het huis bevindt zich half onder en half boven straatniveau, als suggestie dat de sociale positie van de Kims niet alleen beter maar ook nóg slechter kan worden. Het getraliede, stoffige raam van de woning kijkt uit op een morsig straatje met smerige randen vol onkruid.

De smetteloze, op een heuvel gebouwde villa van de Parks ligt afgeschermd achter een betonnen muur. Eenmaal door de poort moeten bezoekers eerst nog een trap op om bij het huis te komen. Anders dan de onregelmatige, steile trappen in de wijk van de Parks heeft deze trap brede en platte treden die makkelijk begaanbaar zijn. De modernistische villa – net als de kelderwoning van de Parks een speciaal voor de film gebouwde locatie – kijkt uit op een weelderig gazon. De Parks hebben het geld om zich volledig van de buitenwereld af te sluiten, al blijkt dat isolement in de loop van de film volstrekt illusoir.

De familie Kim in hun krappe kelderwoning in Parasite (2019).

Die hiërarchische aspecten onderzoekt Barnwell ook in de andere blokjes van haar analyse (ruimte, licht, kleur, decorontwerp). De monochrome ruimten van de villa van de Parks mogen dan wel smetteloos en opgeruimd zijn, schrijft ze, ‘het lijkt ook alsof alle emotie en oprechte menselijke interactie tijdens dat proces zijn verwijderd.’ De Kims zitten voortdurend in het halfdonker, terwijl de enorme vensters van de villa van de Parks overal zonlicht binnenlaten; de klasse van de personages uit Parasite spreekt dus zelfs uit de hoeveelheid daglicht die ze tot hun beschikking hebben. Het ergst eraan toe is de voortvluchtige echtgenoot van de huismeid, die zich in de geheime bunker onder de villa heeft verschanst en volledig van daglicht verstoken blijft. Die bunker oogt vochtig en roestig, met afbladderend pleisterwerk en schimmelige oppervlakten, terwijl de slaapkamer van de Parks er volgens Barnwell uitziet als de suite van een boetiekhotel.

Mooi hoe Barnwell de tijd neemt om de besproken films onder de loep te nemen (al zou je soms wensen dat Production Design & the Cinematic Home wat levendiger was geschreven: Barnwell heeft een droge, onbewogen schrijfstijl die wat sobertjes afsteekt tegen het immens rijke onderwerp). Tijdens het lezen krijg je erg veel zin om meesterwerken als Parasite en Get Out (opnieuw) te kijken, en om zelf op ontdekkingstocht te gaan met de production design-bril op. Als je door het lezen van dit boek één ding leert, dan is het dat vrijwel elke speelfilm zo’n intensieve huiszoeking verdient.

Jane Bardwell: Production Design & the Cinematic Home.

Palgrave Macmillan; 174 pagina’s; € 109.

De eerste production designer De term ‘production design’ dook voor het eerst op in de credits van Gone with the Wind (Victor Fleming, George Cukor en Sam Wood, 1939). William Cameron Menzies was de hoofdverantwoordelijke voor het barokke ontwerp van de film, van de sets tot het fantastische kleurgebruik. Producer David O. Selznick wilde een functie bedenken waarmee hij Cameron Menzies’ werk kon benadrukken, en kwam zo op de term production design (‘This production designed by...’). Cameron Menzies kreeg er zijn tweede Oscar voor.

VIJF HOOGTEPUNTEN VAN HUISELIJK PRODUCTION DESIGN

Das Cabinet des Dr. Caligari (Robert Wiene, 1920)

De term ‘production design’ bestond nog niet toen Walter Reimann, Walter Röhrig en Hermann Warm als eersten lieten zien hoe cruciaal het visuele ontwerp van een film kan zijn. In elk beeld van dit pionierswerk uit het horrorgenre wordt de verwrongen mentale staat van de personages en hun wereld veruitwendigd, met beklemmende interieurs die al net zo schots en scheef ogen als de straten en façades. In de scène waarin de politie het eerste slachtoffer van de seriemoordenaar vindt, liggend in bed, lijkt het slaapkamerraam net een mes waarvan de punt naar het lijk wijst.

Repulsion (Roman Polanski, 1965)

De jonge, door een niet nader benoemd trauma geplaagde Carol (Catherine Deneuve) glijdt over de rand van de waanzin wanneer haar zus op vakantie gaat en ze alleen achterblijft in hun Londense appartement. Polanski en production designer Seamus Flannery laten geen mogelijkheid onbenut om Carols psychotische realiteit zichtbaar te maken: niet alleen in rottende etenswaar – close-ups van uitschietende aardappelen, het schimmelende karkas van een konijn – maar ook in de ruimte van het appartement. De gang lijkt alsmaar donkerder en langer, terwijl de woonkamer soms drie keer zo groot wordt, met een verstikkende afstand tussen de meubels.

Boyhood (Richard Linklater, 2014)

Een meesterwerk, ook als je het over vanzelfsprekend maar feilloos production design hebt. Hoofdpersonage Mason (Ellar Coltrane) wordt van zijn 6de tot zijn 18de gevolgd in een film die over evenzoveel jaren werd opgenomen. Niet alleen worden de acteurs langzaam maar zeker ouder, ook de wereld groeit met hen mee, van de politieke situatie in de VS tot de spullen in Masons slaapkamer. Als een gek verzamelde production designer Rodney Becker passende objecten die niet alleen het verstrijken van de tijd vingen, maar de film ook een authentiek documentair karakter konden geven, zoals Masons Spider-Man-pyjama en de gameboy die later plaatsmaakt voor een Xbox. Leuk om bij deze wonderbaarlijke tijdreis te zoeken naar dingen die niet verdwijnen, maar blijven.

Lady Macbeth (William Oldroyd, 2016)

In dit kostuumdrama komt de uitgehuwelijkte Katherine (Florence Pugh) langzaam in opstand tegen haar sadistische echtgenoot. Regisseur Oldroyd en production designer Jacqueline Abrahams lieten zich voor het minimalistische uiterlijk van de film sterk inspireren door de enigmatische portretten van de Deense schilder Vilhelm Hammershøi (1864-1916): vrouwen, met de rug naar de toeschouwer gekeerd, die bij daglicht zitten of staan in sober ingerichte interieurs. Lady Macbeth heeft niet alleen dezelfde opgekropte spanning, maar vaak ook dezelfde lichtinval en dezelfde bedeesde kleuren als Hammershøis schilderijen. De strak langs de wanden opgestelde meubels lijken hun adem in te houden voor wat komen gaat.

Paddington 2 (Paul King, 2017)

Deze familiefilm heeft zijn immense snoezigheid ook zeker aan het production design te danken. Beertje Paddington zaait liefde en warmte waar hij maar komt: dat zie je onder meer aan de warme kleuren waarmee production designer Gary Williamson het huis van de Browns, Paddingtons gastgezin, heeft ingericht. Veel nadruk op rood, bijvoorbeeld, niet alleen in de kostuums (Paddingtons hoed, de trui van Mrs. Brown) maar ook in de rekwisieten. Wanneer de beer door een misdadig misverstand bij de Browns wordt weggehaald en in de gevangenis belandt, verhuist de kleur rood met hem mee: door per ongeluk een rode sok mee te wassen kleurt hij de gestreepte tenues van zijn medegevangenen roze; wanneer hij de gevangeniskeuken overneemt met zijn briljante marmeladerecepten verschijnen er overal trossen chilipepers. Intussen is uit het straatbeeld bij de Browns al het rood weggetrokken.