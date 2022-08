De kracht van de ontroerende tentoonstelling Moving Stories zit ’m in de details ★★★★☆

Installatiefoto uit de tentoonstelling Moving Stories in Museum het Valkhof. Beeld Museum Het Valkhof

‘Geboren uit de aarde van Mauritania, bedekt door vreemde aarde.’ De Romeinse legerofficier naar wiens grafsteen je kijkt aan het begin van de tentoonstelling Moving Stories, kwam uit Noord-Afrika. Hij was commandant van een infanterie-eenheid en stierf vermoedelijk in de 2de eeuw na Christus. Zijn grafsteen werd gevonden in Duitsland, zijn naam is deels weggevaagd. De tekst vertelt je dat hij zijn vaderland niet meer zou terugzien voordat hij stierf.

Zoals deze officier waren er velen. Mannen uit Noord-Afrika, uit Egypte, Spanje, Italië en Griekenland, die zich aansloten bij het Romeinse leger. Soms vrijwillig, soms onder dwang. En ook bij die vrijwilligheid kun je vraagtekens zetten: hoeveel keuze heb je als het leven in je vaderland aan elkaar hangt van honger en armoede? Dus vertrokken deze mannen, naar alle uithoeken van het Romeinse Rijk.

Migratie is van alle tijden, zo concludeer je al snel in Museum Het Valkhof in Nijmegen. Maar eigenlijk is dat statement veel te leeg en algemeen voor wat hier gebeurt. De kracht van deze ontroerende tentoonstelling zit ’m namelijk juist in hoe specifiek die inzoomt. Ten eerste op een gebied, namelijk de Neder-Germaanse Limes, de voormalige grens van het Romeinse Rijk die dwars door Nederland richting Duitsland loopt en in 2021 is uitgeroepen tot werelderfgoed. Het Nederlandse stuk loopt van Katwijk aan Zee tot nabij Nijmegen. Ten tweede op een aantal vragen: wat laat je achter als je je vaderland verlaat, wat neem je mee? Wat mis je en welke elementen uit je nieuwe thuisland neem je over?

De tentoonstelling bestaat uit twee verhaallijnen die elkaar door de tentoonstelling heen steeds raken. Aan de ene kant zijn er archeologische objecten die rondom de Neder-Germaanse Limes zijn opgegraven en die het verhaal vertellen over de soldaten die naar dit gebied werden uitgezonden, en de vrouwen, kinderen, ambachtslieden en handelaren die volgden. Het is bijzonder hoe de tentoonstellingsmakers hun wereld tot leven weten te wekken aan de hand van de kleinste en onopvallendste objecten. Bijvoorbeeld met kleine Egyptische beeldjes, een brieffragment geadresseerd aan een arts, of een kruik die werd gebruikt voor vissaus, een sterke smaakmaker die in de begindagen door de Romeinen werd geïmporteerd, maar die in het noorden niet bepaald aansloeg.

Door dit historische verhaal heen zijn kunstwerken van vijftien hedendaagse kunstenaars vervlochten die een bredere blik werpen op thema’s als onthechting, identiteit en het verlangen naar een thuis. Een van de hoogtepunten daarvan is de film Mijn naam is taal van Nicoline van Harskamp. In de wachtkamer van een overheidsgebouw vertellen mensen met verschillende migratieachtergronden over namen, de betekenis ervan, en hoe ze zich wel of niet over verschillende landsgrenzen heen laten vertalen. Zo heeft een jonge vrouw het over de verschillende manieren waarop je ‘Mohammed’ kunt schrijven, en welke gevolgen dat kan hebben bij een asielaanvraag of gezinshereniging. Stel je voor dat de ene tolk de naam van je zoon zus schrijft, en de ander zo, hoe geloofwaardig kom je dan over?

In de ruimte waar de film draait tref je in uitsparingen in de wand scherven van serviesgoed, waarin de eigenaar zijn naam heeft gekrast. Waarom? Een eenduidig antwoord is er niet. Maar na het zien van de film van Van Harskamp kun je je ineens voorstellen hoe geruststellend het kan zijn, om, ver van huis, je eigen naam ergens achter te laten.

Zo brengt de tentoonstelling je dichter bij de migranten van duizenden jaren geleden. Tegelijkertijd zie je door die historische bril ook onze tijd in een ander licht. Wie zelf een migratieachtergrond heeft zal in deze tentoonstelling vast veel herkenning vinden. Wie dat niet heeft, krijgt de kans om zijn empathiespieren flink te trainen.

Ontroerende objecten Voor deze tentoonstelling werkte Museum Het Valkhof samen met een ‘public-in-residence’, een soort klankbordgroep. Het is jammer dat hun rol in de eerste helft van de tentoonstelling vrij onduidelijk blijft. Als je halverwege eenmaal kennis met ze maakt, levert dat wel gelijk een van de ontroerendste kunstwerken op. Installatiekunstenaar Ni Haifeng vroeg het public-in-residence en anderen met een migratieachtergrond om voor de tentoonstelling een object uit te lenen dat te maken heeft met hun migratieverhaal. Hij presenteert de voorwerpen, alsof het archeologische objecten zijn, op kleine sokkels naast elkaar. Bij ieder kunstwerk lees je het verhaal, verteld door de bruikleengever zelf. Zo laat Ali Jafari zijn trouwring zien, het meest tastbare aandenken aan zijn grote liefde die hij sinds zijn vlucht naar Nederland niet meer gezien heeft. D.T. Haile liet de sokkel leeg. Tijdens de oversteek van Libië naar Lampedusa raakte hij het enige object dat hij bij zich droeg, zijn portemonnee, kwijt. Met een luchtig en wrang ‘Sorry, hier is niets te zien!’ sluit hij zijn toelichtende tekst af.