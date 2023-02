De kracht van de documentaire ‘Prins Bernhard’ is de grote hoeveelheid authentiek beeldmateriaal

Uit de documentaire ‘Prins Bernhard’.

Prins Bernhard (1911-2004) blijft de gemoederen bezighouden. De Duitse echtgenoot van Juliana, koningin tussen 1948 en 1980, is lang bewierookt als oorlogsheld en ambassadeur van het Nederlandse bedrijfsleven. Maar de laatste decennia is het beeld bijgesteld, en niet in zijn voordeel. Bernhard was ook opportunist, bon vivant, voortdurend op zoek naar geld, thuis afwezig, trouw aan zijn vrienden, maar in zijn huwelijk geenszins. Dit alles is vastgelegd in een reeks uiteenlopende publicaties.

Op dit moment liggen in de boekwinkel Met de prins op reis van Arthur Umbgrove en Bernhards oorlog van Dik van der Meulen, die een biografie in voorbereiding heeft. De afgelopen jaren lagen daar, in een willekeurige greep, Juliana & Bernhard. Het verhaal van een huwelijk van Cees Fasseur (2008), het proefschrift Bernhard. Een verborgen geschiedenis van Annejet van der Zijl (2010) en Juliana. Vorstin in een mannenwereld van Jolande Withuis (2016), met veel aandacht voor de dubbelhartige rol van Bernhard. Vers in het geheugen en toch al uit 2010 ligt de vierdelige dramaserie Bernhard, schavuit van Oranje. Met Daan Schuurmans als jonge en Eric Schneider als oude Bernhard, gebaseerd op werk van Tomas Ross.

Bij Videoland is vanaf vrijdag het drieluik Prins Bernhard te zien. Daarmee begeeft de streamingdienst van RTL Nederland zich voor het eerst op het terrein van de royalty-documentaire. Dat de keuze op Bernhard viel, is gemakkelijk te verklaren. Regisseur Joost van Ginkel (tweemaal Gouden Kalf) zegt het zo: ‘Bernhard is in feite het ultieme hoofdpersonage voor een film. Hij was charmant, maar had tegelijkertijd een rafelige, opportunistische, donkere kant.’

Annejet van der Zijl in ‘Prins Bernhard’.

Van Ginkel ging een samenwerking aan met schrijver Annejet van der Zijl, die in 2010 promoveerde op Bernhards voorgeschiedenis. Van der Zijl zegt zich geïnspireerd te voelen door de poging van de regisseur ‘Bernhard als mens te duiden’.

De blik op Bernhard komt van een lange reeks gesprekspartners, die steeds zijn gefilmd op een locatie die past bij hun deel van het biografische verhaal. Elke aflevering begint op paleis Het Loo, waar sinds de restauratie kamers van Juliana en Bernhard in oorspronkelijke staat zijn teruggebracht. Daar neemt Van der Zijl de grote lijnen voor haar rekening. Maar ook zijn veel buitenlocaties gebruikt, tot in Afrika aan toe.

De kracht van de documentaire is de verbazingwekkende hoeveelheid authentiek materiaal. Beeldresearcher Gerard Nijssen kon niet alleen putten uit het archief van Beeld & Geluid, maar ook uit privécollecties. Zo zit journalist Marc van der Linden op een varende Piet Hein, het schip dat Juliana en Bernhard in 1937 cadeau kregen van de Nederlandse bevolking ter gelegenheid van hun huwelijk. Wanneer Van der Linden vertelt over het jetsetleven dat Bernhard dacht te gaan leiden, voordat de oorlog uitbrak, zien we slapstick-achtige beelden van een dansende Bernhard in zwembroek aan boord.

De grote kwesties worden allemaal nagelopen: de Greet Hofmans-affaire, de dreigende echtscheiding, het corruptieschandaal rond Lockheed. De 92-jarige oud-premier Dries van Agt doet smakelijk uit de doeken hoezeer Bernhard een hekel had aan die andere oud-premier, Joop den Uyl, de man die bepaalde dat hij na de steekpenningen geen uniform meer mocht dragen. Maar ook de meer particuliere zaken komen voorbij: de twee buitenechtelijke dochters, mogelijk drie, de huiselijke omgang met personeel en Bernhards metamorfose van jager tot faunabeschermer.

Geclaimde auto van Bernhard in de documentaire ‘Prins Bernhard’.

In de derde aflevering is er veel aandacht voor de relatie met zijn oudste dochter, prinses Beatrix. Toen zij in 1980 koningin werd, en daarmee hoofd van het Koninklijk Huis, legde zij Bernhard aan de ketting. De warme band met haar vader kreeg na Lockheed een nieuwe dimensie: die van professionele rivaliteit. Hij moest haar toestemming vragen voor zijn activiteiten en reizen. ‘Bernhard was een ongeleid projectiel, dus zij trad streng op’, zegt Beatrix-biograaf Jutta Chorus.

Uiteindelijk lag Bernhards toenemende frustratie ten grondslag aan het postume interview dat in december 2004 in de Volkskrant verscheen. Bij leven bleek Bernhard een reeks gesprekken te hebben gevoerd met Pieter Broertjes en Jan Tromp, die erover vertellen op de plek waar ze plaatsvonden: paleis Soestdijk. De publicatie was een schok en bovenal een egocentrische daad. Beatrix vond dat Broertjes en Tromp Bernhard tegen zichzelf hadden moeten beschermen. Chorus duidt Beatrix’ woede ook nog een slag anders: ‘Jullie hadden mij in bescherming moeten nemen tegen hem.’

Documentaire Prins Bernhard, drie afleveringen. Vanaf 24/2 bij Videoland.