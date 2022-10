De kostuums en de solisten stelen de show in muziektheaterstuk ‘Geld, macht en lust’ ★★★☆☆

Countertenor Gerben van der Werf (links) en bas Tiemo Wang. Beeld Milagro Elstak

Een innig verstrengelde draak en slang zijn het embleem van B.V. Leipzig-Arkadiën. Dit fictieve bedrijf is de setting van een muziektheatrale productie met muziek van Bach en Telemann waarmee de Nederlandse Bachvereniging door Nederland toert.

Het kan bijna geen toeval zijn dat de première in Theater de Vest in Alkmaar, afgelopen donderdag, op Sint Michaël valt en dat onderdeel van de productie de cantate is die Bach voor deze dag componeerde: Es erhub sich ein Streit. Over hoe aartsengel Michaël de andere engelen aanvoert in de strijd om de draak (duivel) de hemel uit te drijven. De Bachvereniging laat horen wie de baas is; Bachs muziek golft aanstekelijk, het Johannes-koraal in de trompet is teer, de vioolaccenten op ‘Schwefel’ (Telemann) vonken.

Draak noch aartsengel strijden in de regie van Caecilia Thunnissen. Het zijn twee ceo’s achter katheders, die jaarcijfers presenteren. Dan ontstaat er consternatie. Onduidelijk blijft waarover precies, of je moet het programmaboekje lezen. Wanneer Telemanns komische Singspiel Der neumodische Liebhaber Damon ingezet wordt, blijven de personages in hun rol van bedrijfsmedewerkers. Toch kijk je gewoon naar het mythologische verhaal over satyr Damon die verbannen wordt uit Arcadië (het utopia uit de klassieke oudheid), zich niet laat verjagen en dan achter alle nimfen aangaat.

Door de oud-Griekse, langdradige intriges verliest de toch al wat dunne enscenering nog meer van zijn effect, ook al worden de verhalen (en raakvlakken) kleurrijk met elkaar verbonden. De modieuze kostuums – concertmeester Shunske Sato in rok, zangers met blokhakken en parels – en een aantal solisten stelen de show, zoals de verrukkelijke sopraan Rachel Redmond. Tiemo Wang zingt de rol van Damon, die maar blijft doorzagen over zijn allesverzengende geilheid, als bassend alfamannetje met subtiele zelfspot. Alt Gerben van der Werf is een dweepzuchtige verleider met een krachtig, donker randje op de stem.

Geld, macht en lust Klassiek ★★★☆☆ Door de Nederlandse Bachvereniging 29/9, Theater de Vest, Alkmaar. Tournee t/m 8/10.