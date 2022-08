‘De Koreaanse kijker ziet graag dat een film iets zegt over de tijd waarin we leven’

Decision to Leave

‘Hm-hm, hm-hm’, klinkt het ritmisch door de gesloten lippen van Park Chan-wook. Hij luistert aandachtig naar zijn tolk, die de woorden van de journalist omzet naar het Koreaans. En dan verschijnt er een glimlach op het gezicht van de 59-jarige cineast. ‘O, de octopus uit Oldboy! Ja, daar vraagt iedereen naar, nog steeds.’

Vergeet dat aanhankelijke octopusje uit de vorig jaar met een Oscar bekroonde Netflix-documentaire My Octopus Teacher. De beroemdste – en ongelukkigste – inktvis uit de filmwereld is die uit Parks verknipte, wrede en visueel sublieme wraakfilm uit 2002. Onvergetelijk: hoe zakenman Oh Dae-su, die na vijftien jaar eenzame opsluiting plots is vrijgelaten, in een sushirestaurantje een levend exemplaar wegkauwt, in zijn drang eindelijk weer iets levends te voelen. Tijdens het kauwen zwiepen de tentakels over zijn gezicht.

Zakenman Oh Dae-su eet een levende octopus in ‘Oldboy’.

De scène vereiste vier takes, en dus ook vier levende octopusjes; voor elk ervan zei de boeddhistische hoofdrolspeler een schietgebedje. De regisseur: ‘Mensen van buiten Korea denken dat ik geobsedeerd ben door octopussen. In mijn film The Handmaiden zit er ook nog eentje, ja, al wordt dat dier dan niet opgegeten. Maar dat kleine inktvisje in Oldboy is een totaal andere soort, met een totaal andere naam. Wat kan ik erover zeggen?’ Brede lach: ‘Ik heb niks met octopussen, van welke soort dan ook.’

Sinds vorige week draait Oldboy, dat twintig jaar geleden op het festival van Cannes door juryvoorzitter Quentin Tarantino werd geëerd met de Grand Prix, weer in de Nederlandse bioscoop, in een speciaal gerestaureerde kopie. Hij vergezelt Park Chan-wooks nieuwste speelfilm Decision to Leave, een romantisch moordmysterie over een detective die valt voor een vrouw die al of niet haar echtgenoot van een berg heeft geduwd.

De Zuid-Koreaanse regisseur Park Chan-wook. Beeld WireImage

Het is zijn meest volwassen film, stelt Park. ‘Waarmee ik bedoel dat je volwassen moet zijn, lijkt mij, om alles erin op te pikken. Dat zit ’m in de personages. De detective en de verdachte vrouw verstoppen hun echte gevoelens. Ze draaien eromheen, of zeggen het tegenovergestelde van wat ze voelen, of iets wat twee verschillende dingen kan betekenen. Om al die subtiliteiten te kunnen lezen, heb je de nodige levenservaring nodig, denk ik.’

Best bezochte film

Als student filosofie aan een prestigieuze universiteit in Seoul raakte Park verslingerd aan film. Nadat zijn eerste eigen regiepogingen niet waren aangeslagen, werkte hij kortstondig als filmcriticus. In 2000 brak hij alsnog door met Joint Security Area, een oorlogsthriller over de geheime vriendschap tussen een paar grenssoldaten uit Zuid- en Noord-Korea die onverhoopt eindigt in bloedvergieten. Het werd de best bezochte film in Zuid-Korea tot dan toe. Tijdens een topoverleg tussen de twee Korea’s schonk de zuidelijke president een exemplaar van de dvd aan de toenmalig leider van Noord-Korea, Kim Jong-il, die een enorme filmcollectie bezat.

Park vat zijn thematiek (veel wraak) en zijn voorkeur voor donkere humor in een opvallend vrije en losse filmstijl, die vol nuances en kleur zit, maar die toch ook niet afleidt. Zijn felle vechtscènes zijn vermaard, met name die in Oldboy, waarin het hoofdpersonage zich in een nauwe gang met behulp van een klauwhamer langs een stoet vijanden vecht, in videogamestijl. Ook Decision to Leave kent zo’n vechtscène die je meteen bijblijft: een achtervolging te voet die zó lang duurt dat de detective en de vluchtende crimineel uitgeput raken, om elkaar dan, hijgend op een dakterras, toch maar te lijf gaan, met mes (boef) en maliënhandschoen (detective).

De regisseur: ‘Mensen zeggen me weleens dat ze na één minuut al kunnen zien dat een film van mij is. Ik geloofde dat nooit zo. Ze weten vooraf toch al dat ze naar een film van Park Chan-wook gaan? Ik probeer ook nooit mijn signatuur over een film te leggen, eerder het tegenovergestelde. Mijn grote wens is dat het publiek denkt dat films van mij door een andere regisseur zijn gemaakt. Maar goed, ik kan dat proces niet forceren: opzettelijk iets anders maken dan wat ik wíl maken. Dus misschien hebben die mensen toch gelijk, en heb ik als filmmaker een soort idioom.’

Filmgeschiedenis

Nadat de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-ho in 2020 filmgeschiedenis had geschreven met Parasite, zijn zwarte komedie over de kloof tussen arm en rijk Korea (de eerste niet-Engelstalige winnaar van de Oscar voor beste film), groeide de aandacht voor het filmland. Al sinds de jaren negentig, toen de censuur van het eerdere repressieve militaire regime was weggevallen, produceert Zuid-Korea opvallend hoogwaardige cinema. In 2021 beleefde het land ook op tv-gebied zo’n enorme piek, met de eveneens over klassenstrijd handelende, zeer gewelddadige survivalserie Squid Game, een onverwachte wereldhit op Netflix. Hallyu is de Koreaanse benaming voor de ‘golf’ aan populaire cultuur. Dit jaar maakte betaalzender Netflix bekend dat het 450 miljoen dollar ging investeren in Zuid-Koreaanse ‘content’.

Decision to Leave

Er doen allerlei verklaringen de ronde voor die zo florerende film- en tv-cultuur van het land. Dat de regisseurs en scenaristen, ook vanwege de grillige geschiedenis van het schiereiland, als verhaalvertellers wat makkelijker het extreme opzoeken, bijvoorbeeld.

Andere invloed

Gevraagd naar zijn verklaring zegt Park: ‘Je kunt de theorie aanhangen dat het geheel aan de filmmakers ligt, de regisseur en scenarist, en de producent en de studio: zij maken tenslotte de films. Maar er bestaat ook een andere invloed: die van het publiek. De studio zal rekening houden met de wens van dat publiek: wat zij graag zien, dáár maken we meer van. En als iemand eens een wat meer pionierende of uitdagende film maakt, kan het publiek positief reageren en zich openstellen – of juist niet.

‘Het Koreaanse publiek ziet graag genrefilms, daarin is het niet vreemd. Maar in plaats van al die conventies en formules waaraan die genres zich vaak houden, zien zij liever dat zo’n genrefilm minder strikt is afgebakend. Dat zo’n film óók reflecteert op onze samenleving, bijvoorbeeld, en iets kan zeggen over de tijd waarin we leven.’

Een misdaadthriller mag voor het Koreaanse publiek bijvoorbeeld best een horror- of gruwelelement bevatten. ‘Of iets waarom ze kunnen lachen, iets wat hun hart beroert. Alles bij elkaar in die ene film.’

Kortom: Korea heeft naast de beste filmmakers ook het beste publiek?

‘Hm. Een niet-eenkennig publiek. En zij geven ons filmmakers een vonk. Om nóg creatiever te zijn.’