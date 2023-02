‘De koninklijke republiek’ weet de vervoering van de hoofdpersonen niet volledig over te brengen ★★★☆☆

De koninklijke Republiek

De triangel van het Koninklijk Concertgebouworkest is nu mogelijk zo’n honderd jaar in het Concertgebouw aanwezig. Niemand die het eigenlijk nog weet. Die triangel ís er gewoon. En dat is precies de reden waarom het instrument zo goed klinkt, zegt slagwerker Herman Rieken in muziekdocumentaire De koninklijke republiek. Al wordt de doorleefde klank mogelijk ook verzorgd door zijn keuze voor het kromme triangelstokje: het Concertgebouw beschikt over diverse kaarsrechte stokjes, maar Rieken selecteert steevast de vertrouwde ‘banaanvormige’ uitvoering.

Rieken, die voor Heddy Honigmanns Concertgebouworkestdocumentaire Om de wereld in 50 concerten al eens mocht vertellen hoe het is om tijdens een uitvoerig muziekstuk één keer met de bekkens te moeten slaan, maakt deel uit van het vijftal paukenisten en slagwerkers van het Koninklijk Concertgebouworkest dat hier door Carmen Cobos wordt geportretteerd. De titel van haar degelijke documentaire ontleende ze aan een uitspraak van wijlen dirigent Bernard Haitink, die ooit stelde dat de slagwerkgroep zo nadrukkelijk op eigen houtje opereert dat we binnen dit orkest van een eigen republiek mogen spreken.

Zonder de vervoering van de hoofdpersonen volledig over te brengen schetst De koninklijke republiek een wereld van traditie en oneindige aandacht voor detail. En van troonopvolging: de vervanger van de gepensioneerde paukenist Nick Woud hoopt dit gezelschap uiteraard zélf te vinden.