De koninginnenpage laat zich nu ook in de noordelijke regio’s bewonderen

De koninginnenpage. Beeld Margot Holtman

Nog zo’n soort die doet inbeelden dat dieren misschien toch gemaakt zijn voor het mensenoog: de koninginnenpage. Gezegend zijn de Limburgers, waar de vlinder sowieso altijd voorkomt; in Zuid-Limburg zag ik de koninginnenpage jaren geleden voor het eerst.

Het goede nieuws is dat de koninginnenpage zich een beetje aan de algehele malaise aan het vlinderfront lijkt te onttrekken. In de laatste decennia laat de koninginnenpage zich ook meer noordwaarts bewonderen. Vandaar dat ik vandaag op zoek ga in Overijssel, zo ongeveer de noordgrens van het huidige verspreidingsgebied in Nederland. De schommelingen in de verspreiding van de vlinder lijken verband te houden met het weer. De koninginnenpage is een mobiele vlinder, en in warmere jaren worden zwervers gezien tot op de Waddeneilanden. Evert Ruiter, mijn libellen- en vlindervraagbaak in deze regio, denkt dat er nog meer oorzaken zijn voor de schommelingen. ‘De vlinder kwam in de jaren dertig van de vorige eeuw nog in grote delen van Nederland voor. Toen werden er nog overal wortels geteeld op de koude grond. En peen is een van de waardplanten van de koninginnenpage. Hij was toen soms een plaag voor tuinders.’ Dat was dus voor het tijdperk van de bestrijdingsmiddelen. Voortplanting door koninginnenpages op boerenland met wortels vindt tegenwoordig nog maar nauwelijks plaats.

Venkel, dille, bevernel

In de jaren tachtig was er een moment dat de vlinder was teruggedrongen tot in het uiterste puntje van Zuid-Limburg, de Sint-Pietersberg. Maar sindsdien breidt de koninginnenpage zich met tussenpozen weer gestaag uit, in een diagonale lijn over het land, van Brabant tot Overijssel, waarschijnlijk toch door een opeenvolging van warmere en drogere jaren.

De mobiliteit van de koninginnenpage is een voordeel, hij kan flinke afstanden afleggen. Nog een voordeel is dat de vlinder meerdere waardplanten heeft, planten waarop de vrouwtjes hun eitjes afzetten en de rupsen opgroeien. Zo kan hij zich voortplanten op wilde peen in wegbermen, of op worteltjes in moestuintjes, op venkel, pastinaak, dille, bevernel, engelwortel en nog meer zogeheten schermbloemigen. Voor nectar kan de koninginnenpage overal terecht, hij is ook een veel geziene gast op de populaire tuinstruik buddleja, de vlinderstruik. De koninginnenpage vliegt in twee generaties, zoals dat heet, in april/mei en in de zomer tot in september.

Koninginnenpagerups. Beeld Margot Holtman

Nieuwe leefgebieden

En nu ontdekt de koninginnenpage nieuwe leefgebieden. Zoals veengronden, waar de soort voorheen nooit voorkwam. Daarom lopen we nu, tussen de regenbuien door, de Wieden in, een gebied met moeras, meren en vochtig hooiland. Evert Ruiter, die hier zesjaarlijkse tellingen doet voor Natuurmonumenten, zag het spektakel zich hier vorig jaar afspelen. Bij de vorige tellingen, zes jaar eerder, noteerde hij 1 exemplaar koninginnenpage. Maar nu vlogen er vele tientallen. En ze vlogen ook nog eens tussen vele tientallen imago’s van de zilveren maan, een andere bijzondere vlinder die bijna alleen hier, in de Wieden en de Weerribben voorkomt. ‘Dat fladderde allemaal door elkaar heen. Machtig mooi.’

Vandaag zal het rustiger zijn, vanwege het weer, en omdat de piek van de vliegtijd al voorbij is.

We lopen langs een vochtig hooilandje en ontdekken de belangrijkste waardplant in dit gebied, de engelwortel. Dan breekt de zon door en prompt zien we een koninginnenpage op een akkerdistel. Ze heeft de vleugels uitgeslagen, om op te warmen, maar vast ook om ons een goed zicht te bieden op haar schoonheid. Eén exemplaar, dat is mooi genoeg vandaag. Een vrouwtje, denkt Evert Ruiter, vanwege ‘het dikke achterlijf’. De eitjes in die verdikking gaat ze straks afzetten, op de engelwortel, dat kan haast niet anders.