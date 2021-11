De kokkel een hulpeloos weekdier? Welnee, dat lijkt maar zo

De kokkel Beeld Margot Holtman

Brandende vraag op Schiermonnikoog: heb ik eigenlijk wel eens levende kokkels gezien, gewoon in hun natuurlijke leefgebied? De vraag komt op als ik op het strand loop met Thijs de Boer, strandjutter, weekdierkenner en oprichter en beheerder van het schelpenmuseum in het dorp. Ja, in Spanje kun je ze gewoon bestellen als berberechos, ze worden ook in paella gebruikt. De Spanjaarden halen hun kokkels deels uit Nederland, waar kokkels nauwelijks worden gegeten.

Het antwoord op de brandende vraag is nee, meen ik, terwijl we op het strand andere aangespoelde schelpdieren bestuderen. En dat is gek natuurlijk, want de Waddenzee is een ideaal leefgebied voor kokkels.

Om de kokkel dan toch eens in levenden lijve te zien, sluit ik me later op de dag aan bij een wadexcursie, want die verzorgt Thijs de Boer ook, vanaf de jachthaven aan de zuidkant van het eiland. Waar een paar uur eerder nog water klotste, is het wad nu beloopbaar. Binnen de kortste keren zijn tientallen soorten zeedieren verzameld, variërend van strandkrabben tot garnalen en oesters. De Boer graaft met zijn hand ook wat kokkels uit de waddenbodem. Daar zijn ze dus, volop levend aan de oppervlakte, zowat overal in de Waddenzee.

Kokkels, weekdieren uit de klasse van tweekleppigen, zijn van groot belang in dit ecosysteem. Hun belangrijkste voedsel is fytoplankton. De energie uit die eencellige algen geven kokkels weer door als ze zelf gegeten worden, door vogels, vissen en ook krabben en garnalen. Voor eidereenden en scholeksters zijn kokkels van levensbelang. Een van de redenen waarom de mechanische kokkelvisserij sinds 2005 is verboden in de Waddenzee. De kokkelvisserij gebeurt nu weer handmatig. Een goede zaak, vindt De Boer, niet alleen met oog op het kokkelbestand, maar ‘de mechanische visserij was desastreus voor het wad. Er werd al gauw 10 centimeter van de bodem afgeschraapt’.

De kokkel Beeld Margot Holtman

Het kokkelbestand is ook van nature aan flinke schommelingen onderhevig. In de warme zomer van 2018 stierven kokkels massaal op de droogvallende platen in de Waddenzee. Vele gevaren liggen op de loer. Zo komen garnalen uit de Noordzee na warme winters vroeg naar de Waddenzee, mooi op tijd om jonge kokkeltjes op te eten. Na koude winters komen ze later, en dan zijn de jonge kokkels inmiddels te groot om als voedsel te dienen.

Periodiek is er ook een jaar met een goede broedval, zoals dat heet. De vrouwtjes kiezen dan een gunstig moment om een grote hoeveelheid eitjes aan het zeewater af te geven. Mannelijke kokkels spuiten daar dan massaal hun zaadcellen op.

De kokkel lijkt intussen wat hulpeloos. Maar dat beeld wil Thijs de Boer toch wel nuanceren. Kokkels hebben wel degelijk overlevingsstrategieën en fysieke eigenschappen die ze beschermen, al is het maar de schelp. Ze kunnen zich ook slim verplaatsen. De Boer: ‘Ze laten zich soms massaal meevoeren door de stroom, naar een gunstiger plek.’ Met hun sipho’s, buisjes, halen ze zowel vocht als voedsel uit het water en voeren ze afvalstoffen af. Ze produceren ook een soort antivries, waardoor ze tot op zeker hoogte tegen kou kunnen. En ze hebben een voet, jawel, een voet. Dat kan De Boer wel laten zien. Hij legt een uitgegraven kokkel terug op de bodem. Even gebeurt er niks, dan komt er, bijna onzichtbaar, een voetje uit een kier in de schelp. Beetje bij beetje graaft de kokkel zich weer onder het zand, na een paar minuten is hij verdwenen. Toch niet hulpeloos dus.