De kogel is door de kerk: Victoria’s Secrets engelen stoppen met showen

Doutzen Kroes tijdens de Victoria's Secret Fashion Show in 2014. Beeld Getty Images for Victoria’s Secret

Victoria’s Secrets jaarlijkse collectiepresentaties waren niet zomaar defilés, het waren groots opgezette spektakels: circusachtige evenementen waarin afgetrainde, gevleugelde topmodellen – angels genoemd – als Doutzen Kroes en Adriana Lima in petieterige strings en push-upbeha’s rondparadeerden, geflankeerd door popsterren als Lady Gaga en Bruno Mars. De shows, traditiegetrouw gehouden in november, werden wereldwijd uitgezonden en – tot voor kort – goed bekeken en gewaardeerd. Ook en vooral door vrouwen, die 70 procent van de kijkers vormden.

Het tij begon te keren toen Ed Razek, chief marketing officer van het lingeriemerk, vorig jaar november in opspraak kwam. In een interview met de Amerikaanse Vogue had Razek zich onhandig uitgelaten over plussize modellen en transgenders. Hij noemde de show fantasie en entertainment, waarin geen plaats zou zijn voor afwijkende lichaamstypen. Daarop kreeg Razek de wind van voren, onder meer van Heidi Zak, topvrouw van het Amerikaanse lingeriemerk ThirdLove, dat ondergoed maakt voor vrouwen in alle soorten en maten.

Tijdgeest

Zak plaatste op 18 november vorig jaar een paginagrote open brief aan Victoria’s Secret in The New York Times. Razek ging door het stof, maar veel mocht het niet baten. Nog meer schadelijke publiciteit bracht het nieuws dat L Brands’ oprichter Les Wexner dikke vrienden was met de beruchte miljonair Jeffrey Epstein, die tot 2007 als money manager verbonden was aan het bedrijf.

Of het aan die gevoelige connectie lag, of aan de veranderende tijdgeest en het steeds diverser wordende aanbod in lingerie: feit is dat de resultaten van zowel het retailbedrijf L Brands, dat naast Victoria’s Secret ook Bath & Body Works bezit, behoorlijk tegenvielen. Afgelopen woensdag maakte cfo Stuart Burgdoerfer de nieuwe kwartaalcijfers van september bekend: in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar zakte Victoria’s Secret nog eens 7 procent. De prijs van een aandeel in L Brands is afgelopen jaar met 30 procent gedaald. Burgdoerfer liet weten dat het bedrijf bezig is zijn ‘berichtgeving te evolueren’ en gaat bezuinigen op ‘kostbare marketingevenementen’.

Ook de kijkcijfers van de show daalden. Volgens netwerk ABC, dat de show uitzond, keken en 3,3 miljoen mensen naar de uitzending in 2018. In 2017 waren dat er nog 5 miljoen, het jaar daarvoor, toen CBS de uitzending verzorgde, 6,7 miljoen. De eerste Victoria’s Secret modeshow werd gehouden op 1 augustus 1995 in het Plaza Hotel in New York. Een van de modellen was toen de Nederlandse Fréderique van der Wal.