De kleine prins Louis die een lange neus maakt naar zijn moeder, Kate Middleton, gaat de hele wereld rond

De 3-jarige prins Louis, zoon van de Britse prins William en prinses Kate, maakt een lange neus naar zijn moeder, uit verveling tijdens de urenlange optocht voor zijn oma, koningin Elizabeth, die 70 jaar op de troon zit. Beeld Max Mumby / Getty

‘Kate Middleton is toch niet zo’n goede ouder,’ vond de ene twitteraar. ‘Het is wel duidelijk dat ‘opvoedexpert’ Kate Middleton niet weet hoe ze met haar eigen kinderen moet omgaan,’ zei de andere. ‘Zoveel woede voor een kind dat zich uitleeft,’ tut-tutte een volgende. ‘Hij krijgt thuis waarschijnlijk geen enkele discipline opgelegd.’ En er was iemand die een soort gedicht schreef: ‘Kinderen zijn slim, begrijpen, en Weten wanneer ze voor Gek staan. Koningin Elizabeth, toen zij deze leeftijd had, gedroeg zich Nooit zo. Kate moet zichzelf herpakken als ouder.’

Het was mooi weer tijdens de vier dagen dat de Britse koningin Elizabeth II haar platina jubileum vierde, maar plaatselijk regende het beschuldigingen aan het adres van Kate Middleton, de vrouw van prins William. Waarom? Tijdens de uren durende optocht voor zijn overgrootmoeder deed Louis, de 3-jarige jongste van Kate én William (ik benadruk meteen maar even dat het kind twee ouders heeft) wat alle 3-jarigen over de hele wereld doen wanneer ze moe zijn en alles te lang duurt: beetje klieren, je ouders uitdagen, gekke bekken trekken. Niets bijzonders, maar probeer dat gedrag als ouder maar eens in goede banen te leiden wanneer alle ogen op je zijn gericht.

De foto van Louis die een lange neus maakt naar zijn moeder, en Kate die hem tot de orde roept en zijn hand vastpakt, ging zo ongeveer drie keer de wereld rond. Er waren mensen die zich bescheurden om de expressieve prins (wiens gezicht inderdaad uitblinkt in plasticiteit). Maar al snel waren er dus ook mensen die uit de foto afleidden dat het de schuld van Kate was dat Louis zich zo gedroeg, dat het tegelijkertijd haar schuld was dat ze hem vervolgens zo ‘agressief’ bejegende, en dat alles de hele dag door sowieso haar schuld was. De Britse tabloids speelden het spelletje gretig mee en prins William bleef buiten schot.

Opgebouwde frustraties

Dat deze foto echt letterlijk een momentopname is, een visuele uitvergroting van een interactie tussen moeder en zoon die maar een paar seconden duurde (er is ook een filmpje van) en dat helemaal niets erop wijst dat Kate Middleton en Louis respectievelijk een slechte moeder en een onopgevoed kind zouden zijn – dat doet er natuurlijk niet toe. Het is wonderbaarlijk hoeveel mensen in zo’n foto menen te lezen. Het is ook eigenlijk geen foto meer, maar een container, waarin mensen al hun opgebouwde frustraties over het Britse koningshuis of Middleton, die geprivilegieerde wandelende shampooreclame (ik gooi even wat kritische opmerkingen bij elkaar), of over vrouwen in het algemeen, in één keer kwijt kunnen.

Interessant is niet zozeer wat er vervolgens gebeurt, hoe het hele apparaat van actie, reactie en tegenactie op gang komt. Dit soort ophef verloopt altijd volgens dezelfde wetten en patronen: er wordt iets opgeblazen, een minderheid met een grote bek vindt er allerlei dingen van, dan roert zich de ‘deugende’ meerderheid die het opneemt voor de getroffen partij, en uiteindelijk wordt de boel in de meeste gevallen gesust met een uitgedacht mediaoffensiefje, met een kwinkslag en wat zelfspot.

Het interessante is dat het daarna – nogmaals: in de meeste gevallen – weer rustig is, waardoor men zou kunnen denken: het wás ook wel een beetje belachelijk. Maar er hoeft maar iets te gebeuren of alles begint opnieuw. Alsof elke foto een collectief geheugen voedt dat, totaal tegenstrijdig, collectieve vergeetachtigheid veroorzaakt.

Zo ging het nu natuurlijk ook. Na de aanval kwam de verdediging: een tv-nanny prees Middleton, columnisten namen het voor haar op. Ineens stond de foto van Kate en Louis symbool voor het perfecte moederschap. Kate én William plaatsten nog een perfect geregisseerde knipoog op hun gezamenlijke Instagram-pagina – en klaar. Ik ben ontzéttend benieuwd naar de volgende foto, zeg.