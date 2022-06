De kleine ontdekkingen stelen de show op Best Kept Secret. Zijn die headliners nog wel nodig?

Festival Best Kept Secret in Hilvarenbeek. Beeld Ben Houdijk

Het publiek op Best Kept Secret is gretig. Logisch, want het was even geleden. Op zondag stroomt het terrein bij Beekse Bergen al voor het middaguur vol, en de eerste bezoekersstroom loopt rechtstreeks naar het grootste tentpodium voor de Belgische band Amenra. Volle bak dus, en terecht, want de Kortrijkers geven bij al hun optredens kippenvelgarantie. Net als de zondagse afsluiter Nick Cave, uiteraard.

Wat een overrompelende show zet deze doorontwikkelde hardcoreband neer, van bunkerhard tot zacht en teder. En visueel klopt alles, van de monochrome wolkenluchten op de schermen tot de strak witte lichtbundels die in de ogen van de ontwakende festivalgangers priemen. Een prachtige aftrap van dag drie.

Best Kept Secret heeft een unieke samenstelling. Het festival is zowel massaal als intiem, want heeft een kolossaal hoofdpodium aan het strand bij de recreatieplas, waar zomaar twintigduizend man naar een show kunnen kijken, en daarnaast een lang lint met kleine tenten en dansvloertjes onder de bomen. Dat heeft voordelen voor het publiek, dat een plek kan zoeken die bij de stemming past. Maar het is programmatisch kennelijk ook lastig.

Deze editie zijn er te weinig bands die het enorme strandpodium aankunnen. De band van soulzangeres Mavis Staples op vrijdag verdwijnt in het niets, en ook een volmaakt oninteressant gezelschap als Boy Pablo moet zich er doodongelukkig voelen. Wil je hier vlammen, dan moet je iets meenemen om de boel te versieren. Dat doet Alt-J bijvoorbeeld: de show van de Britse folk- en artrockers is beeldschoon, want het hele podium wordt benut voor een oogverblindend lichtspektakel. Of je nu wel of niet valt voor hun wat knerpende en studieuze stemmenpop: het beeld van een reusachtige rode haai die in slowmotion over dertig meter beeldscherm zwemt, staat voor altijd op het netvlies.

De Ierse postpunkband Fontaines D.C., die normaliter de kleinere popclubs bespeelt, redt het zaterdag gelukkig ook. Hun snijdende, woest gedeclameerde gitaarboosheid heeft genoeg hitkracht om het volle strand mee te slepen, met Televised Mind en Jackie Down the Line als nieuwe maar nu al klassieke punkanthems.

Frontman Grian Chatten van de Ierse band Fontaines D.C. op Best Kept Secret. Beeld Ben Houdijk

Maar Best Kept Secret komt echt tot bloei rond de in de bossen verscholen podia, waar kleinere indiebands kunnen schitteren. De Amerikaanse folkband Big Thief geeft zaterdag een onvergetelijke vijfsterrenshow in het tweede tentpodium, waar op zondag uitvoerig over wordt nagepraat. Zangeres Adrianne Lenker is een vocaal godswonder, en haar indringende voordracht doet soms bijna denken aan die van Bob Dylan: als zij haar stem verheft, gaan je nekharen overeind staan.

Je bent gedwongen met alle aandacht te luisteren naar haar golvende en stevig rockende folkballades. Ze klinken soms als het werk van de grootste voorgangers uit de muziekgeschiedenis, van The Band tot Neil Young’s Crazy Horse, maar tegelijk is het razendsnel groeiende oeuvre van deze band eigentijds en prettig dwars. En dan wordt op het podium ook nog écht gemusiceerd. De gitaristen Lenker en haar ex-man Buck Meek spelen virtuoos op elkaar in, en het nummer Not bijvoorbeeld verandert in een kwartier durend epos. Ook omdat het halverwege misgaat: iets met de tekst, of de gitaarstemming. Maar terwijl Lenker pogingen doet haar gitaar opnieuw te tunen, bouwt haar band de spanning op met een monotone groove. Het publiek zit erbovenop en begroet iedere nieuwe ontwikkeling in deze liedjesthriller met gejuich. Het zegt alles over de magnetische uitstraling van deze band, een van de grootste aanwinsten van de afgelopen jaren.

De Amerikaanse indieband Big Thief met zangeres Adrianne Lenker. Beeld Ben Houdijk

Ook opmerkelijk: een show van de piepjonge Britse band Porridge Radio, in een bijna onvindbare tent met de toepasselijke naam Secret. Dana Margolin heeft met haar plechtstatige zang bijna net zo’n overtuigingskracht als Adrianne Lenker en prille indiehitjes als Back to the Radio worden live twee keer zo aanstekelijk, voor een zaal met slechts een paar honderd man publiek dat steeds meer het gevoel krijgt opnieuw tegen een ontdekking aan te lopen.

Diezelfde gelukzaligheid onderga je tijdens de lange nachten, en bij de avontuurlijke danceprogrammering van editie 2022. Jamie xx draait vrijdag een overdonderende en euforische set aan elkaar, als een soort mozaïek van decennia aan mondiale danscultuur, van soul tot Noord-Afrikaanse volksmuziek en strakke drum-’n-bass. Maar ook de tent The Floor is een hartverwarmende dancekerk. Gastheer St. Paul ontvangt hier gelegenheids-dj’s van bands die elders op het programma staan, van drummer Anna Prior van Metronomy tot Yin Yin, en oude dj-helden als de Easy Aloha’s. De Belgische radio-dj Faisal zet de tent zaterdagnacht in vlammen met een stampende en soms hilarische set urban en hiphop, en rusteloos ingemixte klassiekers van Beyoncé tot Jay-Z.

Publiek bij het optreden van The Strokes op Best Kept Secret. Beeld Ben Houdijk

Je vraagt je bij zoveel mooie verrassingen af of dit festival niet zonder dat gigantische en peperdure podium zou kunnen, waar misschien wel té grote en vaak ook enigszins uitgebluste bands als The Strokes nog eens hun kunstje moeten vertonen. Zo’n act kost een vermogen, en wat het oplevert is vooral een braaf meezingfeestje voor die paar duizend fans. Het is zakelijk gezien misschien onmogelijk – een festival heeft nu eenmaal headliners nodig om kaarten mee te verkopen, is het vastgeroeste idee – maar geeft toch te denken.