De kleding van Fabienne Chapot is eigengereid, kleurig en fris, en binnenkort ook internationaal

Oprichter Fabienne Chapot van het modemerk Fabienne Chapot in haar bedrijfspand in Amsterdam, gekleed in de ‘Bella’- jurk van haar eigen merk. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Veel deftiger had ze niet kunnen zitten. Fabienne Chapot, oprichter van het gelijknamige Nederlandse modemerk, houdt kantoor in een joekel van een pand aan de Amsterdamse Herengracht. Het hart van de grachtengordel, precies in het deel dat ‘de gouden bocht’ wordt genoemd, omdat daar van oudsher de rijkste Amsterdammers woonden. Dit herenhuis werd in 1668 gebouwd door de vermogende koopman en latere burgemeester Joan Corver. In een achterkamer, zo toont huurder Chapot opgetogen, zijn de oorspronkelijke 17de-eeuwse plafondschilderingen nog aanwezig, vol bontgekleurde vogels, wolken en bladeren.

Zo kleurig en fris dat ze ook op een van Chapots jurken hadden kunnen staan. Want dat is waar de 41-jarige Amsterdamse om bekendstaat: kleding met vrolijke, opvallende prints. Hartjes, kreeften, kersen, jachtluipaarden, papaya’s, sterren, palmbladeren en bloemen, van begonia’s tot madelieven, in alle soorten en maten. Zoals op de lichtgele jurk ‘Bella’ die ze zelf draagt, uit de zomercollectie van dit jaar.

Dat Chapot en haar team hier zitten is een kwestie van gevoel en eigengereidheid. Toen ze uit haar vorige onderkomen was gegroeid kreeg ze van haar vastgoedadviseur de tip naar de Houthavens te verhuizen, buiten de Amsterdamse binnenstad, waar modebedrijven als Daily Paper, Viktor & Rolf en Boss al zitten. Maar Chapot is verknocht aan de binnenstad, dus zocht ze zelf op Funda. Ze vond dit pand van 1.100 vierkante meter, waar haar afdelingen design, productontwikkeling, operations, finance, sales, e-commerce en marketing allemaal in passen. Een kantoor op stand, dat ook nog eens een royale tuin heeft en een lunchruimte met keuken waar elke dag voor de hele ploeg gekookt wordt. ‘Ik wil dat de mensen die hier werken zich lekker voelen’, zegt Chapot, ‘een beetje thuis. Ik voel me zelf ook beter als ik in een mooie omgeving zit.’

In het atelier van Fabienne Chapot, waar 'mensen zich lekker moeten voelen'. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Duitse winkels

Een verhuizing naar de Houthavens kwam er toch ook van: Chapots showroom is er gevestigd, wel zo gemakkelijk voor alle inkopers die van buiten komen. Chapot verkoopt haar kleding en accessoires aan twaalfhonderd winkels in tien landen. De helft van alle verkoop is wholesale, zowel online (Zalando bijvoorbeeld) als offline (denk aan de Bijenkorf en kleinere boetieks). Ze verkoopt 20 procent via haar acht winkels in Nederland en 30 procent via de webshop. Dit jaar opent Fabienne Chapot twee eigen winkels in Duitsland. Eentje komt in Berlijn, de tweede in Hamburg, München of Düsseldorf – dat moet nog beslist worden aan de hand van de beschikbare panden.

Dat Chapot in relatief korte tijd zo succesvol is geworden, is eveneens een kwestie van gevoel en eigengereidheid. Al lag het niet in lijn der verwachting dat ze in de mode terecht zou komen. Toen ze thuis opperde om aan de Meester Koetsier (de voorloper van het Amsterdam Fashion Institute) te gaan studeren, wierp haar moeder tegen dat ze te ongeduldig was om uren achter de naaimachine te zitten. Ze overwoog psychologie en rechten, maar koos bij nader inzien voor het ‘lekker brede’ Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

Haar eerste baan bij een reclamebureau vond ze niet uitdagend genoeg. Tijdens een vakantie op Bali bedacht ze plannen voor leren tassen en portemonnees met sterren en hartjes op de buitenkant en een kleurige binnenkant. Ze leende 40 duizend euro van haar moeder, liet op goed geluk een zwik lederwaren produceren en toonde ze aan vriendinnen en aan winkeliers in Amsterdam. Iedereen reageerde dolenthousiast, en in no-time was haar merk, dat toen nog Fab heette, een begrip. Chapot was 25.

Na-apers

Tien succesvolle jaren later besloot Chapot uit te breiden naar een kledingcollectie. De merknaam Fab, die niet heel onderscheidend was gebleken, werd vervangen door haar eigen naam. Ze brainstormde met collega’s: hoe vertalen we het dna van onze lederwaren naar kleding? ‘We kwamen uit op kernwaarden als kleur, lef, fun, lichtheid, comfort. Praktisch vind ik een stom woord, maar ik wil er uiteindelijk wel mee kunnen fietsen. We willen dingen maken die mensen graag dragen, vaak uit hun kast trekken, die niet kriebelen, die vrouwelijk zijn, mindere delen verdoezelen en complimenten opleveren. Ik snap heel goed wat mijn klant wil, want ik zit zelf net zo in elkaar. Eigenlijk is het common sense: wat voel je erbij als je in een pashokje staat?’

Zes jaar later heeft Chapot, die niet zelf ontwerpt maar wel meekijkt en beslist, een hoofdontwerper in dienst, twee printdesigners en een keur aan andere specialisten, bijna allemaal vrouwen. Haar producenten zitten in Italië, India, China, Turkije en Portugal. Per seizoen worden er 260 verschillende items gelanceerd volgens een piramidemodel: een topje van meer gedurfde ontwerpen en een brede basis van toegankelijker stukken. Vaak spot ze haar kleding op straat of op de presentatrices van Op1 en Goedemorgen Nederland. ‘De styliste zal fan zijn van ons merk!’ Haar klanten zijn vrouwen van 16 tot en met 80 jaar, met verschillende figuren en levens, die zich prettig en veilig voelen in Chapots stukken. Keerzijde van het succes: de concurrentie kijkt mee en aapt na. Al meerdere malen won ze een rechtszaak van kopiisten.

Voor de toekomst droomt Chapot over het veroveren van Duitsland en uitbreiding van haar merk met mannenkleding, kinderkleding en spullen voor in huis. Daarnaast heeft ze als doel eind van het jaar B-corp gecertificeerd te zijn en per maart de hele productieketen transparant te hebben. ‘Ik zit in een business die vervuilend is, punt. En het hele duurzaamheidsvraagstuk is ongelooflijk ingewikkeld. Maar dat ontslaat me nog niet van mijn verantwoordelijkheden.’