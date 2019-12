De klassieke muziekwereld reageert op de dood van Mariss Jansons: ‘We waren ronduit verliefd op hem’

Mariss Jansons dirigeert tijdens het Luzern Festival in Zwitzerland, in 2004. Beeld EPA

KCO-directeur Jan Raes

‘Het eerste woord dat me te binnen schiet is toewijding. Mariss was steevast goed voorbereid en zag altijd ruimte voor verbetering. Met lof was hij spaarzaam, in al die jaren is het misschien twee keer voorgekomen dat hij het orkest uitbundig heeft geprezen. Ik herinner me het gesprek in Londen waarin hij me vertelde dat hij het orkest vanwege zijn gezondheid moest verlaten. Hij vond het vreselijk. Van zijn assistent begreep ik dat hij vredig is overleden, na een prettig bestede dag.’

Operaregisseur Pierre Audi

‘Mariss was de muziek-Messias van de drie decennia die ik heb gewerkt als directeur van De Nationale Opera. Ik ontmoette hem voor het eerst in 1989, het zou tot 2006 duren voor hij in Nederland zijn eerste grote opera dirigeerde: Sjostakovitsj’ Lady Macbeth van Mtsensk . Ook met Tsjaikovski's Jevgeni Onjegin en Pique Dame slaagde hij er later in het binnenste van de muziek bloot te leggen. Met Mariss verliezen we een genie dat de muziek met hart en ziel diende. Hij gaf aan ons aardse verblijf een tikje hoop.’

Solocellist Gregor Horsch

‘Ik was laatst bij een prijsuitreiking in Berlijn, waar een videoboodschap werd vertoond van Mariss. Hij zag lijkbleek. Ik schrok en dacht: als hij de concerten bij ons in maart 2020 maar gaat halen. Toen we hem destijds vroegen als chef zei hij: graag, maar zijn jullie ook bereid keihard te werken? Na Chailly heeft hij bij ons de discipline teruggebracht. Ik had het hem gegund dat hij meer van zijn talent had kunnen genieten.’

Dirigent Gustavo Gimeno

‘Ik was slagwerker in het orkest toen Mariss kwam. We waren ronduit verliefd op hem. Zelfs zijn repetities waren bijzonder, je kwam er altijd vol inspiratie en hoop vandaan. Mijn eigen dirigeercarrière begon toen ik hem bij ziekte onverwachts kon vervangen. De eerstvolgende keer stapte hij met een grote glimlach op me af. Hij had het concert teruggezien op video. Ik ben trots op je, zei hij, ik word je mentor! Hij was een fantastisch mens.’