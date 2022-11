‘De klanten zijn nu op zoek naar mooie verhalen’

Henk Schulte van boekhandel het Leesteken Beeld Annabel Miedema

Zijn jullie in de boekhandel in de Sint-stemming?

‘Ja het is druk, mensen zijn op zoek naar mooie verhalen, de vraag naar non-fictie loopt wat terug. Ons best verkochte boek is het nieuwe kinderboek van Jochem Myjer, De Gorgels en de laatste kans, het perfecte schoencadeau. Het is de enige keer in het jaar dat een kinderboek nr. 1 bij ons is.’

Het staat ook in de landelijke bestsellerlijst op nr 1. Wat maakt De Gorgels zo populair?

‘Het verhaal is leuk maar biedt ook troost want uiteindelijk zorgen de Gorgels voor de kinderen. Het kan vanaf 6 jaar worden voorgelezen, vanaf 7 jaar kunnen kinderen het zelf lezen, maar ook kinderen van 10, 11, 12 jaar kopen het graag. Dus het heeft een lange lees-doorloop.’

Wat valt verder op?

‘Het fotoboek van Jimmy Nelson, Between the Sea and the Sky, verkopen we uitzonderlijk goed, terwijl het 125 euro kost. Nelson heeft mensen uit twintig plaatsen in Nederland in klederdracht gefotografeerd, van Staphorst tot Drachten. Onze boekhandel ligt op steenworp afstand van Edam, Volendam en Marken, bekende klederdrachtplaatsen. Inwoners van die gemeenschappen kopen dit boek bij ons. Als cadeau of omdat hun familieleden en vrienden erin staan.’

Het is nu officieel dat Brommer op Zee in januari stopt. Er worden nog vier uitzendingen gemaakt.

‘Natuurlijk moet er een boekenprogramma zijn, maar als ik eerlijk ben is er bij ons nooit gevraagd naar een boek dat in Brommer op Zee was genoemd. Anders dan het geval bij het boekenpanel van DWDD, M en krantenrecensies. Ik denk dat het format van Brommer dus niet goed was. Terwijl, boekenkopers zijn echte boekenliefhebbers.’

Wat is jullie boekentip?

‘De zure stad van Paul van Ravestein en Monique Mulder over de geschiedenis van het tafelzuur – augurken, uitjes en haring – in Amsterdam. Over het ontstaan van de Amsterdamse eetcultuur en bijbehorende specerijen. Tegelijkertijd is het een geschiedenis van Joods Amsterdam. Mooi vormgegeven, een boek dat een groot publiek verdient en dus niet alleen interessant is voor culi-fans.’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Het Leesteken in Purmerend:

1. Jochem Myjer: De Gorgels en de laatste kans; WPG

2. Nino Haratischwili: Het schaarse licht; Meridiaan

3. Joël Dicker: De zaak Alaska Sanders; De Bezige Bij

4. Thom Hoffman: Indië – Betovering en desillusie; Meulenhoff

5. Boudewijn de Groot: Windveren; Luitingh

6. Thomas Olde Heuvelt: November; Meulenhoff

7. Jimmy Nelson: Between the Sea and the Sky; Van Ditmar

8. John Boyne: Toen de wereld brak; Meulenhoff

9. Israel van Dorsten: Wij waren, ik ben; Pluim

10. Jaap Robben: Schemerleven; De Geus