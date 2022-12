De kerstwarmte daalde niet neer bij het Weihnachts-Oratorium van het Nederlands Kamerkoor ★★★☆☆

Christophe Rousset dirigeert Bachs Weihnachts-Oratorium bij het Nederlands Kamerkoor. Beeld Melle Meivogel

Voor het Nederlands Kamerkoor is december zonder het Weihnachts-Oratorium van Bach geen feestmaand. Nachtwaken met de herders, jubelen over het Kerstkind: elk jaar vraagt het koor een ander barokorkest mee op tournee. Na twee bijna verloren coronawinters (in december 2021 zong men alleen in Duitsland) reist het Kamerkoor nu rond met ensemble Les Talens Lyriques van Christophe Rousset.

Franse musici bakken weinig van Bach, was lang de mening. Ze spraken amper de taal, voelden de lutherse context niet aan. Maar de laatste tijd gist het. Sterker, de spannendste Bachs komen tegenwoordig uit Frankrijk. Raphaël Pichon (38) heet de dirigent die cantates en passies presenteert als pakkende verhalen. Bij het Weihnachts-Oratorium luidde de vraag: kan Christophe Rousset (61) dat ook?

TivoliVredenburg had in elk geval z’n best gedaan: de Utrechtse Grote Zaal was opgefleurd met kerststerren, kransen, guirlandes en ballen. Maar het warme gevoel daalde niet neer. Het publiek was roerig: men hoestte en blafte, liep hinderlijk in en uit. En de muziek klonk onrustig, met haastige tempo’s en een balansprobleem.

Natuurlijk, naar adem happen hoort bij het kerstverhaal. Het is ook niet niks, de geboorte van de Heiland. Maar vaak zette Rousset een ritmisch motortje aan dat hij nietsontziend liet snorren. Even herpakken, een seconde bezinning: in de loop van drie uur snakte je ernaar.

De tweede bron van onrust zat dieper verstopt. In de cello’s, contrabas en fagot, om precies te zijn. De instrumenten die de baslijn spelen, vormen het fundament onder barokmuziek. Als basso continuo delen ze de marsorders uit: hier doorpakken, daar vertragen. Bij Rousset dwaalden ze eerder besluiteloos rond. Bachs flamboyante kerstmuziek kreeg soms wazige trekken.

Tegen het balansprobleem liepen de vier solozangers aan. Het hielp niet dat de hobo’s, met hun prominente rol, rechts vooraan zaten. Vanaf de gebruikelijke orkestplaats, middenachter, hadden ze de solisten meer ruimte gegund. Die hadden verder moeite hun geluid scherp te stellen op de zaal (is ook altijd lastig, in de arena van TivoliVredenburg). In alt en bas scholen betere vertellers dan in de soms flakkerende tenor. Tot de hoogtepunten behoorde de aria Nur ein Wink von seinen Händen, over de macht van de Allerhoogste, door sopraan Johanna Winkel.

Rousset bracht het Nederlands Kamerkoor niet van z’n stuk. Lenig volgden de zangers zijn Franse tekstaanpak: lettergrepen werden eerder verlengd dan benadrukt. Op commando verschoot men van kleur. En soms viel alles op z’n plek. Neem het koor Ehre sei dir, Gott, gesungen: de cello’s speelden een monter doek-doek, het Kamerkoor golfde er vorstelijk overheen.