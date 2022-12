De kerstrevue van popduo Clean Pete gaat van oprecht sentimenteel naar uitzinnige kerstkitsch ★★★★★

Clean Pete Beeld Sanja Marušić

Het popduo Clean Pete is op zichzelf al bijzonder. De tweelingzussen Loes en Renée Wijnhoven zingen scherp meerstemmig en begeleiden zich daarbij op vooral gitaar (Loes) en cello (Renée). Waar hoor je nou zoiets?

Hun kerstalbum Gloria uit 2019 was nog unieker. Clean Pete had kennelijk een jarenlange kerstafwijking gekoesterd, schreef en hertaalde geduldig een compleet oeuvre bij elkaar en bracht het beste werk samen op een heerlijke Nederlandstalige seizoensplaat die zelfs buiten het eigen taalgebied mocht stralen. Het Amerikaanse muziekblad Rolling Stone vond Gloria een van de sterkte kerstalbums van het jaar. Dan heb je iets onder de boom geschoven.

Het kerstwerk van Clean Pete is zo bijzonder omdat de zussen de vinger hebben gelegd op precies het juiste gevoel. De liedjes schieten heen en weer tussen oprecht sentimenteel en gepast kitscherig en melig. De muzikale begeleiding is net zo veelkleurig; van gestreken kamermuziek tot folk en opgewekte rock-’n-roll, ook dankzij een lange rij gasten uit zowel de klassieke muziek als de bovenlaag van de Nederlandse indie.

Gloria werd in 2019 al verwerkt tot een vrolijke show en Clean Pete was vast van plan daar een jaarlijkse decemberparade van te maken. Daar kwam corona tussen, maar geluk bij een ongeluk: Clean Pete kon nu twee jaar werken aan een nog royalere revue en daar nu dan eindelijk mee op tournee.

Bij de première in de Kleine Komedie in Amsterdam blijkt dat Clean Pete het totaalpakket van Gloria naar het toneel heeft weten te brengen. Het moet gezellig zijn in de backstage, want gedurende bijna twee uur komen een gast of dertig het kleine podium op geschoven. Mede om die reden is de aankleding bescheiden: twee magere kerstboompjes waarvan de ene een beetje treurig oogt, want slechts voor de helft behangen met lampjes. Vol is vol.

Clean Pete doorloopt het traject van de oplopende feestelijkheid. De eerste liedjes zijn sereen en worden van jubelende stemmen voorzien door het Boxmeerse jongerenkoor Hart-Koor. Vooral Donkere nacht krijgt engelenkracht, bij de zuivere zang van Clean Pete zelf en het koor dat het refrein laat sprankelen: ‘Kniel naar het licht, o hoor een engel zingen. O nacht, o nacht, op deze donkere nacht.’ Het podiumbeeld krijgt ook glans, vanwege dat in het wit geklede koor, de zussen Wijnhoven die zich hebben gehuld in een ijskoninginnencape vol glitters, en een laagje droogijs uit de rookmachine dat keurig over de vloer blijft zweven. Het is net een pakje sneeuw.

Daarna wordt er tempo gemaakt: de rockende ‘Kerstband’ komt het podium op, met drums, bas en de stevige gitaar van Anne Soldaat. Het trio speelt een surfversie van Jingle Bells alsof het niets is, met een overdaad aan tremolo. En net als je daarvan bent bijgekomen neemt Ruben Hein plaats achter het orgel om zichzelf te begeleiden bij het nachtclubjazz-duet Thuis met Kerst. In deze prachtige ballade is Clean Pete weer net zo geestig als ontroerend. Ruben Hein en Loes Wijnhoven zingen in klare taal over de maalstroom van het werkzame leven en de pauzeknop die we twee dagen per jaar kunnen indrukken rond de boom: ‘Maar met Kerst ben ik thuis. Ik heb een boom gehaald, er is eten in huis. Jij en ik, twee dagen lang. Het is niet veel maar wat denk je ervan.’

Er volgt nog een uiterst sensuele bewerking van Stille nacht. En het hilarische duet Kerst in bed met zanger Lucky Fonz III, gezongen vanuit, jawel, een bed. In pyjama. ‘Waarom vieren we het niet hier? Waarom blijf je niet in bed met mij?’ Daarna zet Lucky Fonz III zijn eigen, intens treurige Eenzaam met z’n allen in, over het zalig ellendige gevoel dat we allemaal kennen tijdens het verplichte kerstdiner. ‘Het is weer Kerst. Net als vorig jaar. Oma zegt: je wordt al groot. Familiefeest. En ik wil dood.’

De show eindigt met een knallende finale, waarbij de volle zaal mag meebrullen met de grootste klassiekers uit de kersthistorie, van Last Christmas tot Feliz Navidad. Publiek op de banken, een lach en een traan: wat wil je nog meer, qua kerstsfeer?

Niet zo knap als Thijs Boontjes De Kerstshow van Clean Pete zit afgeladen vol met gasten. Zanger Mark Lohmann van de band Moon Moon Moon ontpopt zich tot groot komisch podiumtalent, met een gezongen verhaal over zijn vorige optreden bij de Kerstshow van Clean Pete. Lohmann kreeg destijds voor hij opkwam een paniekaanval, zegt hij, omdat hij erachter kwam dat hij niet zo grappig (en knap) was als mede-gast Thijs Boontjes. Hij sloot zich op in de wc van podium Doornroosje en schreef daar een lied over zijn angsten én de inmiddels gehate Thijs Boontjes: ‘Ik hoor hier niet, ik ben teveel. Maar ik wil hier niet voor altijd zijn, in de wc van mijn eigen ongemakkelijkheid.’