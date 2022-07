De kantelwerkelijkheid van Amsterdam in Donald Glovers Atlanta

Artdirector Fleur Ankoné en producent-eigenaar Jelani Isaacs van New Amsterdam. Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

Twee mannen van Disney staan voor de deur van New Amsterdam, het in Amsterdam-Zuidoost gevestigde productiebedrijf van films, documentaires, televisieseries en reclames. Het is de winter vóór de coronapandemie. Het werk aan New Amsterdams omvangrijkste productie tot dan toe, het in Nederlands-Indië gesitueerde oorlogsdrama De Oost van regisseur Jim Taihuttu, is in volle gang.

Of de mannen de oprichter en eigenaar Jelani Isaacs mogen spreken? Isaacs weet dan nog niet dat hij wordt gescout als de Nederlandse hoofdproducent voor het nieuwe seizoen van Atlanta, de vindingrijke en tegendraadse serie over een beginnende rapper en zijn entourage, en bovenal het geesteskind van regisseur, scenarist en acteur Donald Glover. Een wereldster, ook dankzij zijn muzikale alterego Childish Gambino en zijn subversieve hit This is America, waarin hij laat horen hoe krachtig entertainment en de Amerikaanse wapen- en geweldscultuur met elkaar verbonden zijn (ook bekend van de clip waarin Glover een opgewekt kerkkoor met een machinegeweer tegen de grond schiet).

Dat moet de reden zijn dat de mannen zich in eerste instantie op de vlakte houden, denkt Isaacs achteraf. Disney is niet op zoek naar mensen die aanslaan op Glovers faam. Cryptisch vertellen ze over een artiest die een tijdje in Amsterdam heeft gewoond en het nieuwe seizoen van zijn tv-serie voor een deel in Amsterdam wil opnemen. Maar ze willen ook weten welk vlees ze met Isaacs en New Amsterdam in de kuip hebben. Wie is hij? Waar staat zijn bedrijf voor?

Onvertelde verhalen

Met zijn typerende gedrevenheid vertelt Isaacs, kind van twee Zuid-Afrikaanse Apartheidsverzetsstrijders, over zijn motivatie om verhalen te vertellen die tot nu toe onverteld zijn gebleven. Vanuit het onderbelichte perspectief van zwarte personages bijvoorbeeld. Of, in geval van De Oost, de onverfilmde hoofdstukken van een van de zwartste bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis.

Pas aan het eind van het gesprek onthullen de mannen de reden van hun bezoek. Disney heeft eerder in dit pre-pandemische jaar de overname voltooid van de Amerikaanse betaalzender FX, thuishaven van Atlanta. Nu speurt de studio naar een betrouwbare producent in Amsterdam. En daar hoorde een uitvoerig vraaggesprek bij: het zwarte vertelperspectief behoort zo’n beetje tot het dna van Atlanta. Disney zocht niet zomaar een productiepartner, maar bij voorkeur Glovers Nederlandse zielsverwant. Isaacs nu: ‘Ik dacht: gekkenhuis! Dit is zonder twijfel mijn lievelingsserie.’

Twin Peaks met rappers, zo omschreef Donald Glover Atlanta eens tijdens een pitch bij FX. In de serie (begonnen in 2016) speelt Glover aspirant-muziekmanager Earn, die de carrière van zijn rappende vriend Alfred (Brian Tyree Henry), alias Paper Boi, een zet in de goede richting probeert te geven. Zijn verlichte vriend Darius (verrukkelijke rol van Lakeith Stanfield) en vriendin Van (Zazie Beetz) zijn fraaie bijpersonages, maar de fijnbesnaarde eigenzinnigheid waarmee Atlanta roem, ambitie, ijdelheid, racisme en geestesziekte behandelt, bezorgde de serie pas echt cultstatus.

In de gekantelde werkelijkheid van Atlanta leeft onder meer een zwarte Justin Bieber (zonder dat zijn huidskleur verder wordt benoemd) en is een volledige, magnifieke aflevering gewijd aan vriend Darius die in een soort spookhuis een piano probeert te kopen van een Michael Jackson-achtige griezel (gespeeld door Donald Glover zelf).

Bevreemdende Eurotrip

In het nieuwe seizoen onderneemt Paper Boi met zijn entourage een onvervalste Eurotrip langs steden als Londen en Parijs, en Amsterdam dus, waar een optreden in Paradiso op de planning staat. Maar ook in Europa voelt alles eigenaardig, bevreemdend en spookachtig. In Amsterdam werpt het sinterklaasfeest de personages in een existentiële crisis. Kinderen op straat, een kamermeisje in het hotel, het volledige publiek in Paradiso: ze gaan tot verbijstering van Earn en Paper Boi allemaal volledig in blackface. Van en Darius bezoeken ondertussen een euthanasiesessie die uitdraait op iets horrorachtigs. Een karikatuur van Nederland, zou je wellicht denken, maar het is precies die lachspiegelfunctie waaraan Atlanta zijn grote kracht ontleent.

Isaacs wist na een langdurige voorbereiding – de opnamen in 2020 werden vanwege covid afgeblazen, een jaar later landden cast en crew alsnog op Schiphol – dat hij te maken kreeg met een hechte groep die al jaren samenwerkt. Hij hoorde het meteen in een vroege briefing: ‘Ze hoeven niet elke dag gewined en gedined te worden.’ Down to earth, zo ervoer hij de zoomsessies met onder anderen Glover en regisseur Hiro Murai, om bijvoorbeeld de geschiktheid van locaties te bespreken. ‘Toen merkte ik hoeveel ze van ons wilden weten, hoe sterk ze openstonden voor onze ideeën. Het komt op dit soort internationale sets geregeld voor dat inhoudelijk overleg binnen het kernteam blijft. Zij waren juist benaderbaar en vrijgevig.’

Hij was, eerlijk gezegd, ronduit verrast. ‘Als je op het niveau van Donald Glover opereert, kan ik me voorstellen dat je wat geïsoleerd raakt en vooral vanuit je eigen perspectief redeneert.’

Strategisch bewustzijn

Gewoon wat kletsen tussen de opnamen door was dan weer niet Glovers favoriete bezigheid, zegt Isaacs. ‘Dat apprecieer ik nog wel het meest: Glover geeft zich volledig over aan zijn kunst. Zijn open houding heeft een doel: de mensen om hem heen volledig op één lijn brengen met zijn visie. Dat is een strategisch bewustzijn dat zeker niet voor alle artiesten is weggelegd.’

Tegenover Isaacs zit artdirector Fleur Ankoné. Zij werkte eerder met Isaacs aan de Nederlandse scènes van De Oost en bij Atlanta stuurde ze een team aan van ruim 25 mensen, onder meer om het interieurontwerp van de Amsterdamse afleveringen te verzorgen. ‘De ontspannen benadering van Glover en zijn team neem je over’, beaamt ze, ‘terwijl je tegelijk dagelijks tot diep in de nacht doorwerkt.’



De samenvatting van haar werk aan Atlanta: ‘Donald Glover heeft een idee, wij worden ingeschakeld om dat idee op de allerbeste manier tot uitvoering te brengen.’ Dat klinkt streng, maar vanwege het budget – toch al gauw een keer of vier groter dan dat van Nederlandse producties – ervoer ze juist een opmerkelijk gevoel van vrijheid. ‘We kregen de ruimte en tijd om full service te verlenen aan de creativiteit van de makers. Het ging in tegenstelling tot Nederlandse producties eens níét in de eerste plaats over geld. Het is niet zo dat de mogelijkheden eindeloos waren, maar de ruimte om ook zélf creatief te zijn, was voor mijn team groot.’

Amsterdamse politiecel

Als voorbeeld noemt ze de scène waarin Paper Boi voor aanvang van zijn optreden in Paradiso in een Amsterdamse politiecel zit. Daar ontvouwt zich een geestig gesprekje met de dienstdoende agent Fons, een goeierik die zelfs nog even het licht uitknipt voor de rapper een dutje doet. ‘We moesten het idee overbrengen dat Nederlandse gevangenissen in Amerikaanse ogen een soort hotelkamers zijn. Dat staat vooraf ook zo in een briefing: maak een politiecel die aanvoelt als een hotel. We mochten het lekker pushen: er is een menukaart, ik heb de avond voor de opnamen zelfs nog een handdoek gevouwen in de vorm van een zwaan. Zo ben je veel meer aan het spelen dan wanneer je de opdracht krijgt een gewone politiecel te bouwen.’

Een ander moment waarop leden van Ankonés team hoogstpersoonlijk een typisch Atlantaëske stempel drukten is de scène waarin Paper Boi totaal is verdwaald en in een Amsterdamse kunstgalerie belandt (opgenomen in Museum Jan in Amstelveen, waar op dat moment een tentoonstelling is van de gelauwerde schoenontwerper Jan Jansen). De regisseur van de aflevering, Hiro Murai, vroeg Ankoné ter aanvulling op het geëxposeerde werk óók om ‘kunst die geloofwaardig is als kunst, maar eigenlijk heel stom is’. Ankoné, lachend: ‘We hebben onze assistenten vervolgens zélf videokunst laten maken. Als je goed oplet, zie je tijdens die expositie op een video-installatie onze assistenten die in close-up een bord spaghetti eten. Ik kwam niet meer bij toen ik die scène voor het eerst zag. Ik vond het mooi hoe ook zo’n klein idee volledig door de makers werd omarmd.’

Sinterklaas in de zomer

Hoe on-Nederlands het parallelle universum van Atlanta is dat Glover en consorten in de Amsterdamse zomer van 2021 opbouwden, bleek uit een handvol vroege reacties waarmee critici gaten trachtten te schieten in de research naar Nederlandse gewoonten. Achmed Akkabi verbaasde zich online over de viering van Sinterklaas in de zomer, anderen zullen er mogelijk over vallen dat zelfs een schoonmaakster in een Amsterdams hotel als zwartgeschminkte Piet in de kamer van onze hoofdpersonen verschijnt.

Die Nederlandse hang naar ratio en realisme is misschien wel een van de belangrijkste redenen dat een serie als Atlanta weliswaar even in Nederland kan neerstrijken, maar hier nooit zal worden bedacht.

Afrosurrealisme, heet de stijl waaruit Glover met Atlanta put. De Amerikaanse schrijver en dichter Amiri Baraka muntte de term in 1974 om het werk van zijn collega Henry Dumas te beschrijven. Het surrealisme behelst hier geen verborgen droomwereld onder de werkelijkheid, zoals in bijvoorbeeld Twin Peaks. Het is de alledaagse realiteit die door mensen van kleur als surrealistisch wordt ervaren. ‘Het is de werkelijkheid’, illustreert Isaacs, ‘maar dan met het voortdurende gevoel dat iets niet helemaal klopt.’ Het afrosurrealisme is een verbeelding van dat zwarte perspectief, in al zijn verwondering en ongemak.

Veel afleveringen beginnen en eindigen met een slaapscène, meestal in een hotelkamer. Personages worden net wakker, verkeren in een soort sluimerstand. Dat roept de vraag op: gebeurt wat we zien wel echt? Isaacs: ‘Ik zou een stap verder willen gaan: volgens mij wil Glover laten zien dat een groot deel van de mensheid ligt te slapen en geen oog heeft voor de werkelijkheid waarin zwarte mensen leven – en dat we nu langzaam wakker worden.’

Iedereen in blackface

Ankoné: ‘Voor het optreden van Paper Boi in Paradiso kijkt Earn even de zaal in en ziet het volledige publiek in blackface. Ik was eigenlijk blij dat dit ene shot in Engeland is gedraaid. Ik had geen zin in die scène. Zag al helemaal voor me dat de Nederlandse figuranten gingen protesteren, zo van: zo zien Zwarte Pieten er tegenwoordig niet meer uit!’

Isaacs: ‘Ik vond het jammer, ik had graag aan die scène willen bijdragen. Die uitvergroting van zo’n moment – de héle zaal vol zwartgeschminkte pieten – is zo belangrijk voor wat de serie wil vertellen. Later in de aflevering slaat de organisator van het Paradiso-optreden een willekeurige zwarte piet tegen de grond, denkend dat ’ie Earn te pakken heeft. Ik geloof dat daar precies de pijn zit. Dit is wat veel mensen voelden wanneer figuren als Johan Derksen zwarte mensen de afgelopen jaren vergeleken met Zwarte Piet.’

Setfoto van de ‘Wallenscène' in de Amsterdamse aflevering in seizoen 3 van de serie Atlanta op Disney+. Beeld New Amsterdam

Zo zijn die in Amsterdam gesitueerde afleveringen te zien als pijnlijke, geestige én messcherpe afrekening met dat vermeend liberale Amsterdam. De organisator van Paper Boi’s optreden in Paradiso zegt ‘we tolerate people’ en stelt tegelijk voor om de rapper in pietenpak met fans op de foto te laten gaan. Bij de terugkeer in Amsterdam vraagt Darius zich af waar alle zwarte mensen zijn in deze stad.

Isaacs werd vooral geraakt door de scène waarin Paper Boi op de Wallen staart naar een prostituee achter het raam, die tot zijn verwondering haar telefoon pakt om hem te fotograferen. ‘Ik heb ik-weet-niet-hoeveel scènes op de Wallen gedraaid, maar dit heb ik nog nooit gezien.’ Vrijwel altijd wordt een sekswerker tot object gemaakt, gezien als attractie, in het echt en op beeld. Nu neemt ze én de macht over de situatie – de camera filmt ook vanuit haar perspectief – én objectifeert ze de man die haar bekijkt door hem te fotograferen. Isaacs: ‘Dat moment laat zó scherp de blik van de makers zien. De zwarte man is hier de bezienswaardigheid.’

Gelanceerd in de filmwereld Cuba Rebelde (25) kreeg op de set van Atlanta haar eerste filmklus en klom in tweeënhalve week op van chauffeur naar assistent van het camerateam. ‘Ik heb meegedaan aan +PlusOne, een introductieprogramma om meer mensen van kleur warm te maken voor de filmwereld (opgezet door onder anderen Jelani Isaacs van New Amsterdam, red.). Jelani vroeg of ik wilde meewerken aan Atlanta. Ik had nog nooit op een filmset gestaan, werkte op dat moment als bezorger voor Jumbo, met zo’n busje. Ik zei: ik kan rennen, ik kan boodschappen doen, ik kan zelfs spullen rondrijden met een busje, vertel me wat ik moet doen en ik doe het!’ ‘Ik kwam in het transportteam terecht, van die enorme Luton-camera’s rondrijden in een bus van 20 kuub. Ik voelde dat ik aan een monsterproductie werkte. Ik proefde de reuring in de stad, zag de afgezette straten, maar had vanwege mijn gebrek aan ervaring echt nul idee waar ik precies in was beland. Na een dag zwoegen zeiden de mensen in een ander team dat ze me heel graag als camerarunner wilden hebben. De runner zorgt ervoor dat de cameraspullen op het goede moment op de goede plek staan. Je bent eigenlijk de directe assistent van het camerateam: een Engelse crew die de serie in heel Europa draaide. Ik dacht: OMG. Epic.’ ‘Jelani vertelde dat ik de energie van de set moest leren voelen: waar gaat het goed, waar wordt geklaagd, waar kan ik bijspringen om het beter te maken. Ik leerde over lenzen, over filters die over de lenzen gaan, over cameratypen, over licht. En vooral: hoe het is om op een set te werken. Ik stond opeens overal bovenop. Stond Donald Glover opeens récht voor me. Tweeënhalve week hebben we non-stop gedraaid.’ ‘Er werd met overgave gewerkt, maar als de opnamen klaar waren, hing er een heel relaxte sfeer. Nooit had ik het gevoel dat hier een superster rondloopt bij wie je niet in de buurt mag komen. Op een gegeven moment hield ik even een camera vast en wandelde Donald Glover op mij af. Hij wilde weten wie ik was en wat ik deed, want hij zag me elke dag zo hard werken. Hij toonde superveel interesse omdat er even tijd was – en hij nam die tijd om zichzelf voor te stellen en mensen te leren kennen. Ik ben deels Nigeriaans en deels Brits, stonden we daar over Nigeria en Manchester te praten. Hij was onder de indruk, zei hij, dat een jonge zwarte vrouw op een filmset zo aan het knallen was. Want face it, deze wereld is natuurlijk overwegend wit, dat weet hij ook. Look at you, zei hij, you’re killing it! Het was een perfecte balans tussen superkeihard werken en oprechte interesse tonen in de mensen die aan het zwoegen waren.’ ‘Inmiddels heeft deze ervaring veel deuren voor me geopend. Ik ben nu voor een Nederlandse actiefilm op Curaçao. Het voelt alsof mijn carrière in de filmwereld in héél korte tijd is gelanceerd. Tot de maan.’