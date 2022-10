De kamsalamander lijkt op een prehistorisch draakje, maar tegen de marmerkreeft legt hij het af

Kamsalamander Beeld Margot Holtman

Najaarstrek van amfibieën. Bij paddentrek denkt zowat iedereen aan het vroege voorjaar, als padden en andere amfibieën naar het voortplantingswater migreren. Maar in de nazomer en in het vroege najaar, na regen, trekken ze het water weer uit, en gaan ze naar hun winterverblijven op het land.

Voor mij is het vandaag, een dag in oktober, een uitgelezen kans om de kamsalamander eens te zien. Dat heeft een wat wrange oorzaak. Hier, in de Hatertse en Overasseltse vennen, bij Nijmegen, houden marmerkreeften huis, door aquariumhouders afgedankte exotische kreeften die in twee van de vennen al tamelijk talrijk zijn. De marmerkreeften hebben geen natuurlijke vijanden, eten de waterplanten en de eitjes en larven van amfibieën op. Dat kan fatale gevolgen hebben voor de beschermde soorten in het gebied: de knoflookpad en de kamsalamander.

Wegvangen van de marmerkreeften is lastig, zo niet onmogelijk. De marmerkreeft is hermafrodiet, de vrouwtjes planten zichzelf voort. Er hoeft maar één exemplaar achter te blijven in een ven en de vermeerderingscyclus begint opnieuw.

Vandaar dat Staatsbosbeheer, in samenspraak met de provincie en amfibieënorganisatie Ravon, een rigoureuze maatregel nam. Langs een pad door het gebied is over een lengte van tweeënhalve kilometer een scherm geplaatst om de marmerkreeften tegen te houden. Opdat ze niet ook de andere poelen en vennen in het gebied kunnen bereiken. Het scherm dient om ‘tijd te winnen’, zegt boswachter Thijmen van Heerde. ‘Totdat we weten wanneer de marmerkreeften migreren en hoe we ze weg kunnen krijgen.’

Het gevolg is wel dat ook alle migrerende amfibieën stuiten op de wand van een halve meter hoogte. Ze proberen dan links en rechts een weg te zoeken. En vallen dan in een van de ongeveer zestig emmers die langs het traject zijn ingegraven. De emmers worden elke dag geïnspecteerd en dat doet Van Heerde vandaag ook: de dieren worden door hem geteld en eigenhandig naar de andere kant van het scherm geholpen.

We krijgen ze dus op een presenteerblaadje, in iedere emmer een vangst, aan beide kanten van het scherm. Gewone padden, groene kikkers, heikikkers, kleine watersalamanders, alpenwatersalamanders en jawel, ook kamsalamanders. En trouwens ook een dwergmuis.

De kamsalamander is de grootste watersalamander in Nederland, met een maximale lengte van 18 centimeter. In het voorjaar is het mannetje indrukwekkend in het water, met een flinke kam over rug en staart, ongetwijfeld bedoeld om het wat grotere vrouwtje te imponeren. ‘Het is dan net een prehistorisch draakje’, zegt Van Heerde. Bij de salamanders die hij nu uit de emmers haalt is de kam verdwenen, maar het blijft een fraai beestje, vooral vanwege de oranje buik met zwarte stippen.

Kamsalamander Beeld Margot Holtman

De kamsalamander plant zich voort in matig voedselrijk water met genoeg plantengroei, want ze leggen hun eitjes in de waterplanten. Vennen, maar ook vijvers en poelen. Ze komen relatief veel voor langs rivieren, in beekdalen en op landgoederen, vooral in het oosten en zuiden van het land. De nabije omgeving van het voortplantingswater moet boomrijk zijn, met houtwallen of struweel. De achteruitgang van de kamsalamander in de vorige eeuw had deels te maken met het verdwijnen van veel poelen en van het kleinschalige cultuurlandschap eromheen. Sinds de jaren negentig gaat het geleidelijk aan weer beter.

We vinden nog best een aantal volwassen kamsalamanders. Maar dat zegt nog niets, zegt Van Heerde. ‘Het zou beter zijn als we ook veel jonge exemplaren zouden aantreffen. Dat zou betekenen dat nog lang niet alle eitjes en larven door marmerkreeften zijn opgegeten.’