De Kampioen, het grootste tijdschrift van Nederland, weet wel raad met de meivakantie

Het is meivakantie en daar weet het grootste tijdschrift van Nederland, de Kampioen, wel raad mee. Het ledenblad van de ANWB onthult in het voorjaarsnummer dat maar liefst 32 procent van de Nederlanders er in deze relatief nieuwe vakantie op uit trekt. Een derde blijft een week weg en per dag wordt 25 tot 50 euro uitgegeven.

‘Heel Holland pakt’, kortom. Het is de omstreden (zie slotalinea van dit stukje) kop boven een artikel waarin het fenomeen wordt geanalyseerd en de ontstaansgeschiedenis wordt gereconstrueerd.

De meivakantie dateert van 1993. Destijds werd door de Commissie Vakantiespreiding vastgesteld dat de lestijd tussen de paas- en zomervakantie te lang duurde, vijftien weken soms. Het enthousiasme van ouders van schoolgaande kinderen werd verder gestimuleerd door het feit dat alleen Nederland een meivakantie kent. ‘Daardoor is het op veel vakantiebestemmingen lekker rustig.’

In het stuk staan meer typische Kampioen-zinnen, van ‘de meivakantie is niet alleen fijn, maar ook broodnodig voor onze gezondheid’ tot ‘na de winter hebben de mensen behoefte aan lekker weer’. Vliegvakanties zijn in het voorjaar populairder dan in de zomer, het scheelt 15 procent.

De consument is koning in de Kampioen. Het is een lezersblad, een overzichtelijke gids voor de hongerige vakantieganger annex automobilist. Het bereik is enorm, dankzij de koppeling aan het ANWB-lidmaatschap. De oplage is ruim 3,7 miljoen.

Wie het avontuur zoekt, moet hier niet zijn. Vanuit de ANWB-winkel worden fietshelmen aangeprezen (‘Zet hem op!’) en de uitgelichte vakantiebestemming is ditmaal het overzichtelijke Oostenrijk, ‘veel meer dan alleen dat mooie wandelland’.

De link met de eigen winkel en het reisbureau is snel gemaakt. De Oostenrijkpromotie wordt listig afgesloten met een checklist van producten die online kunnen worden besteld, regenkleding en bergwandelschoenen onder meer. Ook wordt een achtdaagse autovakantie naar Tirol aangeboden.

E-bikes worden getest, Leuven wordt aangeprezen, de kosten van een caravan worden berekend. De bezorgde autobezitter wordt gepaaid (‘ANWB komt voor je op’) in een interview met Marga de Jager, de directeur van de ANWB. ‘Autorijden moet betaalbaar blijven’, vindt De Jager, die een alternatief plan voor de autobelastingen aankondigt.

In de rubriek ‘Dit vind jij’ wordt de Wegenwacht bedankt – klassiekertje – en klaagt een lezer uit Limburg dat hij in de Kampioen veel te vaak de naam ‘Holland’ ziet, ‘terwijl ons land toch echt Nederland heet’. Of de ANWB alstublieft wat vaker rekening kan houden met ‘niet-Hollanders’, aldus de Limburger.

Paul Onkenhout