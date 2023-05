De kalme stijl van ‘Plan 75’ draagt bij aan het ongemakkelijke gevoel dat het dystopische drama oproept ★★★★☆

Plan 75

De camera staat stil, het beeld blijft onscherp, op de soundtrack klinkt een pianosonate van Mozart. Terwijl een jongeman in de eerste minuten van Plan 75 om zich heen schiet in een verzorgingstehuis, houdt de film zich gedeisd – vol ingehouden afgrijzen kijkend naar wat komen gaat.

Met de indrukwekkende openingsscène van haar speelfilmdebuut verwijst cineast Chie Hayakawa naar het bloedbad dat twintiger Satoshi Uematsu in 2016 in de stad Sagamihara aanrichtte. In een instelling voor gehandicapte mensen stak hij 19 mensen dood, 26 anderen raakten gewond. Maanden voor de aanslag schreef Uematsu dat hij droomde van een maatschappij waar sociaal gemarginaliseerde zwaargehandicapten ‘vreedzame euthanasie’ ondergaan. Met Plan 75, dat zich ergens in de zeer nabije toekomst afspeelt, stellen Hayakawa en haar co-scenarist Jason Gray hun lens scherp op zo’n maatschappij.

Het Japan van Plan 75 kampt met een enorme vergrijzing, terwijl het aantal haatmisdrijven tegen ouderen schrikbarend toeneemt. De oplossing van de staat: een vrijwillig en riant euthanasie-pakket voor alle 75-plussers, dat onder meer een vrij te besteden uitkering van 100.000 yen omvat en na de zachte, perfect georganiseerde dood eventueel ook de rompslomp van de uitvaart overneemt.

Met succes lanceert de overheid een uitgekiende propagandacampagne. De zalvende woorden en serene beelden trekken steeds meer vereenzaamde senioren over de streep. Een van hen is Michi (Chieko Baishô), die aan het begin van de film haar baan verliest en dakloos dreigt te worden. De scènes waarin ze bij een Plan 75-callcentermedewerker eindelijk haar hart kan luchten, zijn de beste en aangrijpendste van de film.

Terwijl actrice Baishô de film makkelijk alleen had kunnen dragen, volgt Hayakawa ook nog enkele jonge personages die ieder hun eigen rol in het euthanasiesysteem spelen, zoals verkoper Hiromu en de uit de Filipijnen afkomstige Maria, die voor Plan 75 gaat werken om de operatie van haar ernstig zieke dochtertje te bekostigen. Verhaallijnen die minder goed zijn uitgewerkt dan die van Michi, maar die je wel de gelegenheid geven om achter de schermen van Plan 75 te kijken en die, juist dáár, enige empathie en communicatie tussen de generaties laten doorschemeren.

Plan 75 biedt in zekere zin dystopische sciencefiction in de traditie van Soylent Green (1973) en Logan’s Run (1976), maar kiest toch een totaal ander pad dan die klassieke films. Hayakawa, die de Camera d’or won op het Filmfestival van Cannes en eerder een gelijknamige kortfilm over het onderwerp maakte, kiest consequent voor de kalme stijl die ook de openingsscène kenmerkte. Dat maakt de film wellicht wat onbevredigend, maar vooral eigenzinnig en passend oncomfortabel: het oordeel over de (ondenkbare? Voorstelbare?) realiteit van Plan 75 komt immers vooral bij de toeschouwer te liggen.