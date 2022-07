De kaaskoning van Tallinn weet als geen ander waar we moeten wezen in de Estse hoofdstad

Beeld Joost Stokhof

Erwin Wassenaar (53), zijn officieuze titel is de ‘kaaskoning van Tallinn’, kwam in 2007 naar Estland, toen hij verliefd werd op een Estse. Inmiddels zijn ze niet meer samen, maar hij is in Tallinn gebleven. ‘We hebben samen een zoon en werken samen in ons bedrijf’, zegt hij. ‘Het begon met wat bloemen en kaas regelen voor een dag van de Nederlandse ambassadeur. Zo kwam ik op het idee om een kaasspeciaalzaak te beginnen en inmiddels hebben we zeventien winkels, in Tallinn en in andere Estse steden.’ Hij is erg van Tallinn gaan houden, zegt hij. ‘Tallinn heeft een prachtige middeleeuwse kern, met torens, kinderkopjes, dikke stadsmuren en een historische sfeer. Vrienden staan er soms versteld van, als ze voor de eerste keer komen, dat we hier zo’n onaangetaste binnenstad hebben. En dit is een magisch seizoen om naar Estland te komen, midden in de zomer, als het tot laat licht is.’

Warme choco met kaneel

Erwin Wassenaar: ‘In Tallinn is de afgelopen jaren zoveel verbouwd. Het is een groeistad en een technologiestad. Hier rijden kleine robots rond die pakketjes rondbrengen en er bestaat al een geavanceerd systeem van deelauto’s. Het Rotermannikwartier, een oud industriegebied, is helemaal vernieuwd en zo mooi geworden. Er zijn winkels, restaurants en Chicago 1933 zit er, een gezellige bar met elke avond livemuziek. En Levier, de bakkerij van Angeelika Kang, jurylid van Heel Estland bakt. Lekkere bagels en taarten daar en in de winter warme chocola met een kaneelstokje.’

Chicago 1933, Roseni 8

Levier, Rotermanni 18/1

Beemster in Tallinn

‘Een van onze kaaszaken zit in het Rotermannikwartier, Juustukuningad, wat kaaskoningen betekent. We verkopen veel Nederlandse kazen, Gouda, Beemster, maar net zo goed blauwe en Zwitserse kaas. We hebben ook winkels in Oekraïne, sommige zijn nog of weer open, andere natuurlijk niet. Het is zo afschuwelijk voor de mensen daar. De oorlog beheerst nog steeds het Estse nieuws, de sfeer is, door het verleden, erg anti-Russisch. Esten voelen zich allereerst Scandinaviërs en zijn blij dat ze bij de Navo horen.’

Juustukuningad, Rotermanni 2

Stijlvol Cru

‘Dat restaurant Cru in een drukke toeristenstraat zit, maakt mij niet uit, ik vind het een fijn Ests restaurant met een stijlvolle inrichting, aantrekkelijk opgemaakte gerechten en een Scandinavische inslag. Er staat veel vis en soms eland op het menu.’

Cru, Viru tänav 8

Troubadours

‘Tallinn heeft twee traditionele, historische restaurants in de binnenstad, apart genoeg om er een keer binnen te kijken. In Olde Hansa treden troubadours op en wordt middeleeuws gekookt, wildzwijnworst, zuurkool, dat soort gerechten. Peppersack zit daarnaast, in een eeuwenoud pand, dat van binnen op de eetzaal van een kasteel lijkt.’

Olde Hansa, Vana turg 1

Peppersack, Vana turg 6

Meest besproken

‘Het meest besproken restaurant van Tallinn: Rataskaevu 16. Het is Ests-Europees, erg goed en genoemd naar het adres van het restaurant, omdat de oprichters niet op een goeie naam konden komen. Er zijn sinds mei 2022 trouwens voor het eerst twee restaurants met een Michelinster in Estland: 180° en NOA Chef’s Hall.’

Rataskaevu 16, Rataskaevu 16

Wenteltrap

‘Ik geloof dat Estland een van de meest atheïstische landen ter wereld is, maar wat zijn er een mooie kerken in Tallinn. De Alexander Nevskikathedraal is beroemd en de Sint-Olafkerk vind ik nog mooier, een van de hoogste kerken ter wereld, met die lange, spitse toren. De Sint-Olaf heeft een lange wenteltrap naar boven en een geweldig uitzicht over de stad, adembenemend in alle opzichten.’

Sint-Olafkerk, Lai 50

Zwanenmeertje

‘Toen Peter de Grote Estland begin 18de eeuw veroverde, gaf hij opdracht voor het ontwerp van een barokpaleis met een grote tuin. Peter wordt liever vergeten, maar de tuin bestaat nog steeds en is nu ons chique Kadriorgpark met brede lanen, bloemperken, een rosarium, een zwanenmeertje en een Japanse tuin.’

Kadriorgpark, A. Weizenbergi 26

Kalamaja

‘Kalamaja is de wijk rondom het vissersdorp dat in de Middeleeuwen buiten de stadsmuren lag. De houten huizen van toen zijn er nog steeds. Ik zou zeker even in de buurt rondlopen, ook langs Patarei, zo heet het oude zeefort, dat in de Sovjettijd een gevangenis was. Er was veel discussie over een nieuwe bestemming voor Patarei, maar er gaan nu appartementen en winkels in komen. Ook in Kalamaja: Lennusadam, het maritieme museum, waar een Estse onderzeeër uit 1936 tot de collectie behoort en een ijsbreker uit 1914. Aan de zuidkant van Kalamaja ligt de leuke overdekte markt Balti Jaama en Telliskivi Creative City, alweer een opgeknapt industrieel gebied, heel kunstzinnig, met artsy winkels, ateliers en het fotografiemuseum.’

Patarei Vangla, Kalaranna 28

Lennusadam/Seaplane Harbour, Vesilennuki 6-8

Balti Jaama Turg, Kopli 1

Telliskivi Creative City, Telliskivi 60a

Niet zo’n zoute zee

‘Ik wil graag Pirita noemen, de levendige wijk met het strand, een jachthaven, restaurants, het Ests historisch museum en de Botanische tuin. Je kunt hier goed de zee in, de niet zo heel zoute Finse Golf. Dat wordt ook in de winter veel gedaan. IJszwemmen is geweldig, even doorbijten, maar je gloeit de hele dag na.’

Bossen, bessen, beesten

‘Je hoeft maar even de stad uit te rijden of je komt al bij meren en eindeloze bossen vol bessen, wilde zwijnen en andere beesten. Tent mee, kamperen mag overal. Op een klein uur rijden van Tallinn ligt het prachtige nationale park Lahemaa, met wetlands waar een houten wandelpad door loopt en waar een spectaculaire waterval te zien is, zo’n bijzonder gebied.’

Lahemaa Nationaal Park; Viru bog en Jägalawaterval