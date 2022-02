De jury van de Libris Literatuurprijs is de weg kwijt

Toen op 11 mei 1993 de AKO Literatuurprijs werd uitgereikt, bestond vooraf geen twijfel aan wie. ‘Gaat de prijs naar Mulisch of Mulisch?’ luidde een krantenkop. De Goethe van het Leidseplein had in het voorafgaande jaar De ontdekking van de hemel gepubliceerd, zijn ‘magnum opus’ waar ‘geen enkele serieuze criticus omheen kon’. Toch ging de prijs aan Harry’s neus voorbij. De jury bekroonde Het grote verlangen van Marcel Möring. Mulisch reageerde stoïcijns. Parool-verslaggever Matthijs van Nieuwkerk zag na de laatste woorden van de juryvoorzitter in het Amstel Hotel louter twee korte rooksignalen uit des schrijvers pijp komen. Achteraf vond Mulisch de keuze voor een ander geen compliment voor de prijs.

Hier moest ik aan denken toen deze week de longlist voor de Libris Literatuurprijs 2022 bekend werd gemaakt. Zo’n lijst van achttien titels geeft meestal een aardig inzicht in de oogst van het jaar tevoren. Pas bij de shortlist rollen er onvermijdelijk koppen van usual suspects.

Dat is dit jaar anders. Nu ontbreken al op de longlist alle voormalige prijswinnaars: Adriaan van Dis, K. Schippers, Marcel Möring, A.F.Th. van der Heijden en Arnon Grunberg. Alleen Rob van Essen heeft bijltjesdag overleefd. Hoe kan dat? Hadden gevestigde schrijvers met een gelauwerd oeuvre massaal een inzinking? Integendeel: Van der Heijden leverde met Stemvorken een gewaagd, polyfoon meesterstuk af. De dood in Taormina is vintage Grunberg. Schrijnend, geestig. ‘Een pageturner’, schreef NRC Handelsblad.

Toch maar even regel één van het reglement nageslagen: ‘De jury van de Libris Literatuur Prijs kijkt niet naar verkoopcijfers of uitgevers, maar gaat puur af op literaire kwaliteit.’

Theoretisch kan uit de langlijst weerzin tegen mannen worden afgeleid. Want ook het verbluffende, wrang-ironische en wél voor de Boekenbon Literatuurprijs genomineerde debuut van Sofie Lakmaker, De geschiedenis van mijn seksualiteit, staat er niet op. Zij is tegenwoordig een hij en heet Tobi.

Zo zit het dus niet. Want waar is Mary van Anne Eekhout dan gebleven, de bejubelde roman van een vrouw over een vrouw, om wier hand buitenlandse uitgevers op de Frankfurter Buchmesse vochten?

Dit denk ik: de jury wilde origineel zijn, maar had geen idee hoe. Geen neus voor kwaliteit. Gevalletje ontspoorde onderscheidingsdrift. De weg kwijt in het bos van rijp & groen.

Wat mij betreft krijgt Nico Dros, als bij toeval wél genomineerd, nu de prijs voor Willem die Madoc maakte. Een tintelend pleidooi voor de historische verbeelding. En een fascinerende zoektocht van een man naar een man.