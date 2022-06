De jurk van Monroe uitlenen voor een publiciteitsstuntje: dan neem je de Hollywood-historie niet serieus

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Goed nieuws deze week vanuit Ripley’s Believe it or Not! De jurk van Marilyn Monroe is níet beschadigd tijdens het Met Ball. Die loshangende kraaltjes en een uitgerekte naad die te zien waren op een foto die op sociale media circuleerde nadat Kim Kardashian de jurk had gedragen? Dat was daarvoor al zo, aldus het ‘museum’ in een statement op de eigen site, onder het kopje ‘weird news’.

Voor wie het gemist heeft: begin mei stal Kardashian de show op de loper van het gala in de iconische doorzichtige jurk die Monroe droeg toen ze in 1962 Happy Birthday zong voor president John F. Kennedy. Het thema van het bal was In America: An Anthology of Fashion en Kardashian kon zich geen Amerikaanser modemoment voorstellen. Trots vertelde ze in Vogue dat ze dikker bleek op sommige plekken waar Marilyn dunner was, en omgekeerd, en dat ze zich in dit originele exemplaar had gehongerd. Modeconservatoren reageerden geschokt en noemden het onethisch en vandalisme om zo’n fragiel object te dragen naar een feestje omdat je invloedrijk bent en daar nu eenmaal zin in hebt.

De kwestie legt een interessant punt bloot: wat is Hollywood-historie nu eigenlijk? Serieuze geschiedenis of historisch entertainment? Welke status hebben de objecten die daarbij horen? En wie bepaalt dat?

Het loopt in de praktijk nogal door elkaar heen: een paar rode schoentjes dat werd gebruikt in The Wizard of Oz staat in een mooi uitgelichte glazen vitrine in het National Museum of American History in Washington; deze Monroe-jurk, gepresenteerd als ‘de duurste ter wereld!’, in een museum vol curiosa, zoals opgezette dieren met twee hoofden. Objecten worden voor veel geld verhandeld onder verzamelaars, of hangen aan de muur in restaurantketen Planet Hollywood. Afgelopen jaar opende het serieuze Academy Museum eindelijk zijn deuren; daarvoor kon je in Los Angeles als liefhebber van decorstukken en kostuums alleen terecht bij het Hollywood Museum, een malle, kitscherige plek in een voormalige make-upstudio waar je bijvoorbeeld door het echte gevangenisgangetje uit The Silence of the Lambs kunt lopen en de bokshandschoenen van Rocky kunt bewonderen – losjes neergelegd, met amateuristisch geprinte kaartjes uitleg ernaast.

Volgens het statement van Ripley’s op de site heeft ‘een nieuwe generatie’ door de actie van Kardashian ‘kennisgemaakt met de erfenis van Monroe’. Ook wordt ‘het historische belang van de jurk’ benadrukt. Maar als je een iconisch, kwetsbaar kledingstuk dat al stuk ís, uitleent voor een publiciteitsstuntje, toon je juist aan hoe weinig serieus je populaire geschiedenis en haar relikwieën neemt.