De juiste verlichting van de openbare ruimte verdient veel meer aandacht, zegt lichtontwerper Ellen de Vries

Als het gaat om straatverlichting, doet Lampegat zijn naam eer aan. Het centrum van Eindhoven, zoals de stad buiten carnaval heet, lijkt rijker verlicht dan dat van elke andere Nederlandse plaats. Daar zit verlichting bij die subtiel, aantrekkelijk en, in het geval van lichtkunstfestival Glow, ronduit betoverend is. Er zit er ook bij zoals die op het pleintje voor het stadhuis. Hoe zullen we díé verlichting eens typeren? Schetterend? Heftig? Fel? Allemaal toepasselijk. Het is alsof er een politiehelikopter met brandende schijnwerper boven het pleintje hangt.

De Eindhovense lichtontwerper Ellen de Vries – ze gidst ons vanavond door haar woonstad – ziet het meewarig aan. De felle verlichting is een noodgreep, weet ze. Er hing hier een grimmige sfeer, en door sterkere lampen op te hangen wilde de gemeente het gevoel van veiligheid vergroten. Dat heeft gewerkt. De nieuwe verlichting maakt het plein zo ongezellig dat niemand er meer wil zijn. Patiënt overleden, operatie geslaagd. Daarmee is het een treffende illustratie van hoe er volgens De Vries vaak wordt omgegaan met de openbare ruimte in de nacht.

Deze ruimte, betoogt de lichtontwerper in een door haar geïnitieerd manifest is primair ontworpen voor de dag. Enkel hoe we hem beleven tussen zonsopkomst en -ondergang lijkt te tellen. Wat De Vries noemt ‘het avondbeeld’ van onze steden is daarentegen vaak een bestuurlijke blinde vlek. Er wordt nauwelijks in geïnvesteerd. En de spaarzame keren dat het wel gebeurt, handelt men voornamelijk uit technische of economische motieven.

Die verlichting is voor verbetering vatbaar. Dat vindt De Vries, dat vonden de ontwerpers, technologen, ecologen en kunstenaars op het symposium dat zij recentelijk tijdens het Glow-festival organiseerde. Het probleem met de huidige verlichting is dat ze ‘te’ is: te fel, te overvloedig, te gestandaardiseerd, te inflexibel. De kwalijke bijeffecten ervan zijn te groot. Dat het zicht op de sterrenhemel grotendeels wordt belemmerd is zo’n effect. Dat het leefgebied van nachtdieren wordt verstoord een ander. Om dit tegen te gaan, meent De Vries, is een technologische verandering nodig, maar ook een mentaliteitsverandering. Ons idee van wat stedelijke verlichting moet zijn vraagt om een herdefiniëring. De ‘one size fits all’-verlichting die nu geldt als de norm dient een alternatief te krijgen in een meer flexibele, locatiespecifieke variant. ‘Ademend licht’, noemt De Vries dat.

Bekende naam

In het wereldje van de openbare verlichting is De Vries een vertrouwde naam. Opgeleid bij Philips ontwikkelde ze zich de afgelopen zeventien jaar tot een van de origineelste onafhankelijke lichtontwerpers van Nederland. Op haar cv staan ontwerpen voor prestigieuze gebouwen als de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda en de Beurs van Berlage in Amsterdam. Naast haar werk als praktiserend lichtontwerper vervult ze tal van adviserende functies, waaronder die van voorzitter van de Expertgroep Lichthinder NSVV. In die rol is ze niet bang om publiekelijk te oordelen over hinderlijke, lelijke of anderszins ondeugdelijke verlichting. Omdat ze licht serieus neemt, zegt ze, wordt ze soms beschouwd als moeilijk. Een kennis die we tijdens onze wandeling tegenkomen, Glow-directeur Ronald Ramakers, begroet haar vrolijk met: ‘Ha, de lichtpolitie.’

Hoe haar fascinatie voor licht begon, kan ze zich nog exact herinneren. Ze zag hoe het licht op een bepaalde manier op haar raam viel, in de schaduw uiteenviel in paarse, blauwe en groene kleuren en aan de lichtkant in gele, oranje en rode: ‘Dat was voor mij echt een eyeopener. Ik ging er anders door naar licht kijken. Ik kreeg oog voor hoe kunstschilders ermee omgingen. Ik raakte geïnteresseerd in de resonantie ervan, wat het doet met mensen, de uitwerking die het heeft op ons gevoel. Die resonantie is groot, denk ik. Als je kijkt op sociale media zie je bijvoorbeeld dat mensen totaal gebiologeerd zijn door de lucht. Iedereen post foto’s van hoe die er ’s ochtends op weg naar het werk uitziet. Op wetenschappelijk niveau weten we dat licht een belangrijke tijdsindicator is voor wanneer we moeten gaan slapen, maar er is ook nog die andere kant; de meer poëtische kant, die ervoor zorgt dat mensen hun hoofd in hun nek leggen en bewonderend kijken naar de hemel. De verwondering over de sterrenhemel is eigenlijk ook een lichtervaring: een licht-donkerervaring.’ Met haar eigen ontwerpen, zegt ze, wil ze ook zulke esthetische ervaringen creëren.

Flexibiliteit

‘Ademend licht’, noemt De Vries licht dat rekening houdt met de karakteristieken van een plek en de behoeften van haar bewoners en passanten. Ze paste het toe op zulke diverse plekken als het Industrieplein in Hengelo, de Nieuwe Markt in Roosendaal, de Willemstraat in Breda en Zilverackers in Veldhoven. Ook hier in Eindhoven vind je lichtontwerpen van haar hand, zoals de gekleurd licht uitstralende masten die ze liet plaatsen in het creatieve district Strijp S. Van recentere datum is de kabelverlichting die ze ontwierp voor de binnenstad. In de Demer, een van de drukste winkelstraten van Eindhoven, hangt nu een prototype van de lamp die over niet al te lange tijd hopelijk het hele centrum zal verlichten. De armaturen bevatten vijf lampen, waarvan er drie naar beneden zijn gericht en twee naar boven, zodat ze zowel de straat in zijn volle breedte als de gevels belichten. Het lichtniveau en de kleurtemperatuur kunnen van elk afzonderlijk geregeld worden.

De flexibiliteit kenmerkt haar installaties. Het licht ervan kan worden aangepast indien het momentum, het jaargetijde of het tijdstip daarom vragen: ‘Tussen 2 en 5 ’s nachts slaapt bijvoorbeeld 96 procent van de mensen. De straat is dan weer van het dier. Op zo’n moment heeft het weinig zin om heel fel te verlichten of ingewikkelde dingen te doen met kleur. Je kunt de lampen dan dimmen tot het minimum waarop je nog kunt zien. In de spits kan het dan weer feller.’

Maar niet alleen het moment waarop de lampen branden wordt in ogenschouw genomen. Ook de plek waar ze staan doet ertoe: ‘Een uitgaansstraat vraagt om ander licht dan een winkelstraat’, zegt de Vries, ‘die weer ander licht vereist dan een straat met forenzen. Iemand die haast heeft, heeft andere lichtbehoeften dan iemand die ongedwongen aan het winkelen is: runshoppers willen iets anders dan funshoppers.’ In haar lichtontwerp voor de Demer hield ze daar rekening mee. Door het midden van de straat koel te verlichten en de buitenkant te beschijnen met warm licht, wil ze de mensen die door willen en degenen die blijven rondhangen van elkaar scheiden.’

Licht kan mensen beïnvloeden, weet De Vries, het kan hun stemming veranderen. Treinreizigers, vertelt ze, blijken de wachttijd op een perron bijvoorbeeld aanmerkelijk korter in te schatten wanneer de lichtkleur aansluit bij hun behoeften op dat moment. Op tijdstippen dat de behoeften van de reizigers een sterke mate van homogeniteit vertonen, zoals in de spits, kan een vervoersorganisatie hiermee haar voordeel doen: ‘Als je weet dat wachten op de trein het meest negatieve aspect is van de treinreis, kun je met warme verlichting het cijfer van die reiservaring misschien ombuigen van een 6 naar een 7. Het juiste licht kan zorgen voor tevredener reizigers die minder vervelend zijn tegen het personeel.’ Tegelijk, zegt ze, heeft licht invloed op hoe beschermd we ons op een plek wanen. Het gevoel van veiligheid kan erdoor worden vergroot.

Over dit onderwerp heersen hardnekkige misverstanden, weet de Vries. Het hardnekkigste is dat er een lineair verband bestaat tussen de toename van licht op een plek en de afname van wetsovertredingen. De gedachte dat meer en krachtigere verlichting automatisch leidt tot minder berovingen, aanrandingen, vechtpartijen en andere delicten is even wijdverbreid als onbewezen. Alle onderzoeken ernaar blijken bij nadere beschouwing onzorgvuldig gespecificeerd: ‘Natuurlijk is het belangrijk dat lampen zijn toegerust met een calamiteitenstand, zodat de politie bij ongeregeldheden haar werk kan doen. Maar een permanente calamiteitenverlichting, zoals je die nu in sommige binnensteden aantreft, heeft een averechts effect. Toen door een misverstand tijdens Glow op het Stratumseind (een populaire uitgaansstraat in Eindhoven) een lichtinstallatie enkele nachten aaneen brandde op een hoog niveau met koud, wit licht kwam er op zeker moment een telefoontje van de politie. De jongeren die uit het café kwamen stonden daar te stuiteren. Of het licht aangepast kon worden. Toen dat gebeurde verdween de grimmige sfeer direct.’

Symbolisch fel licht

De neiging om steeds meer en feller te verlichten heeft dan ook in de eerste plaats een symbolische functie. De autoriteiten laten ermee zien: kijk, we doen ons best. Een garantie voor minder wetsovertredingen of een groter gevoel van veiligheid is het echter niet. Lichtniveau zegt De Vries, is voor dat laatste sowieso een slechte graadmeter. Lichttemperatuur is veel bepalender. Het is warm, wit licht waarbij de meesten van ons zich het aangenaamst voelen, al is het maar omdat iedereen er dan wat beter uitziet. Nog bepalender is de manier waarop de verlichting over een plek is verspreid: ‘Wij zijn anticiperende wezens. Onze hersenen scannen de omgeving permanent op potentiële dreiging. Overzicht vinden we prettig. Door specifieke elementen zoals gevels of vluchtroutes uit te lichten, kom je aan die behoefte tegemoet.’

Sterke lichtcontrasten, zegt De Vries, maken een omgeving daarentegen juist moeilijker leesbaar: ‘Mijn regel luidt: glary is scary, verblindend is eng. Ga maar eens onder een felle lantaarnpaal staan: je ziet misschien wat er direct voor je voeten gebeurt, maar niet wat zich verderop afspeelt.’

De verlichte bushokjes die ze in Almere Poort op een donkere buslijn wilden plaatsen leken haar om die reden een slecht idee: ‘In zo’n hokje zou je als vrouw echt het gevoel hebben dat je in de etalage staat.’ Ook de led-armaturen waar we vanavond regelmatig onder lopen werpen zo’n felle lichtkring om zich heen dat de gezichten van de tegemoetkomende wandelaars amper zijn te lezen: ‘Als ik hier ’s nachts alleen liep’, zegt De Vries, ‘zou ik me niet heel veilig voelen.’

Ledverlichting, vertelt De Vries, is niet de toverlamp waarvoor ze vaak wordt gehouden. Zij is goedkoper en zuiniger dan de oude natriumlamp, maar dat lijkt nu precies het probleem: ze is zo goedkoop en zuinig dat op het gebruik geen rem meer lijkt te zitten. Er kan altijd nog wel een lamp bij. En die lamp kan altijd nog wel wat verder open: ‘Zie je die kleine puntjes op je netvlies wanneer je naar de lamp kijkt? Dat zijn microverblindingen. Als je slechtziend bent, zijn die echt killing.’

Dat de verlichting zo fel mag zijn, zegt De Vries, komt doordat in Nederland (en ook elders in Europa) de voorschriften achter de techniek aanhobbelen: ‘Onze richtlijnen dateren uit een tijd dat straatlantaarns nog minder krachtig waren.’ Wij beschikken, legt ze uit, wel over drempelwaarden die aangeven wat de lichtminima voor een bepaalde situatie zijn, maar niet over plafondwaarden die waken over de maxima.’ Niks beteugelt hierdoor de ‘lichtwedloop’ die op veel plekken gaande is.

Hindernissen

Nederland loopt op dit gebied echt achter op sommige andere Europese landen, weet de Vries. In Frankrijk is het in veel gebieden bijvoorbeeld domweg strafbaar om te verlichten met licht koeler dan 3000 Kelvin. Op internationaal niveau wordt er momenteel gewerkt aan vergelijkbare richtlijnen, maar in Den Haag heeft het geen prioriteit. Daar regeert volgens De Vries de euro: ‘Alles wordt er overgelaten aan de (internationale) markt. En die markt wordt gedomineerd door landen die de bestrijding van lichtvervuiling nou niet direct hoog in het vaandel hebben staan.’ Met haar lichtontwerpen, zegt ze, wil De Vries ook bijdragen aan de bewustwording rond deze problematiek. De hindernissen die ze daarbij neemt zijn zowel materieel als bestuurlijk van aard.

Wat betreft de materiële kant: als lichtontwerper begin je nooit vanaf nul. Je heb te maken met een bestaande licht-infrastructuur die over de loop van decennia organisch is gegroeid. Achter het overzichtelijke woordje ‘straatverlichting’ schuilt een schier ondoordringbaar woud van (vaak suboptimaal met elkaar communicerende) netwerken, systemen, masttypen en armaturen: ‘Als je die systemen op elkaar zou kunnen afstemmen, dan zou je het probleem van teveel licht hier en te weinig licht daar makkelijk kunnen bijsturen. Maar op dit moment ontbreekt daarvoor de regie. De Vereniging Nederlandse Gemeenten roept al jaren: jongens, jullie moeten daarmee aan de slag. Maar als je vraagt wie dat gaat organiseren, zit ieder poppetje in zijn eigen zuil gevangen.’

Lichtervaring Niet iedereen ervaart licht op dezelfde manier. Senioren nemen licht uit de koude kant van het spectrum (het licht dat wordt verspreid door veel ledlampen) voor 40 procent slechter waar dan jonge mensen. Zulk licht verstrooit bovendien meer in het oog en werkt sterker ontregelend op het gedrag van nachtdieren dan warm wit licht. Ook wees onderzoek uit dat de lichtervaring van mannen en vrouwen verschilt, vertelt Ellen de Vries. Vrouwen hebben doorgaans een sterkere stressreactie op licht met een rode tint: ‘Dit vanwege de voor de hand liggende reden.’

Waarmee de tweede hindernis is benoemd: een gebrek aan visie en expertise op bestuurlijk niveau. Commissies ruimtelijke ordening, meent De Vries, hechten over het algemeen niet erg veel waarde aan licht. Ze zien het als een toegevoegde in plaats van een substantiële waarde. Bij bouwprojecten is de lichtontwerper vaak het laatste wagonnetje in het treintje. Daarna gaan beheerders erover: ‘Maar die hebben vooral een technische kijk op licht. Men denkt voornamelijk in getallen. Overal waar ik kom is de houding: voldoet het aan de richtlijnen, dan is het wel goed. Maar welzijn heeft niets te maken met richtlijnen. Het wordt bepaald door een complex geheel van factoren: veiligheid, inclusiviteit, duurzaamheid en schoonheid. Je kunt het niet creëren vanachter een bureau. Je moet de karakteristieken van de plek werkelijk kennen.’

Lichtmeesters

Daarom pleit ze in haar manifest voor gemeentelijke lichtmeesters, een nachtelijke variant op de stadsbouwmeester. Zulke lichtmeesters moeten gaan waken over het avondbeeld van een stad. Zij zullen een adviserende rol hebben bij stedenbouwkundige kwesties en een spilfunctie in het contact tussen ambtenaren, ontwerpers, aannemers, technici en bewoners. Ze zouden ook een proactieve rol kunnen spelen in het terugsnoeien van overdadige lichtreclames en andere particuliere verlichting die het nachtbeeld van veel steden nu zo rommelig maakt. Hij of zij zou bijvoorbeeld de houder van de parkeergarage waar we op dit moment voor staan kunnen aanspreken op het grauwe licht dat uit zijn gebouw over het plein valt. Veel particulieren, weet De Vries, staan open voor verandering, mits je met een goed alternatief komt: ‘Laatst heb ik een boekhandelaar gevraagd de verlichting in zijn zaak te dimmen, waardoor zijn winkel er veel aantrekkelijker uitzag. Hij vond het prachtig.’

Ja, ze zou zelf ook best lichtmeester willen zijn. Gemeenten mogen haar bellen.

Dat zo’n functie niet al lang bestaat, snapt ze ergens wel: ‘Lichtontwerp is een nieuw vakgebied. Elektrische gloeilampen bestaan nu... – wat is het, 125 jaar? Dat is niks als je het vergelijkt met bijvoorbeeld architectuur, een cultuurvorm die al duizenden jaren in ontwikkeling is. Het gaat nog wel even duren voordat we lichtontwerpen krijgen met het niveau van gebouwen als het Evoluon of de Vestedatoren. Wij zijn meer als de kleuters die voor het eerst een potlooddoos in handen wordt gedrukt. Wat we tot nu toe gepresteerd hebben is weinig meer dan krassen.’

Lichthinder Jaarlijks neemt internationaal de hoeveelheid lichtvervuiling nog altijd toe. Ook stijgt het aantal meldingen over lichthinder. Een van de redenen dat dit fenomeen in Nederland zo lastig te bestrijden is, is dat verantwoordelijkheid ervoor ligt op gemeentelijk niveau, waar in veel gevallen te weinig kennis is over de regels rondom lichthinder. De ‘richtlijnen lichthinder’ van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) zijn onvoldoende bekend. Deze zijn voor leken weinig toegankelijk door het technische niveau en zitten bovendien achter een betaalmuur.

De nachtcorrespondent ‘We zijn ons halve leven blind’, observeerde de filosoof Jean-Jacques Rousseau over de nacht. En inderdaad: lang werd de nacht slechts beschouwd als het residu van de dag. Maar de nacht is een volwaardig dagdeel. De nachtcorrespondent verkent de nacht in de 21ste eeuw: wat maakt de nacht nog de nacht, nu het donker door kunstlicht steeds verder wordt teruggedrongen?