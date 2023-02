De jongens van Amslux helpen Ajax- en Feyenoord-spelers aan een peperdure lifestyle

Een kleine toekomstvoorspelling: goede kans dat binnenkort de jongens achter ‘lifestyle management’-bureau Amslux ergens in de tv-wereld gestrikt zullen worden voor een eigen realityshow. Het drietal twintigers, dat voetbalmiljonairs aan een extravagante levensstijl helpt, heeft namelijk alles waar dit soort tv op drijft: de jeugd, grootstedelijke branie, en ze beoefenen een vak waarvan je denkt: wie, in godsnaam, heeft ooit bedacht dat je op deze manier geld kunt verdienen?

Het trio dook afgelopen week op in een korte reportage van de Amsterdamse stadszender AT5. Ward Strüwer, Emmanuel Ntow en Mitchell Spel heten ze. AT5 volgt ze tijdens een tripje naar het oosten van het land, waar ze een exclusief Rolex-horloge zullen ophalen voor een een van hun cliënten. Terwijl ze nog verdiept zijn in hun telefoons, wordt het tienduizenden euro’s kostende exemplaar uit de verpakking gehaald. ‘Een Rolie’ merken ze blasé op, alsof ze een plastic wegwerpprul voorgeschoteld krijgen, ‘blijft leuk.’

Noem de jongens alleen geen personal shoppers. Ze zien zichzelf als zoveel meer. Vier jaar geleden begonnen ze in het wilde weg profvoetballers te contacteren met de vraag of ze iets voor hen konden betekenen in het exclusieve goederensegment (denk: ‘limited edition’-sneakers). Dat breidde zich daarna uit tot een scala aan diensten – van het regelen van vakanties op Ibiza tot het reserveren van tafeltjes in sterrenrestaurants. Hun klandizie bestaat voornamelijk uit een trits Ajax- en Feyenoord-spelers en een handvol voetballers van internationale topclubs.

Op hun Instagrampagina adverteren ze trots met een appwisseling die ze afgelopen zomer hadden met Juventus-speler Dušan Vlahović. Of Amslux hem aan een lastminutevlucht naar Ibiza kon helpen.

‘On it’, antwoordden de Amsterdammers zelfverzekerd. Volgt daarna een foto van een grijnzende Vlahović op zonnig Ibiza.

In de AT5-reportage noemen de Amslux-jongens dingen ‘lijp’ en als het buiten koud is, vinden ze het niet zomaar koud, maar ‘kaolo koud.’ Het zijn jongens die dicht op de Amsterdamse straten zitten, die ‘van niks’ komen, vertellen ze, en die hun best doen om ‘humble’ te blijven.

De jongens van Amslux inspecteren een Rolex-horloge voor een cliënt Beeld AT5

Ook beweren ze hun jonge clientèle te behoeden voor een al te uitzinnig uitgavenpatroon. Geen idee of dat helemaal klopt, hun unique selling point bestaat er nu juist uit dat ze voetballers – die vaak ook van niks komen – toegang kunnen verschaffen tot een Instagram-perfecte wereld waarin je iedereen de ogen kunt uitsteken met Phillipe Patek-horloges en VIP-boots in de beste clubs.

Ontzettend fout natuurlijk, dat leuren met peperduur spul, maar helemaal kwalijk kan ik het ze niet nemen. Er cirkelen grotere aasgieren rond profvoetballers. Het Amslux-trio heeft bovendien een Entourage-achtige belofte in zich, naar de fictieve HBO-serie over een vriendengroep uit een ruige New Yorkse wijk die plotseling het miljonairsleven mogen leiden in Hollywood. Het levert een meeslepend inkijkje op in een wereld die van schone schijn aan elkaar hangt. Via Amslux zouden we mogelijk een smakelijk perspectief kunnen krijgen op hoe het jongens vergaat die van niks opeens belanden in de glitterwereld van het profvoetbal.