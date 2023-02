De jongens hadden met hun reptielenbrein bedacht hoe het zat: wie de meeste kaas kan eten krijgt de mooiste vrouw

Ik zit in een Frans Alpendorp met het patriarchaat, te weten vijf mannen tussen de 18 en de 58: huisgenoot P, mijn zoons, een zwager en een neef. Het patriarchaat skiet en ik zorg voor het eten. Dat klinkt oneerlijk, maar ik vind koken toevallig leuk.

Bovendien kan ik mijn maaltijden inzetten als pressiemiddel wanneer de sfeer onder de jongelui al te giftig-mannelijk wordt (uitputtend gepoch over de stoelgang, relativerende opmerkingen over Andrew Tate of ‘mama, kun jij even mijn kleren wassen, hahaha wat ben je toch klein op die slofsokken’). Dan zeg ik: ‘Als jullie niet ophouden, kook ik vanavond iets heel vies, hoor!’ Het is niet helemaal wat Dolle Mina voor ogen had, maar het maakt wel indruk.

Gisteren kwam het ‘vieze eten’ gevaarlijk dichtbij, waarop een van de vaders de boel suste met het aanbod op raclette te trakteren; daar zaten we al in zo’n met oude sneeuwschoenen en pikhouwelen opgefrunnikt nepchalet achter een mud aardappelen, een roodgloeiend apparaat en een enorme homp kaas.

‘À discrétion’ klinkt beschaafder dan ‘all you can eat’, maar het komt op hetzelfde neer. De jongens gingen die smeltende kaas te lijf alsof het hun laatste avondmaal was, met overal kaasdraden, zoals in Asterix in Zwitserland. Zelf was ik na een hapje of zeven wel klaar en keek, knagend op een augurkje, verontrust naar dat kaasbacchanaal.

Na een half uur vreten leek de rek er ook bij die jongens wel uit. Er was nog veel kaas over, maar ze legden zuchtend hun vork neer. Toen zei mijn jongste zoon: ‘Moeten jullie kijken, die vent daar in de hoek... Hij heeft zijn hele stuk kaas opgegeten! En hij heeft een belachelijk mooie vrouw! Wat een koning!’

Zijn broer en neef keken, geïmponeerd. Die ‘koning’ was een testosteronproleet met een kikkerbek en zijn vrouw had een lijzige poppenkop met truttig uitgeföhnd haar, maar die jongens hadden, met hun primitieve reptielenbrein, bedacht hoe het zat: wie de meeste kaas kan eten krijgt de mooiste vrouw.

‘Misschien heeft die vróúw wel het merendeel van die kaas opgegeten’, opperde ik, maar nee, zo’n vrouw was het niet, dat zagen ze in een oogopslag. Ze keken elkaar aan. ‘We gaan dóór!’

Hijgend en kermend vraten ze door tot alleen de korst over was. Uitgeteld maar trots lachten ze naar de serveerster. Zij was een stuk knapper dan die geföhnde trut in de hoek. En ze zei, met een oogverblindende glimlach: ‘Even wennen, hè, zo’n eerste keer raclette? Kom van de week nog maar eens terug, dan kunnen jullie vast wel méér op.’