De jonge tenor Iván Ayon-Rivas is een ontdekking in ‘Il proscritto’ van Saverio Mercadante ★★★☆☆

Beeld Opera Rara

Bij Opera Rara doorploegen ze steeds vergeten partituren, op zoek naar werken die een heropleving verdienen. Bij Il proscritto (De banneling) sprongen voor dirigent Carlo Rizzi de melodische rijkdom en de veelkleurige orkestratie eruit. Dit melodrama van de weinig uitgevoerde belcanto-componist Saverio Mercadante heeft de koortsachtige energie van de jonge Verdi. Honingzoete houtblazers, springerige ritmen en spannende koorscènes compenseren een gebrekkig libretto, waarin drijfveren vaak onopgehelderd blijven. En, tamelijk ongebruikelijk, de mannelijke rivalen in het 17e-eeuwse Schotland tijdens de Engelse Burgeroorlog worden gezongen door twee tenoren.

Rizzi leidt het Britten Sinfonia en een degelijke cast in een idiomatische uitvoering, maar het koor klinkt soms rafelig en mezzosopraan Irene Roberts vertolkt het vrouwelijke hoofdpersonage met weinig fantasie. Hoewel stertenor Ramón Vargas over zijn hoogtepunt heen is, zet hij een elegante titelrol neer en de jonge tenor Iván Ayon-Rivas is een ontdekking. Elizabeth DeShong in de enige broekenrol (een zangeres die een man speelt) is echt sensationeel.

Carlo Rizzi Mercadante: Il proscritto Klassiek ★★★☆☆ Opera Rara