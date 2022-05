De jonge sitarspeler Jasdeep Singh Degun maakt de Indiase traditie toegankelijk, ook voor westerse oren ★★★★☆

De sitarspeler Jasdeep Singh Degun uit Leeds miste iets in de moderne Britse muziek: mensen zoals hij. En dus musici die de traditie uit bijvoorbeeld India verwerken in nieuwe, desnoods westers georiënteerde muziek met een laag instapniveau. Hij vond een perfecte partner om zelf dan maar iets moois te proberen: het label Real World van Peter Gabriel, dat ons in de jaren negentig al liet kennismaken met de Pakistaanse zanger Nusrat Fateh Ali Khan.

Zijn debuut roept herinneringen op aan die Real World-discografie. Jasdeep Singh Degun speelt aantrekkelijke, hoogst romantische melodieën op zijn sitar, met prachtig resonerende boventonen, en laat zich begeleiden door piano, cello, beschaafde elektronica en bassen.

In een enkel nummer, zoals het titelstuk, scheert de sitar nog even langs de kitsch. Maar verderop krijgt het experiment de ruimte: het twintig minuten durende Mahogany is een betoverende en razend ritmische sessie, met geweldig percussief werk op de kleine Indiase handtrommels. En Undertow duwt je kopje onder in een zee van magische klanken. Een aanrader voor een uur pure muzikale verwondering.

Jasdeep Singh Degun Anomaly Global ★★★★☆ Real World Records