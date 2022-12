De jonge, getalenteerde organist die zijn muziek ook buiten de kerk wilde laten klinken

Gerwin Hoekstra

Apparatuur voor een livestream was er niet. Dus plakte hij tot diep in de nacht videofragmenten aan elkaar om op zondagochtend toch een dienst te kunnen aanbieden. Gerwin Hoekstra was pas een paar maanden organist van de Grote Kerk in Leeuwarden, maar hij zag het als zijn plicht om de liturgie ondanks corona toch door te laten gaan.

Het was tekenend voor de workaholic die zijn bachelor aan het conservatorium cum laude behaalde, een master in Amerika deed en belangrijke nationale en internationale prijzen won. Toen bekend werd dat de vaste organist van de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden er in 2020 mee stopte, wist Hoekstra dat dit een buitenkans was. En geen onbekende plek. Want samen met zijn grootvader, die de liefde voor het orgel aan Gerwin doorgaf, had hij al op jonge leeftijd alle kerken bezocht waar hij ooit zou kunnen spelen.

Zijn opa maakte het niet meer mee; op de dag van diens begrafenis kreeg Hoekstra te horen dat de plek achter dat beroemde Müller-orgel voor hem was. Ineens behoorde hij tot de crème de la crème van de orgelwereld en werd hij uitgenodigd voor concertseries in het hele land. Dat terwijl zijn publiek tot voor kort voornamelijk bestond uit de bewoners van een aantal Groningse verzorgingshuizen en zijn ‘thuiskerk’ in Winsum.

Plichtsgetrouw

Dirk Molenaar, de docent die Hoekstra ‘van nul tot de poorten van het conservatorium leidde’, kon niet trotser zijn. Elke zaterdagochtend troffen ze elkaar in de kerk van Eenrum. De allereerste les herinnert Molenaar zich nog goed: ‘Gerwin, een jaar of 8, stond op zijn tenen om het binnenwerk van het orgel goed te kunnen zien. Wekenlang had hij naar dit moment uitgekeken, maar ineens was hij verdwenen. Het was hem allemaal teveel geworden.’

Plichtsgetrouw en secuur, zo omschrijft Molenaar zijn pupil. Woorden die goede vriend en flatgenoot Jaap de Kok herhaalt: iemand die aanbelde als Hoekstra studeerde, hoefde er niet op te rekenen dat hij open zou doen. Maar gelukkig, zegt De Kok, was Hoekstra niet zo’n organist die over niets anders dan zijn instrument kon praten. Hij maakte tijd voor wekelijkse etentjes met zijn vrienden en hield van gezelligheid. ‘Hij had altijd wel een komisch citaat van een cabaretier paraat. Naast zijn scherpzinnige humor klonk intelligentie door in de manier waarop hij over politiek, samenleving en geschiedenis sprak.’

Wel was hij soms wat lastig te peilen. De Kok: ‘Alsof niemand wist wat er echt in hem omging. Tijdens de dankdienst werd gezegd dat muziek misschien wel de uitdrukkingswijze van zijn belevingswereld was. Dat vind ik treffend.’

Stip op de horizon

Hoekstra vond het belangrijk om de orgelmuziek ook buiten de kerk te promoten. Zijn speciale coronaconcerten trokken online soms duizenden kijkers. ‘Veel liefhebbers die Leeuwarden voorheen niet zo op de radar hadden staan, beseffen nu dat daar toch wel een mooi orgel staat’, zei hij in 2021 tegen de Friese Orgelkrant. En gevraagd naar zijn plannen voor de komende vijf jaar durfde Hoekstra te dromen: misschien moest er wel een festival komen. ‘Ik ben ervan overtuigd dat de interesse er best wel is. Een goede pr is van belang.’

Zijn studie zette hij, nadat bij hem kanker was gediagnosticeerd, toch voort. Hij wilde docent aan het conservatorium worden om zijn kennis over te brengen. Het academisch niveau in Nederland vond hij bedroevend laag, dat kon beter. En ook het aanstaande kerstconcert had hij nog helemaal ingestudeerd. Want: ‘Als ik geen stip meer heb op de horizon kan ik net zo goed direct het bijltje erbij neerleggen.’

Op 27 november overleed Gerwin Hoekstra in zijn ouderlijk huis in Winsum. Vijf dagen eerder, op zijn 30ste verjaardag, sprak hij voor het eerst over het naderende afscheid. Zijn vriendengroep kwam nog een laatste keer samen om aan zijn bed om te zingen en te bidden. ‘Gerwin wilde het slotkoraal van de Johannes-Passion horen’, zegt De Kok. ‘Ach Herr, lass dein lieb Engelein. En het was alsof we hem met die woorden de hemel in mochten zingen.’