De jonge dansers van NDT 2 zijn een bewegend kunstwerk van fabuleuze lichamen ★★★★★

Cluster van choreograaf Edward Clug door Nederlands Dans Theater 2 Beeld Rahi Rezvani

Een trosje mensen, zo losjes noemt de Roemeen Edward Clug zijn nieuwe gastchoreografie voor de jonge dansers van Nederlands Dans Theater 2. Maar wat het zestal in Cluster (2022) laat zien is een overweldigend hecht gecomponeerd, bewegend kunstwerk van fabuleuze lichamen. Tegen een zandgeel uitgelichte achtergrond komen ze in huidkleurig ondergoed op, ritmisch tippelend op hun tenen. Drie mannen, drie vrouwen, groot naast klein, borstkassen met een flinke spanwijdte naast fijngebouwde torso’s. Ze vlechten hun ledematen ritmisch in en uit elkaar, als een vanzelfsprekend natuurfenomeen, dat zich ontvouwt volgens fysiologische natuurwetten. Soms lijken ze bijna een bewegend koraalrif, dan weer een computeranimatie van synchroon wuivende rietplanten. Loepzuiver, op het mathematische af, vormen ze een staccato uiteenwaaiend en precies in elkaar schuivend patroon. Met af en toe een grappig steekje onder water. Zo treft een kleine danseres plots twee joekels van kerels aan onder haar oksels. Onderwijl wordt dit trosje mensen voortgestuwd door de tintelende muziekcompositie van de Sloveense componist Miko Lazar. Met een uitdijend instrumentarium pipetteert hij energieke druppelklanken. Alles sprankelt even beheerst als opgewekt in dit nieuwe juweeltje voor het repertoire van NDT2.

Fathoms van het choreografenduo Tiffany Tregarthen & David Raymond door Nederlands Dans Theater 2 Beeld Rahi Rezvani

Ook het Canadese duo Tiffany Tregarthen & David Raymond voegt een fraai wervelend groepswerk toe, met hun nostalgisch getoonzette, Haagse debuut Fathoms (2022) voor twaalf dansers. Lichamen tollen, deuren piepen, stoelen draaien uit zichzelf en in deze wonderlijke sfeer springen dansers op legio creatieve manieren mis in elkaars loslatende armen. Tot slot completeert de herneming van de clowneske groepsfantasie van Johan Ingers Impasse (2020) deze prachtavond, gepresenteerd onder de titel Sudden & Suspended.

Sudden & Suspended Dans Cluster van Edward ★★★★★ Fathoms van Tiffany Tregarthen & David Raymond ★★★★☆ Impasse van Johan Inger ★★★★☆ Door Nederlands Dans Theater 2. Choreografie: Edward Clug, Johan Inger en Tiffany Tregarthen & David Raymond. 22/4, Amare. Den Haag. Tournee t/m 15/6.