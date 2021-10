De jonge Bruce mocht graag even buurten bij Madam Marie

Sandy, the aurora is rising behind us

This pier lights our carnival life forever

Sandy, Bruce Springsteen (1973)

Bruce Springsteen kwam net kijken, in 1973. Van een grote toekomst was nog geen sprake. Hij droeg een wollen mutsje, op zijn kin groeide een rommelig baardje en in Sandy bezong hij een feestdag in Asbury Park, New Jersey.

Een jaar later zou het losbarsten voor Springsteen (1949). Althans, er werd een voorspelling de wereld ingeslingerd die suggereerde dat hij een hele grote ging worden. Muziekschrijver Jon Landau zag hem in 1974 optreden en schreef: ‘Ik zag de toekomst van rock-’n-roll en zijn naam is Bruce Springsteen.’

Hij had wel een punt, die Landau, zo bleek later. Want in 1975 verscheen Born to Run, een doorbraak van jewelste, een plaat die gulzig werd omarmd door critici en het grote publiek. Zowel Newsweek (‘making of a rockstar’) als Time (‘rock’s new sensation’) zette hem op de cover.

Achteraf kun je zeggen dat die profetie niet helemaal kakelvers was. Om iets over zijn toekomst te weten te komen had Springsteen vele jaren eerder op de promenade van Asbury Park een waarzegger geraadpleegd. Ze heette Marie Castello en was beter bekend als Madam Marie. Ook deze helderziende voorzag voor de jonge Bruce een glorieus bestaan. ‘En ze had gelijk’, zou Springsteen later verklaren.

Hij mocht in zijn jonge jaren graag even buurten bij Madam Marie, zittend op een klapstoel voor The Temple of Knowledge. ‘Ik zat dan tegenover haar op de metalen vangrail en keek toe hoe ze de dagjesmensen meenam naar de kleine achterkamer waar ze een paar van de mysteries van hun toekomst zou ontrafelen.’

Vreemd was het dus niet dat hij in Sandy, de ballad waarin hij in gesprek gaat met een fictieve romantische verovering, even de schijnwerper zette op zijn oude spirituele vriendin. ‘Did you hear the cops finally busted Madame Marie for telling fortunes better than they do’, zong hij.

Dat het apekool was wat hij verkondigde, wist Bruce ook wel. Ze was nooit gearresteerd, maar hij vond het wel een mooie manier om haar te vereeuwigen als de vrouw die meer wist van de waarheid dan de politie. Toen Springsteen echt wereldberoemd was geworden, moest ze trouwens vaak vertellen over hun ontmoetingen.

Castello, getrouwd met een autoverkoper, bracht haar gaven al op jonge leeftijd in praktijk, en te gelde. Vele zangers kwamen naar haar blauwe hok om de kaarten of de hand te laten lezen, onder wie Ray Charles, Elton John en Judy Garland.

Op 27 juni 2008, ze was al 93 jaar, overleed ze. Ze was nooit opgehouden met haar werkzaamheden in Asbury Park. Springsteen stuurde zijn condoleances naar de familie, waar inmiddels een jonge generatie helderzienden was opgestaan. Een paar dagen na haar dood, tijdens een optreden in Zweden, droeg hij Sandy aan haar op: ‘Er is al genoeg mysterie verloren in de wereld, we hebben alle waarzeggers nodig die we kunnen krijgen. Daarom is deze voor haar, voor Madam Marie.’

