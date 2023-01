De jonge band met de oude ziel Town Mountain volgt het vocale voorbeeld van The Band ★★★★☆

Town Mountain: Lines in the Levee

Het capaciteitsprobleem in de platenperserijen blijft bands, labels en consumenten teisteren. Albums verschijnen soms maanden na de release pas in de winkels. Vervelend, zeker in het het rootsgenre, dat nog altijd drijft op de verkoop van geluidsdragers, en dan natuurlijk het liefst versgeperst vinyl.

Lines in the Levee, van Town Mountain, de jonge band met de oude ziel, is ook al even uit maar ligt nu dan eindelijk in de platenzaak. Grijp die kans, want het album smeekt om een draaitafel. Het zeskoppige Town Mountain uit de historische stad Asheville in de staat North Carolina laat de klassieke rootsmuziek uit de regio passeren, van bluegrass tot swingbandjazz, en van tegendraadse country tot de prilste rock-’n-roll. Dan denk je al snel: dat zal dan wel klinken als The Band, en dat klopt ook. Vanaf het eerste nummer Lines in the Levee hoor je krassende violen en de dunne, meerstemmige zang die alleen maar van de legendarische voorgangers kan zijn geleend. Town Mountain wisselt per nummer ook nog eens van leadzanger en volgt dus ook wat dat betreft het voorbeeld van The Band.

Het maakt het album heerlijk afwisselend, en vooral de liedjes en zangpartijen van Phil Barker (mandoline) en Jesse Langlais (banjo) zijn sterk. Origineel is het door een huilende viool en een ook al verdrietige banjo aangeduwde Comeback Kid, waarin zanger Barker vertelt over een optreden in het stoffige stadje waar hij is opgegroeid. Hij wil stoer zijn en stralen op het podium, maar wordt aangestaard door kille ogen van zijn oude dorpsmaten. ‘One more chance, I could do things better. But I just can’t get my shit together.’ En dan neemt hij in de coulissen ook nog een fatale hijs van een net iets te zwaar beladen joint. Helaas: ‘Too far gone for a comeback kid.’ Een heerlijke tekst, opnieuw gezongen in ondanks de ellende toch vrolijk stemmende vocale harmonieën. Americana met een lach en een traan en dus op z’n best.

Town Mountain Lines in the Levee Roots ★★★★☆ New West/ V2