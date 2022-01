De jeugdvoorstelling ‘De kleine zeemeermin’ is niet het sprookje dat je kent. Maar wat het wel is? ★★☆☆☆

De kleine zeemeermin van Theater Utrecht Beeld Roel van Berckelaer

Ze heet geen Ariël maar Annebel. En ze is geen zeemeermin, maar een 14-jarig meisje dat in het ziekenhuis ligt, waar ze aan haar been moet worden geopereerd. De jeugdvoorstelling De kleine zeemeermin (8+) van Theater Utrecht is zeker niet het sprookje zoals je dat kent.

Regisseur Thibaud Delpeut wilde iets anders. Wie hem kent van zijn theaterwerk voor volwassenen, vaak treffende ontledingen van de menselijke psyche, verwacht misschien iets dergelijks, maar dan met liedjes? De afgelopen jaren bewerkte hij teksten van Lars Norén, Sarah Kane en Albert Camus. Hij paarde daarmee een feilloos inzicht in de duistere kant van de mens aan een (vooruit, zwart) gevoel voor humor.

Maar nee, zijn jeugdtheaterdebuut is ook geen realistisch jeugddrama over schuld en opoffering geworden.

Wat is het dan wel? Waarschijnlijk iets ertussenin. We zullen het nooit weten, want bovenal is het een ijdele speeltuin geworden, waarin je de makers honderduit met allerlei technische snufjes, gadgets en ideetjes (Hoogstandjes? Neuh) kan zien zitten prutsen. Ieder zicht op een coherent, of ook maar verstaanbaar verhaal, concept of personage wordt ons zo ontnomen.

Het begint al bij de geforceerde raamvertelling. Annebel (Annebel Overbeeke) heeft dus iets aan haar been. Haar vader (Bram Gerrits), die er ooit kokend hete thee over liet vallen, zwelgt in zelfmedelijden. Haar oma (Marie Louise Stheins) is een raar mens. Je zou hier een Ibsen-achtig familiedrama achter kunnen vermoeden, maar daar wordt vervolgens niks mee gedaan.

Zodra Annebel onder narcose gaat, daalt ze af in een onderwaterdroomwereld. Daar heeft ze opeens zussen. Zeemeerminnen? Geen idee, ze hebben gewoon benen. Er loopt ook een ijdele prins rond. Iedereen praat als een ongeloofwaardige karikatuur van een tiener. De prins: ‘Ik ga hier totaal bijna dood en alles. OMG! OMG!’ Zijn uitverkoren prinses dartelt rond met een camera om het aanstaande huwelijksaanzoek vast te leggen in overspannen YouTube-filmpjes. Wat dit alles te maken heeft met Annebel, die nu opeens Ariël wordt genoemd, blijft onduidelijk.

Ergens verliest ze (net als in het sprookje) haar stem. Dit wordt verbeeld met een geluidseffect dat haar stem vervormt. Wel jammer dat zij zelfs met ‘een onverstaanbare stem’ nog beter te verstaan is dan ‘the Don’. The Don? Wie was dat ook alweer in het sprookje? Goede vraag. Ik ben op een gegeven moment opgehouden dit soort vragen te stellen.

En dan die techniek. Meest in het oog springend zijn de animaties van twee vissen, Puffer en Cousteau. Hun bewegingen worden live gestuurd door acteurs. Helaas bleek het onmogelijk om hun monden te animeren. Maar ja, zoals iedere buikspreker weet, zijn het juiste de bewegende mondjes die een pop tot leven wekken. Nu blijven het platte plaatjes.

Ironisch dat De kleine zeemeermin ten onder gaat aan onverstaanbaarheid en een gebrek aan focus op het menselijke aspect. Of, zoals de prins zou zeggen: OMG!

